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Дом и уют
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Как сделать квартиру теплее

Дата публикации: 29 сен 2024
Как сделать квартиру теплее
Содержание

Дом — это не просто стены. Это то место, где тепло и уютно. Расскажем, как сделать так, чтобы у вас дома было тепло.

Пластиковые окна

Распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться — некачественный монтаж окон. Как это обнаружить: посмотрите, не осталось ли под подоконником пустот и щелей. Если они есть (даже небольшие), заполните их монтажной пеной.

Не забывайте перед наступлением холодов переводить пластиковые окна на зимний режим, а в более теплые сезоны — возвращать в стандартный или летний. Справится с этим любой, поможет в этом и наша статья. Если не менять режим, уплотнитель быстро придёт в негодность, и с понижением температуры за окном в квартире будет становиться холоднее.

Также раз в несколько лет вызывайте мастера для проверки оконной фурнитуры — со временем она изнашивается и требует замены.

Входная дверь

Если вы не хотите делиться теплом с подъездом, посмотрите, как плотно закрывается ваша входная дверь. Чувствуете сквозняк или недостаточное примыкание? Купите в любом хозяйственном резиновый уплотнитель. Стоит он недорого и обычно используется несколько сезонов.

Стены

Трещины и пустоты в стенах, например, из-за усадки дома — ещё одна причина для похолодания в квартире. Их можно запенить, правда, перед этим придётся снять обои и штукатурку.

Типичные для угловых и торцевых квартир холодные стены можно утеплить при помощи ковра, пробки или шерстяных панелей. Также можно использовать гипсокартон, но в этом случае придётся затеять более глобальный ремонт.

Отражатели тепла

Чтобы стоящий под окном радиатор грел не стену, которая выходит на улицу, а квартиру, установите за ним отражающую панель. Экран из рулонного вспененного полиэтилена или пенопласта направит тепло внутрь помещения — это вам и нужно. Продается материал во всех строительных магазинах.

Шторы и ковры

Задержать дома тепло также помогут шторы из плотной ткани и напольные покрытия с ворсом (коврики, ковры, ковролин). Конечно, в сравнении с ламинатом ковры капризнее в уборке, но с ними пол точно станет теплее.

Когда окна и двери в порядке, батареи греют, на полу лежит ковёр, а дома всё равно прохладно, купите или возьмите напрокат тепловизор. Этот прибор наглядно покажет, откуда холод проникает в дом.

Всё равно холодно. Что делать?

Комфортная температура в жилых комнатах — 18-24°С. Начало отопительного сезона в многоквартирных домах наступает при снижении температуры воздуха на улице ниже уровня +8°С. Если в квартире слишком холодно (меньше 18°С), пишите заявление в управляющую компанию. В течение суток они обязаны прийти к вам с проверкой и по её итогам составить акт.

Если проверка подтвердит, что в квартире холоднее нормы, у коммунальщиков будет неделя на принятие мер. После проводится повторная проверка и составляется новый акт. Кстати, на основании него вы можете потребовать перерасчёта за некачественно оказанные услуги отопления.

Утепляемся в масштабах всего дома 

Утепление квартиры изнутри — это хорошо, но если в дело вступили разваливающиеся стены дома или безвозвратно устаревшая система отопления, вряд ли это поможет. Станьте интересующимся собственником: посещайте собрания жильцов, задавайте управляющей компании вопросы о распределении средств, которые взимаются с жителей дома, торопите её с капитальным ремонтом.

И ещё момент: когда кто-то из соседей делает незаконные перепланировки (например, соединяет лоджию с комнатой и выносит туда радиаторы), разрушается тепловой контур системы, и у других жильцов дома становится холоднее. Если у вас есть подобная информация, обращайтесь в жилищную инспекцию.

Ремонт
Обустройства жилья и комфорт
Владельцам квартир
Утеплить дом
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
А как вы спасаетесь от холода в квартире?
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