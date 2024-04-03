Когда заканчивается отопительный сезон
В большинстве регионов отопительный сезон обычно завершается весной, когда температура на улице стабильно поднимается выше определённого уровня. Таким образом, точная дата прекращения подачи тепла в квартиры каждый год меняется в зависимости от климатических условий.
Рассказываем, кто и когда принимает решение об отключении отопления, какие могут быть основания для этого и как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона.
Когда должны отключать отопление
По закону подача тепла в жилые дома с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней (п. 5 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011).
Когда отключали отопление в Москве
2023 год — 24 апреля
2022 год — 14 мая
2021 год — 10 мая
2020 год — 7 мая
2019 год — 6 мая
2018 год — 29 апреля
Соответствующее решение принимается местными властями. Например, в Москве отопление отключают по распоряжению Правительства города.
Если в многоквартирном доме есть собственная котельная (отопительное оборудование входит в состав общего имущества), то решение принимается на общем собрании собственников квартир.
Если уже после отключения отопления температура воздуха на улице резко снизится, может быть принято решение о возобновлении подачи тепла.
Подобная ситуация произошла в Москве в 2017 году — тогда отопление отключили 1 мая, но уже 9 числа экстренно вернули тепло в дома и продлили отопительный сезон до 18 мая.
Повторный запуск отопительной системы — довольно затруднительное мероприятие, поэтому власти не спешат с отключением, пока хорошая погода окончательно не установится.
Где узнать точную дату отключения отопления
Как правило, период отключения отопления приходится на апрель–май. Соответствующее распоряжение публикуется на сайте органов местного самоуправления, в официальных телеграм-каналах муниципалитетов или в региональных СМИ.
На дату написания статьи с датой завершения отопительного сезона определились лишь несколько городов: в Курске и Воронеже отопление отключат с 3 апреля, в Краснодаре — с 5 апреля.
Дату отключения отопления в городе также можно уточнить в своей управляющей компании.
Начиная с установленной даты, процесс отключения обычно занимает от 3 до 5 дней. Подача тепла прекращается по очереди в следующем порядке:
- Промышленные предприятия
- Многоквартирные и индивидуальные жилые дома
- Объекты социального значения — школы, детские сады, больницы и поликлиники
Следует помнить, что батареи остывают не сразу после прекращения подачи теплоносителя.
Как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона
Если есть опасения, что после отключения отопления в квартире будет холодно, заранее продумайте, как сохранить тепло в помещении.
Убедитесь, что окна и двери хорошо изолированы, при необходимости заделайте щели. Используйте портативные обогреватели или кондиционеры с функцией обогрева.
Проветривайте квартиру короткими периодами времени, чтобы обеспечить свежий воздух, но не допускать значительную потерю тепла.
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