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Дом и уют
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Что должна делать управляющая компания

Дата публикации: 02 сен 2024
Что должна делать управляющая компания
Содержание

Управляющие компании регулярно присылают жильцам квитанции за ремонт и содержание дома, но порой забывают рассказать, за что сами берут деньги. Стоимость их услуг достигает 30% от всей суммы квартплаты.

Разбираемся, что компании должны жильцам и что делать, если УК не выполняет свои обязанности.

Как узнать, какая управляющая компания обслуживает мой дом 

Зайдите на сайт ГИС ЖКХ и укажите адрес своего дома. В результате вы увидите всю информацию о многоквартирном доме, в том числе, название вашей управляющей компании. 

Также посмотреть название своей УК можно в квитанции за жилищно-коммунальные услуги или на информационных стендах у подъезда.

В разделе Моя недвижимость на Домклик можно добавить адрес своего дома и посмотреть всю информацию о нём, включая название управляющей компании.

Обязанности управляющей компании

Управляющая компания — это организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Её основные функции — следить за состоянием общего имущества и быть посредником между жильцами и поставщиками ресурсов.

В статье 161 Жилищного Кодекса РФ написано, что управляющая организация отвечает за состояние общедомового имущества. К нему относятся:

  • подъезды
  • лифты
  • лестницы
  • чердаки, подвалы, технические помещения
  • крыши
  • ограждения
  • двери и окна в местах, где ходят все жильцы
  • несущие конструкции: колонны, стены, перекрытия, фундаменты
  • инженерные системы: стояки отопления, вентиляция, канализация, трубы горячего и холодного водоснабжения, электрощитки
  • придомовая территория

Управляющая компания должна ремонтировать подъезды, поддерживать двор в порядке, обновлять фасады и фундаменты, вывозить мусор, проверять состояние инженерных систем и чинить их.

Она следит за общедомовыми счетчиками, готовит дома к зиме и нанимает уборщиц, чтобы на лестничных площадках было чисто. Минимум обязанностей управляющей компании перечислен в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.05.2023).

Что и когда должна делать управляющая компания, чтобы дом был в порядке, прописано в Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170. Если вы считаете, что компания работает плохо, загляните в него. Там прописано всё — от уборки подъездов до организации капитального ремонта.

Раз управляющая компания отвечает за общедомовое имущество, она же компенсирует ущерб, если оно сломается или испортится.

Например, если на чердаке потекли трубы, и квартиры залило водой, её сотрудники обязаны устранить аварию и составить акт. Если окажется, что в аварии виновата управляющая компания, ей придется компенсировать стоимость ремонта жильцам затопленных квартир.

Организационные обязанности управляющей компании

Помимо прочего, управляющая компания выполняет еще и ряд организационных функций:

  • работает с поставщиками ресурсов и подрядчиками: заключает договоры, следит за их исполнением, оплачивает услуги
  • борется с должниками
  • ловит тех, кто ворует общие ресурсы: например, подключается к общедомовым счетчикам
  • информирует жильцов о росте или снижении тарифов
  • оформляет регистрацию жильцов
  • проводит собрания с собственниками квартир, чтобы отчитаться о проделанной работе и утвердить тариф на услуги компании

Что делать, если УК не выполняет условия договора

Для начала нужно сообщить о возникшей проблеме в управляющую организацию. Напишите заявление в свободной форме и отнесите его в офис УК.

Если компания не выполнит работу надлежащим образом или откажется это делать, нужно составить претензию на имя директора организации. Если и это не поможет, то придётся подавать жалобу в соответствующие инстанции — Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, или инициировать судебное разбирательство.

Расторгнуть договор с управляющей организацией можно на основании решения, принятого на общем собрании собственников квартир (за расторжение должны проголосовать не менее 50% жильцов).

Коммунальные услуги
Город-миллионник
ЖКУ
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии38
Г
Геннадий Б.
18 окт 2024

Уважаемый автор статьи! Давно уже УК не является посредником между жильцами и поставщиками услуг. И вывозом мусора УК тоже не занимается. Собственники жилья оплачивают услуги непосредственно поставщику услуг, а кап ремонт в ФКР. На просторах интернета лобируют единый платёжный документ, но слава Богу, этого пока не происходит. Если и есть где-то оплата услуг через УК, то это неправильно. УК воруют деньги жильцов. И второе, если вы разместили статью публично, готовтесь общаться по существу её содержания. Ваши ответы, типа мы не консультируем или жаль, что у вас сложилось такое мнение, негативно сказываются на авторитете уважаемого мною Домклика. Не хотите общаться, лень или не досуг? Не выходите на публику.

Домклик
18 окт 2024

Геннадий Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Информацию проверим.

Мы всегда готовы помочь и направить, если вопрос не касается нашей компетенции. Считаем, что так честно по отношению к нашим дорогим читателям.

А
Александра М.
16 сен 2024

Статья написана человеком, АБСОЛЮТНО НЕ разбирающимся в работе УК. НЕ знающим системы ЖКХ и пр. Рекомендую на статью не опираться.

Домклик
16 сен 2024

Александра М.здравствуйте! Жаль, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.

Г
Геннадий Б.
18 окт 2024

Александра М.я согласен с вами. Я тоже написал отрицательный комент. Проверяют 24 часа. Интересно забанят ли?

Домклик
18 окт 2024

Геннадий Б.здравствуйте! Жаль, что у вас сложилось такое впечатление.

Н
Наталья З.
12 сен 2024

Здравствуйте, УК отказала выдать мне договор и приложения к нему найма жилого помещения на бумажном носителе. Сославшись , чтобы я искала его на сайте ГИС ЖКХ, в администрации города также пояснили, что обязать УК распечатать договор на бумаге не могут, т.к. нет оснований.

Домклик
12 сен 2024

Наталья З.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультацией. Можем только порекомендовать вам обратиться к юристу для решения вопроса.

В
Вячеслав М.
12 сен 2024

Здравствуйте!

Во первых Домклик Вы в статья укажите, что Вы не оказываете консультационные услуги. Во вторых уважаемые читатели изучайте ЖК РФ, где все внятно написано, что вы жалуетесь на УК, не нравится что то организовали собрание собственников и сменили , кто не знает, уточнение: каждый собственник может организовать собрание, разработать повестку, уведомить жителей за 10 дней на инфо стенде или сейчас удобно проводить по ГИС ЖКХ, где после размещения, всем собственникам автоматом приходит сообщение о собрании и могут проголосовать из любой точки РФ, где бы не находились .

По плохой работе рекомендую установить ГИС ЖКХ приложение и в нем можно отправлять претензии УК и они сразу отслеживаются над9орными органами!

Всем удачи ))))

Домклик
12 сен 2024

Вячеслав М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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