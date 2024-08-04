Замена электросчетчика в квартире: цели, сроки, нюансы
- Когда нужно менять электросчетчик
- Кто отвечает за замену приборов учета электроэнергии
- Как собственнику узнать о необходимости замены счетчика
- Какие сроки замены электросчетчика в квартире
- Что делать, если прибор учета вышел из строя
- Как рассчитывается плата за электроэнергию, пока владелец помещения ждет замены счетчика
- Кто оплачивает расходы, связанные с заменой приборов учета электроэнергии
- Требование заменить электросчетчик за свой счет — это законно? Как заменить счетчик самостоятельно
В России постепенно меняют электросчетчики на «умные» приборы: в новостройках их устанавливают сразу же, а в домах постарше — по мере окончания срока действия или по выходу из строя.
Рассказываем про порядок замены электросчетчика в квартире: кто должен менять оборудование, за какой срок и кто оплачивает процедуру.
Когда нужно менять электросчетчик
Даже когда счетчик выглядит откровенно устаревшим, это вовсе не повод для его замены. Если срок эксплуатации прибора еще не вышел, не пропущен межповерочный интервал, на счетчике есть пломба, сам он не выглядит поврежденным и при этом собственник регулярно получает счета за электричество, то, скорее всего, все в порядке.
Более того, при наличии каких-то проблем с прибором, будь то нарушения в работе или плановый срок поверки или замены, электрики сами связываются с хозяином квартиры, чтобы договориться о замене.
В квартире должен быть выданный электриками паспорт счетчика, в который регулярно вносится информация о поверках. Там же можно найти дату изготовления прибора и нормативный срок службы — он довольно велик: обычно 25–30 лет.
Если документы найти не удается, дату изготовления можно посмотреть на самом счетчике — и, соответственно, рассчитать приблизительный срок эксплуатации. Если прибор старый и сбоит, вероятнее всего, поставщики энергии сразу поставят новый счетчик.
Кто отвечает за замену приборов учета электроэнергии
Есть три основных варианта, причем при любом из них ответственная компания меняет устаревший счетчик бесплатно.
В частном секторе (коттеджи, дачи, частные дома) заменой занимается сетевая компания, к которой подключен дом. В многоквартирных домах (МКД) все зависит от отношений с гарантирующим поставщиком (ГП):
- если есть договор напрямую с ГП, обращаться нужно к нему
- если такого договора нет, можно обратиться как к ГП, так и к исполнителю коммунальных услуг в МКД
Нужные координаты можно найти в квитанции за электричество. Если сделать это почему-то не получается, есть еще один вариант — найти ГП в реестре таких организаций на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Как собственнику узнать о необходимости замены счетчика
Менять прибор учета нужно в трех основных случаях — неисправность или завершение срока эксплуатации, а также наступление межповерочного интервала (в связи с переходом на «умные» счетчики предыдущие модели предполагается менять на новые вместо поверки).
В любом случае с хозяином квартиры свяжется представитель энергопоставляющей компании и согласует дату встречи и замены счетчика. Это может быть телефонный звонок, а может быть письмо на электронную или обычную почту с указанием контактов для связи.
Какие сроки замены электросчетчика в квартире
Что касается сроков, в которые производится замена счетчика электричества на интеллектуальный прибор в каждом конкретном случае, — этот график составляется компаниями в каждом регионе с учетом плановых дат поверки и замены.
Представители организаций-поставщиков проверяют все обслуживаемые объекты и составляют план замены. Узнать срок замены электросчетчика в своем доме можно у ГП или в справочной сетевой организации, некоторые компании публикуют свой график на сайте. Так делает, например, столичный Мосэнергосбыт — их график можно найти в разделе «Частным лицам / Услуги».
Как правило, дается общая информация: по своему адресу можно узнать, на какой квартал намечена замена. Точную дату визита стоит согласовать ближе к делу, причем специалисты могут нанести визит в удобное собственнику время, включая вечерние отрезки и выходные. Срок замены электросчетчика в квартире установлен и для случаев выхода из строя. Это шесть месяцев с момента поломки — тот же срок действует и с даты выхода из эксплуатации.
Что делать, если прибор учета вышел из строя
Ситуаций, в которых счетчик становится неисправным, множество: пострадал при ремонте или при пожаре, испорчен из-за перегрузки сети, был залит водой, украден, просто перестал передавать показания. При любом варианте порядок замены электросчетчика в квартире предусматривает, что в случае неисправности с хозяином квартиры свяжется представитель энергопоставляющей компании и согласует дату и время замены.
