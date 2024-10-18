«Моя недвижимость»: все для уютной жизни в квартире — в едином сервисе
Свой дом — это здорово, но иногда приходится сталкиваться с рутиной: делать генеральную уборку, заниматься ремонтом, организацией переезда или решать проблемы с сантехникой. Простое решение — поручить то, что нет времени или не хочется делать, специалистам. Тогда нужно искать надёжного исполнителя и переживать о качестве работы.
В сервисе «Моя недвижимость» на Домклик за работу берутся проверенные компании. Рассказываем, как решить любой бытовой вопрос на Домклик.
«Моя недвижимость» — единый сервис для вашей квартиры или дома. Здесь можно удаленно решить вопросы по ипотеке, оплатить жилищно-коммунальные услуги, заказать переезд, дизайн-проект и ремонт квартиры, помощь юриста, вызвать мастера на час, оформить налоговый вычет и воспользоваться сервисом аренды.
Здесь же можно собрать важные данные о недвижимости, в которой вы живёте, сдаёте или арендуете. Это могут быть фотографии, пароли от домофона, Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счётчиков, дизайн-проект и строительные сметы.
Заказать дизайн-проект квартиры или дома
На Домклик можно заказать дизайн-проект отдельной комнаты или всей квартиры или дома: специалисты разработают планировку, учитывая ваши запросы по удобству, расцветкам и стилю в интерьере и законодательные нормы в конкретном регионе. Подготовят чертежи, спецификацию отделочных материалов, освещения и мебели. А ещё сделают визуализацию, благодаря которой вы увидите, как все будет выглядеть по окончании работ.
От дизайн-проекта до ремонта
На Домклик можно заказать ремонт под ключ: от разработки дизайн-проекта до готового ремонта.
На протяжении всего ремонта на связи будет персональный менеджер, а работы вы можете оплачивать постепенно, после проверки каждого этапа.
Помощь с переездом
Организовать переезд, вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал у надежных компаний тоже можно в сервисе «Моя недвижимость». Перевозчики страхуют ваши вещи.
Для удобства в сервисе можно выбрать переезд из готовых предложений, сформированных на основе стандартных размеров квартир, или создать заказ по своему запросу.
Укажите в заявке дату и время, в которые удобно принять специалистов сервиса, и информацию о грузе: количество коробок и крупногабаритных предметов для перевозки.
Сервис автоматически рассчитает стоимость. К заказу можно добавить коробку, пузырчатую и стрейч-пленку, скотч.
Цена услуги зависит от параметров заказа, таких как город, расстояние, тип автомобиля и дополнительные услуги.
Уборка дома
Готовитесь к важному дню, планируете генеральную уборку и не успеваете заняться этим сами? Доверьте задачу профессионалам.
Партнёры сервиса «Моя недвижимость» приедут со своим оборудованием и специальными чистящими средствами. С сервисом сотрудничают только опытные клинеры, которые проходят строгий отбор и обучение.
Для клиентов есть удобная форма подачи заявки: укажите тип уборки, например, «генеральная» или «после ремонта», количество комнат в квартире и добавьте дополнительные услуги. При оформлении заказа вы сравниваете предложения разных компаний и выбираете самые подходящие по цене и другим критериям.
Оплатить услуги можно как картой, так и наличными и только за конечный результат. То есть после того, как заказ будет выполнен.
Химчистка вещей, обуви и текстиля
Также в сервисе «Моя недвижимость» можно заказать химчистку.
В химчистку можно сдать абсолютно разные категории вещей: одежду, обувь, аксессуары, постельное бельё и шторы.
Для клиентов продумана комфортная доставка: курьер забирает и возвращает вещи из химчистки в удобное для вас время.
Мастер на час
Возникла проблема с сантехникой, электричеством, нужно повесить настенный шкаф или собрать мебель? По этим и другим вопросам поможет услуга «Мастер на час».
В заявке укажите, с чем нужна помощь, и введите адрес квартиры. Сервис предложит компании, которые могут решить вашу проблему, с указанием стоимости услуг. Мастер приедет в удобное для вас время.
Оплатить услуги можно картой и наличными и только за конечный результат.
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