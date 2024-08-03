Как правильно остеклить балкон или лоджию
Застеклить лоджию самостоятельно вполне реально — в продаже достаточно нужных материалов. Однако есть нюансы, которые стоит учесть, иначе велик риск нарушить нормы Жилищного кодекса и покой соседей.
Как правильно застеклить балкон и лоджию своими руками — рассказываем в нашей инструкции.
Что такое остекление балкона с точки зрения закона
В Жилищном кодексе говорится, что любое пространство многоквартирного дома за пределами личных владений (то есть квартиры) — это общедомовое имущество. Общедомовой собственностью жильцы могут распоряжаться только сообща или с разрешения управляющей компании или надзорных органов.
Это значит, что по закону на то, чтобы остеклить лоджию, нужен ряд разрешений. О них мы расскажем дальше.
Формально балконное застекление (если оно не было внесено в изначальный замысел застройщика) — это перепланировка. А значит, нужен проект планируемых работ и соответствующие согласования.
Самому подготовить чертежи и проект нельзя, потому что в результате такого переустройства может измениться нагрузка на конструкцию балкона — это чревато серьезными проблемами: от трещин в фасаде до обрушения всей надстройки. Поэтому готовить проект должен профессиональный проектировщик, допущенный к работе саморегулируемой организацией.
Чего делать нельзя
Перед тем как застеклить балкон, имеет смысл выяснить, в каком случае проект переустройства точно не согласуют. Это могут знать как проектировщики, так и в БТИ.
В основном запреты касаются использования определенных категорий материалов и изменения конструктива балконного помещения. Как присоединить балкон или лоджию к комнате, мы рассказывали здесь.
Чтобы правильно застеклить балкон, следует иметь в виду:
- Для переустройства нельзя использовать фанеру, дерево, пенополистирол. Это пожароопасные материалы, которые в случае возгорания в квартире помешают эвакуации через балкон.
- Запрещено менять внешний вид дома. Это требование распространяется в основном на памятники архитектуры. Но дома, построенные по индивидуальному проекту, тоже могут под него подпасть.
- Прочность внешних элементов балкона не должна быть нарушена.
- Нельзя перемещать батареи из комнаты или кухни к внешней стене балкона.
- Если на балконе будет стоять электрический отопительный прибор, для него придется сделать стационарную розетку.
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Согласование проекта
Заказывать проект нужно в специализированной компании — у нее должен быть допуск саморегулируемой организации (СРО). Есть федеральный реестр. На его сайте — распределение СРО по регионам с контактными данными. Это поможет сориентироваться и найти нужную компанию.
То есть застеклить балкон своими руками можно, но только руководствуясь проектом от профессионалов. Только они смогут на основании техпаспорта дома рассчитать допустимую нагрузку.
После того как проект будет готов, предстоит собрать пакет документов, необходимый для получения разрешения на перепланировку. Только так будет правильно остеклить балкон. Понадобятся:
заявление, составленное в произвольной форме с просьбой разрешить остекление лоджии;
- документ, подтверждающий право собственности на квартиру;
- техпаспорт;
- проект работ;
- согласие проживающих и зарегистрированных в квартире жильцов и соседей из граничащих с балконом квартир.
И самое главное — нужны разрешающие справки из надзорных органов:
- управляющей компании;
- Роспотребнадзора;
- пожарного надзора;
- Москомархитектуры (или соответствующего органа в конкретном городе или субъекте Федерации).
Тем, кто проживает в доме, имеющем статус исторического памятника (в Москве, например, 3025 зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения), понадобится дополнительно разрешение департамента культурного наследия. А тем, кто живет по договору социального найма, — от департамента жилищной политики.
Какой материал выбрать, чтобы застеклить балкон в квартире
Выбирать материал, которым лучше застеклить балкон, следует, исходя из назначения «нового» помещения. Одним нужно пространство для рабочей зоны или единый визуальный образ с кухней или комнатой, другим дополнительная площадь для оборудования системы хранения. Это разные температурные режимы, а значит, и материалы.
Исходя из обозначенных задач, остекление может быть теплым или холодным (как утеплить лоджию или балкон, мы писали здесь). Для холодного используют распашные или раздвижные системы из алюминиевого профиля и конструкции, в которых окно состоит из одного стекла, его толщина — около 5 мм. Это хороший вариант, чтобы закрыть проем балкона от осадков и немного повысить температуру внутри (по сравнению с наружной). Но только если нет задачи утеплить пространство.
Холодный вариант имеет ряд преимуществ — легкость в установке, скорость монтажа, цена. Среди минусов — незначительное повышение температуры внутри закрытого помещения и невысокая шумоизоляция. Как сделать звукоизоляцию в квартире, мы подробно разобрали здесь.
Теплое остекление дороже, чем холодное. Эксперты указывают: чтобы застеклить лоджию окнами по теплому типу, потребуются существенные расходы. Для этого используют классические пластиковые окна с более толстым стеклом — 24–40 мм — или двойные рамы. Балкон получится теплым, пространство многофункциональным и защищенным от шума.
Но нужно иметь в виду, что монтировать теплые окна дольше и подготовительных работ придется проводить тоже больше. Например, если квартира на последнем этаже, понадобится установить крышу и утеплить ее.
Виды остекления
И теплое, и холодное остекление можно выполнить следующим образом:
- классический балкон;
- французский балкон.