Но не стоит забывать, что менять его можно в течение полугода с момента поломки. А поставщики сейчас массово меняют приборы учета из-за перехода на «умные» модели, и загрузка у них высокая. Поэтому можно несколько форсировать события: самостоятельно обратиться в компанию (ГП или сетевую) и оставить заявку на замену. В большинстве случаев после личного обращения замена происходит быстрее.
Это же касается случаев, когда все работает, но показания не читаются, энергосбыт может не знать о такой неисправности, если она не отражается на функционировании прибора.
Связаться с энергосбытом можно через контакт-центр по телефону, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, письмом на электронную почту.
У некоторых поставщиков есть виртуальные приемные, у многих — чаты-ассистенты.
Как рассчитывается плата за электроэнергию, пока владелец помещения ждет замены счетчика
Все это время оплата будет проводиться по установленному тарифу — нормативы рассчитываются, исходя из среднемесячного потребления. Правила, по которым происходит тарификация, определены правительственным постановлением «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Существенный момент — по истечении какой даты происходит перевод на такой расчет. Это может быть дата, когда поставщик энергии осмотрел прибор и признал его неисправным. Если хозяин квартиры сам обратился с заявлением в энергосбытовую компанию, отсчет идет от даты заявления.
Если истек межповерочный интервал, может быть взята эта дата. Если же по каким-то причинам все эти варианты не подходят, берется начало платежного периода, в котором обнаружена неисправность.
Среднемесячное потребление рассчитывается, исходя из расходов за последние шесть месяцев: по такому тарифу платить придется три месяца, затем расчет проводится по нормативу. Норматив определяется, исходя из:
- количества жильцов (зарегистрированных или, если в квартире никто не зарегистрирован, по числу собственников)
- установленного местными властями норматива потребления энергии
- тарифа на энергию
- числа комнат в квартире
- типа плиты (газовая или электрическая)
Кстати, если счетчика в квартире не было изначально, плата по нормативу начисляется с повышающим коэффициентом 1,5. Иногда такой коэффициент применяется и в случае, когда прибор вышел из строя и в течение долгого времени не был заменен.
Если в ходе проверки было установлено, что собственник сам испортил прибор или вмешивался в работу счетчика, может быть применен и более суровый повышающий коэффициент — десятикратный.
Кто оплачивает расходы, связанные с заменой приборов учета электроэнергии
Конечно, владельцев жилья в первую очередь интересует, за чей счет будет производиться замена электросчетчика в квартире. Ответ — за счет поставщиков энергии. Эти работы бесплатны для жильцов в большинстве случаев, если счетчик устарел или вышел из строя.
Но есть нюанс: если прибор пострадал по вине самого жильца — в этом случае закон замены электросчетчика в квартире тот же, то есть установка будет бесплатной, но придется заплатить штраф. Причем, что немаловажно, это касается и ситуаций, когда собственник всего лишь снял пломбу с устройства.
Существует и вариант, при котором расходы по замене счетчика лягут на жильца: если прибор исправен, а сроки поверки или плановой замены не наступили.
Так может произойти, если, например, собственник хочет заменить однотарифный счетчик на многотарифный ради экономии на электричестве. Это может быть выгодно, если основные расходы энергии приходятся на ночное время — например, если человек работает из дома в ночную смену или просто привык ложиться поздно.
Сколько стоит замена электросчетчика в квартире в этом случае, зависит от поставщика. Например, тарифы Мосэнергосбыта на момент публикации, в зависимости от типа счетчика, предполагают стоимость работ от 2,9 тыс. до 5,45 тыс. рублей. Сумма не включает стоимость счетчика.
Требование заменить электросчетчик за свой счет — это законно? Как заменить счетчик самостоятельно
Ответ на вопрос о том, кто должен менять электросчетчик, однозначен: представитель компании-поставщика. Известны исключения — есть случаи, когда управляющая компания разрешала жильцу установить счетчик своими силами, но только после предоставления документа, который подтверждает допуск специалиста — электрика должной квалификации.
В общем же правиле самостоятельная установка счетчика недопустима, и такой прибор не будет допущен в эксплуатацию. То же касается и обращений в частную компанию — закон запрещает пользоваться услугами частников.
Важно знать, что такие частные компании активно пользуются неосведомленностью жильцов о правилах замены счетчиков. Распространены случаи, когда такие компании предлагают потребителям поменять прибор учета за свой счет, но такая установка незаконна.
Поставщики энергии регулярно сообщают о подобных случаях и информируют о все новых уловках, к которым прибегают нелегальные установщики счетчиков.
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