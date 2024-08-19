Как бесплатно заменить старые трубы в квартире: инструкция
Замена труб в квартире может стать дорогостоящим мероприятием, но это не всегда так, если знать главный секрет — заменить старые стояки на кухне или отремонтировать их можно за счет управляющей компании дома.
В статье расскажем, в каких случаях можно бесплатно заменить трубы и какие документы и действия для этого нужны.
Что важно знать, чтобы заменить трубы в квартире бесплатно
Трубы многоквартирного дома, по которым вода попадает в квартиру и течет в ванной, на кухне и в батареях, это так называемое «общедомовое имущество». По закону, ремонтировать и менять их в случае проблем обязана управляющая компания (УК).
Во-первых, статья 166 Жилищного Кодекса РФ о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме говорит, что собственник имеет право на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Трубы, которые относятся к внутридомовым инженерным системам — это стояки канализации и водоснабжения в вашей квартире, в том числе в туалете и на кухне.
Во-вторых, статья 161 Жилищного Кодекса РФ и постановление РФ №354 ст. 149 указывают, что текущий ремонт, а также полная замена стояков в многоквартирном доме — это прямая обязанность конкретной управляющей компании, закрепленной за конкретным домом. Все работы по ремонту выполняются за счет средств фонда капитального ремонта — это розовые квитанции за коммуналку.
Получается, если вам надо поменять старые стояки в квартире, по закону делать это должна управляющая компания, которая обслуживает ваш многоквартирный дом. Если же речь идет о ремонте внутренних труб в вашей квартире — например, при демонтаже ванной — это в обязанности УК не входит, так как трубы ваши и следить за ними обязан арендатор или собственник квартиры.
Алгоритм действий для бесплатной замены старых труб
1. Подать письменное обращение в управляющую компанию вашего дома
Найдите контакты вашей УК на розовой квитанции. Иногда квитанции могут быть другого цвета, самое главное — найти там телефон и эл. почту вашей управляющей компании. Позвоните или отправьте письмо в УК с описанием проблемы и просьбой принять меры и составить акт о состоянии труб.
2. Получить акт от управляющей компании
После регистрации вашего обращения представители УК обязаны посмотреть помещение и составить акт о состоянии труб в квартире. Старайтесь следить за тем, чтобы акт составлялся при вашем личном присутствии и в нем были указаны все реальные проблемы. И самое главное — получите свой экземпляр акта от управляющей компании. Копия не подойдет. Если хотят отправить по эл. почте — ок, но следите, чтобы письмо было отправлено и получено.
3. Застраховать квартиру от протечек
Ждать от УК быстрого решения вашей проблемы с трубами — так себе затея. Если до этого в квартире уже были протечки, надежным решением станет страховка квартиры на то время, пока управляющая компания не сделает ремонт. Страховка покроет сумму до 6 млн рублей и защитит не только ваши, но и соседские квартиру и имущество — даже если вы случайно затопите соседей (или они затопят вас). Стоят такие страховки несколько сотен рублей в месяц: цена зависит от площади квартиры, ее стоимости, возраста дома, этажа, региона и так далее.
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4. Дождаться ремонта труб от управляющей компании
Пожалуй, самый долгий и сложный этап. Представители управляющей копании, скорее всего, будут неохотно реагировать на ваши обращения и будут затягивать ремонт на несколько месяцев — даже при наличии акта о том, что ремонт необходим. Будьте к этому готовы и не опускайте руки: если проявить настойчивость, всё получится. Не грубите сотрудникам УК, а спокойно и планомерно следуйте своему плану. Звоните, пишите и регулярно напоминайте им о вашей проблеме.
5. Получить акт о проведенных работах
Если вы подошли к делу со знанием законов, с чувством и расстановкой, а управляющая компания адекватная и работает хорошо, в течение пары месяцев у вас в квартире появится новые трубы. Не забудьте получить от УК новый акт — на этот раз о том, какие работы были сделаны. Этот акт может помочь и понадобиться в будущем.
