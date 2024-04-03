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Когда заканчивается отопительный сезон

Дом и уют
Дата публикации: 03 апр 2024
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Когда заканчивается отопительный сезон
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В большинстве регионов отопительный сезон обычно завершается весной, когда температура на улице стабильно поднимается выше определённого уровня. Таким образом, точная дата прекращения подачи тепла в квартиры каждый год меняется в зависимости от климатических условий.

Рассказываем, кто и когда принимает решение об отключении отопления, какие могут быть основания для этого и как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона.

Когда должны отключать отопление

По закону подача тепла в жилые дома с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней (п. 5 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011).

Когда отключали отопление в Москве

2023 год — 24 апреля

2022 год — 14 мая

2021 год — 10 мая

2020 год — 7 мая

2019 год — 6 мая

2018 год — 29 апреля

Соответствующее решение принимается местными властями. Например, в Москве отопление отключают по распоряжению Правительства города.

Если в многоквартирном доме есть собственная котельная (отопительное оборудование входит в состав общего имущества), то решение принимается на общем собрании собственников квартир.

Если уже после отключения отопления температура воздуха на улице резко снизится, может быть принято решение о возобновлении подачи тепла.

Подобная ситуация произошла в Москве в 2017 году — тогда отопление отключили 1 мая, но уже 9 числа экстренно вернули тепло в дома и продлили отопительный сезон до 18 мая.

Повторный запуск отопительной системы — довольно затруднительное мероприятие, поэтому власти не спешат с отключением, пока хорошая погода окончательно не установится.

Где узнать точную дату отключения отопления

Как правило, период отключения отопления приходится на апрель–май. Соответствующее распоряжение публикуется на сайте органов местного самоуправления, в официальных телеграм-каналах муниципалитетов или в региональных СМИ.

На дату написания статьи с датой завершения отопительного сезона определились лишь несколько городов: в Курске и Воронеже отопление отключат с 3 апреля, в Краснодаре — с 5 апреля.

Дату отключения отопления в городе также можно уточнить в своей управляющей компании.

Начиная с установленной даты, процесс отключения обычно занимает от 3 до 5 дней. Подача тепла прекращается по очереди в следующем порядке:

  1. Промышленные предприятия
  2. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома
  3. Объекты социального значения — школы, детские сады, больницы и поликлиники

Следует помнить, что батареи остывают не сразу после прекращения подачи теплоносителя.

Как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона

Если есть опасения, что после отключения отопления в квартире будет холодно, заранее продумайте, как сохранить тепло в помещении.

Убедитесь, что окна и двери хорошо изолированы, при необходимости заделайте щели. Используйте портативные обогреватели или кондиционеры с функцией обогрева.

Проветривайте квартиру короткими периодами времени, чтобы обеспечить свежий воздух, но не допускать значительную потерю тепла.

Читайте также: Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы

Коммунальные услуги
Город-миллионник
Владельцам квартир
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Когда у вас обычно отключают отопление?
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