Классический балкон представляет собой несущую стену, на которую устанавливают окно. Раму ставят на металлический поручень. До установки непосредственно окон нужно провести всю внешнюю отделку и внимательно закрыть все отверстия монтажной пеной, чтобы создать качественную теплоизоляцию.
Французский балкон не предполагает несущей стены. То есть это сплошное стекло от пола до потолка. Чтобы его сделать, нужно убирать внешнюю стену — не во всех домах такой вариант могут согласовать. Кроме того, сделать теплый французский балкон, скорее всего, не получится — придется как следует утеплять стены, пол и потолок. Поэтому выбор такого остекления в регионах с холодным климатом — не лучший вариант.
Системы остекления по способу открывания окна
Кроме материалов и типа балкона, можно выбрать, как открывать окна. Системы бывают:
- раздвижные;
- распашные;
- без рам.
За раздвижными системами удобно ухаживать, и можно не бояться, что порыв ветра хлопнет створкой и стекло разобьется. Они достаточно долговечны и обладают хорошей герметичностью. Среди минусов раздвижных окон — невысокая шумоизоляция, потому что в них не используют многокамерные рамы, и слабые теплозащитные свойства.
Распашные окна на лоджии удобны тем, что у них обычно несколько положений, что удобно для проветривания. Но распашные металлопластиковые окна при всех положительных качествах по шумо- и теплоизоляции — тяжелые: нужно внимательно рассчитывать нагрузку на внешнюю стену балкона, куда они будут установлены. Кроме того, распашные окна достаточно дорогие.
Безрамные окна используют при монтаже французских балконов. Если дом в зоне теплого климата и из окон хороший вид, такой вариант будет уместен. Балкон получится очень светлым и визуально увеличит помещение, к которому примыкает. В списке минусов безрамного остекления по французскому типу — невозможность сделать такой балкон теплым. Плюс к этому: на нем нельзя установить москитные сетки или сетки-антикошки, так как их не к чему крепить.
Как правильно застеклить лоджию
Подготовив и согласовав проект, выбрав тип остекления, вид балкона и способ открывания окон, можно приступать к ремонту. Если дом старый, например хрущевка, то сначала, до всех замеров, следует проверить состояние бетонной плиты. В крайнем случае ее придется заменить. А внешний парапет (стенку) бывает достаточно укрепить металлическим прутом.
Если балкону нужна внешняя отделка, ее тоже рекомендуют выполнять до того, как будут установлены окна. Современные решения предлагают использовать для этих целей профнастил. В отличие от популярного ранее сайдинга, на нем меньше оседают пыль и грязь.
Следующий этап — подоконник. Его ставят или на парапет (частое решение при холодном остеклении), или на подставочный профиль (если окна пластиковые). Подоконник на подставочном профиле нельзя сделать широким, чтобы он не деформировался. Если выбрать этот вариант, то подоконник устанавливают после монтажа рам.
После окончания работ по отделке наружных поверхностей и установки подоконника можно снимать мерки, которые понадобятся для заказа окон. Подробную инструкцию о замерах можно поискать на сайтах компаний, которые занимаются монтажом, или вызвать профессионального замерщика.
Еще надежнее, если замерщик будет от той компании, которая продаст окна. Он с большей вероятностью не ошибется в расчетах, так как знает свою продукцию. Замеры предполагают допуски на доборные профили, особенности парапета и прочие детали. От установки компанией можно отказаться. Возможно, тогда замеры будут платными.
Когда окна доставят, их нужно распаковать. Сначала устанавливают рамы, потому что так они легче, и нет риска случайно разбить стекло.
Собирать раму производители рекомендуют на горизонтальной поверхности. Так обеспечивается точное прилегание стыковочных деталей конструкции. Если окна пластиковые, то надо снять с рамы створки, а потом повесить их обратно, когда монтаж будет завершен.
Когда окна установлены, зазор между внешней отделкой и краем рамы закрывают нижним отливом. Потом нужно загерметизировать все щели и стыки. Чаще всего используется профессиональная монтажная пена. Но чтобы ее «уложить», необходим специальный пистолет. Там, где на пену будет попадать солнце, рекомендуется закрыть поверхность нащельниками.
После того как герметизация завершена, устанавливают створки пластиковых окон или стекла в алюминиевые профили. Последний этап — внутренняя отделка балкона.
Заключение:
Остекление балкона требует согласования с надзорными органами.
- Проект остекления необходимо заказать у профессионалов с соответствующим допуском СРО, иначе его не согласуют.
- Существуют материалы, которые нельзя использовать для отделки балкона, так как они не соответствуют критериям пожарной безопасности: дерево, фанера, пенополистерол.
- В списке запретов — перенос отопительных приборов из комнаты или кухни на балкон.
- Если балкон будет греться электричеством, обязательна стационарная розетка.
- Готовясь к остеклению балкона, нужно выбрать теплый или холодный тип, тип балкона и способ открывания окон.
- Сначала проводят внешнюю отделку — укрепляют бетонную плиту и парапет, ставят подоконник, затем делают необходимые замеры, чтобы рассчитать параметры конструкции остекления.
- Раму монтируют на горизонтальной поверхности, без стекол или створок. Так ее легче поднимать и крепить.
- Для работы понадобятся специальные инструменты, например пистолет для монтажной пены.
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