Что делать, если управляющая компания не хочет менять трубы
Если отремонтировать или поменять трубы за счет управляющей компании не получается — вроде бы акт составлен, но коммунальщики не спешат на помощь и тянут время — можно обратиться в другие органы власти.
Вот список инстанций, куда можно подать обращение, если службы ЖКХ или управляющая компания бездействуют:
- Администрация города или района
- Государственная жилищная инспекция, ГЖИ
- Федеральная антимонопольная служба
- Прокуратура
- Роспотребнадзор
- Суд
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Юрист подскажет, как правильно поступить в вашем случае.
Если ремонт труб застрял на этапе акта от управляющей компании
Бывает так, что акт о плачевном состоянии стояков в квартире от управляющей компании получен, а работы не делаются. «Ждите», — говорят вам несколько месяцев подряд.
В этом случае можно нанять профессиональную бригаду рабочих, у которых есть ИП
Рабочие со статусом ИП смогут не только выполнить ремонт, но и предоставить подтверждающие документы и сделать фотоотчет. Оплатите им счет, получите акт о выполненных работах. Обязательно сохраните все чеки и документы, ведь эти деньги вы сможете «вернуть». Счет за работы по замене труб можно подать в управляющую компанию и зачесть этими деньгами коммунальные платежи. Пусть в УК сделают перерасчет.
Договоритесь о скидках на материалы
Обзвоните местные компании, которые предлагают сантехнические услуги. Во многих случаях эти компании предлагают скидки или даже бесплатные услуги тем, кто готов выполнить часть работы самостоятельно. Например, они могут предложить хорошую скидку на обрезки труб, которые лежат на складе. Обрезки труб — несколько метров в длину, так что в рамках ремонта в квартире такой вариант вполне уместен.
Попросите помощи у знакомых
Если у вас нет опыта в замене труб, не стесняйтесь просить помощи у соседей, друзей или родственников, имеющих опыт ремонта сантехники. Многие наверняка охотно помогут вам или как минимум порекомендуют проверенных работников.
Как бесплатно заменить трубы в квартире: резюме
Замена труб в квартире не обязательно должна быть разорительной — если проявить настойчивость при общении с управляющей компанией, можно сделать это бесплатно.
Главное, изучить жилищный кодекс РФ и наладить рабочие отношения с управляющей компанией. Если УК плохо работает — жаловаться в администрацию района, администрацию города, прокуратуру, ГЖИ и ФАС.
А на время ожидания ремонта лучше застраховать квартиру от протечки. Это недорого, а в случае аварии сэкономит кучу времени, денег и сил.
Добрый день, управляющая вроде согласилась менять трубы, но говорит увеличивайте люк,говорит, что им место мало.
Анна Ш.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Потёк полотенцесушитель, его должны бесплатно поменять?
Валентина Щ.здравствуйте! Что должна делать управляющая компания, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/dom-i-uyut/post/chto-dolzhna-delat-upravlyayushaya-kompaniya?ysclid=m1etwfgece269667002.
Для решения вопроса рекомендуем обратиться к вашей управляющей компании.
Здравствуйте.
А что делать, если ук отказывается давать акт о состоянии стояков и игнорирует письменное обращение?
Марина П.здравствуйте! Что делать, если управляющая компания плохо работает, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/dom-i-uyut/post/chto-delat-esli-upravlyayushaya-kompaniya-plokho-rabotaet.
Добрый день! УК меняют и стояки и трубы в квартире бесплатно. Пишите письмо в УК. Они слабо реагируют. Затем в жил. инспекцию. Они подтверждают, что Вы правы. Сами ничего не могут сделать с УК, выпишут им предостережение с бессрочным сроком. Только после этого смело с иском к УК в суд. И запаситесь терпением, будет несколько судебных заседаний.
Здравствуйте Стояк надо поменять
Скрытая реклама страхования. Замена труб это капитальный ремонт, который нужно одобрить на ОСС. и замена труб уже давноООООО заложена на каждый дом. И год этой замены наверняка указан на сайте ФКР. И наверняка не раньше 32 или 45 года.
Александра М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.