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Дом и уют
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Что такое ОДН в квитанции за коммунальные услуги

Дата публикации: 23 дек 2024
Что такое ОДН в квитанции за коммунальные услуги
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Жители многоквартирных домов могут увидеть в платежке за ЖКУ графу ОДН — общедомовые нужды. Но не все знают, что это такое и за что именно они платят.

Рассказываем, что входит в общедомовые нужды и как рассчитывается плата за ОДН.

Что такое ОДН в платежках за ЖКУ

Общедомовые нужды (ОДН) — это коммунальные услуги, которые расходуются в общих помещениях многоквартирного дома (в подъездах и подвалах, на чердаках), а также на территории возле него. Платят за них собственники, поскольку владеют они не только квартирами, но и долями в общем имуществе.

В некоторых платежках общедомовые нужды могут обозначаться как «КР на СОИ» (коммунальные ресурсы на содержание общего имущества).

Что входит в общедомовое имущество

Согласно Жилищному кодексу, к общему имуществу в МКД относятся:

  1. Помещения в доме, которые служат более чем для одной квартиры. Это в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы.
  2. Другие общие помещения в доме, например, предназначенные для проведения досуга, детского творчества, занятий спортом и так далее. Отдельно стоит сказать о том, что общим имуществом — но только владельцев машино-мест — являются никому не принадлежащие машино-места.
  3. Крыши, ограждения, несущие конструкции дома, различное общее оборудование (в том числе для доступа в помещения людей с инвалидностью).
  4. Земельный участок, на котором стоит дом, с элементами озеленения и благоустройства (газонами, скамейками, спортплощадками и прочим).

Все коммунальные ресурсы, которые тратятся на содержание вышеуказанного имущества, и есть ОДН. Поскольку оно общее, эти расходы делятся между всеми собственниками помещений в МКД в зависимости от площади квартиры конкретного жителя.

Что включают в себя общедомовые коммунальные услуги

Холодное водоснабжение (ХВС)

Холодная вода расходуется при уборке подъездов, поливе клумб и газонов, промывке отопительных, канализационных и водопроводных труб, а также при опрессовке. К ОДН относятся и технологические потери воды, которые могут возникнуть из-за протечек общих труб.

Горячее водоснабжение (ГВС)

В квитанции может быть две строки за горячую воду на общедомовые нужды — обозначенные как «носитель» и «энергия». В первом случае плата начисляется за холодную воду, которую затем подогревают, во втором — за тепловую энергию, потраченную на подогрев этой воды.

Горячая вода используется для опрессовки и промывки систем отопления и горячего водоснабжения (например, перед отопительным сезоном), а также при ремонте труб — когда ее сливают из стояка. Как и в случае с ХВС, жители платят по ОДН и за утечки горячей воды, которые могут быть связаны с износом труб, авариями и тому подобным.

Электроэнергия

В ОДН входит электричество, которое тратится на освещение в общих помещениях дома (это лампочки в подъезде, фонари под его козырьком), работу общего оборудования (лифтов и домофонов) и так далее. На владельцах квартир также лежит и плата за «потерянную» электроэнергию.

Отопление

Если подъезды отапливаются, то жильцы МКД платят еще и за это. Отдельной графы «Отопление ОДН» в квитанции нет — плата за индивидуальное и общее отопление указывается одной строкой.

Водоотведение (канализация)

Когда есть вода, которую используют на нужды всего дома, то должны быть и места, куда она попадает. Но речь не обо всем объеме, а об излишках воды, например, образующихся во время полива клумб. Иными словами, собственники несут расходы и на содержание системы канализации, в которую сбрасывается вода, используемая на нужды МКД.

Как рассчитывают плату за ОДН

Порядок начисления платы за ОДН зависит от наличия общедомового и индивидуальных счетчиков.

Если в МКД есть общедомовой счетчик, а в каждой квартире — индивидуальный, сумму к уплате считают следующим образом: из показаний первого вычитают показания второго. Эту разницу делят на общую площадь всех помещений и умножают на площадь конкретной квартиры. Затем полученное число умножают на тариф. Если у кого-то (или у всех) счетчиков нет, для расчета берут нормативы потребления ресурса на 1 кв. м, которые устанавливают регионы.

Кроме этого, собственники на общем собрании могут принять решение о расчете ОДН по среднемесячному потреблению.

В тех случаях, когда нет ни общедомового, ни индивидуальных счетчиков, также считают по региональным нормативам. Норматив умножают на площадь общего имущества в доме, затем полученное число делят на общую площадь всех помещений и умножают на площадь конкретной квартиры, а после — на тариф.

Когда общедомового счетчика нет, а индивидуальные установлены, платеж за ОДН рассчитывают через понижающий коэффициент, как правило, это 10%. То есть, если жильцы квартиры израсходовали за месяц горячей воды на 600 руб., то по ОДН за нее же им начислят еще 60 руб.

А еще в МКД может быть установлена автоматизированная информационно-измерительная система учета (АИИСУ), которая сама следит за показаниями общего и индивидуальных счетчиков. Схема расчета в этом случае будет такой же, как в первом варианте.

Можно ли не платить за ОДН

Нет, собственники жилых и нежилых помещений обязаны оплачивать коммунальные услуги, используемые на содержание общего имущества. Причем даже если в квартире никто не живет.

Долги за ОДН повлекут для владельцев жилья такие же последствия, как и неуплата других услуг ЖКХ: пени и судебные разбирательства. Подробно об этом мы писали в статье Как проверить долги по услугам ЖКХ.

Как уменьшить плату за общедомовые нужды

Иногда собственники могут увидеть в квитанциях за ЖКУ завышенные начисления по ОДН. Большие суммы могут приходить по нескольким причинам, в том числе из-за плохих коммуникаций и незаконных подключений к ним.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить траты на общедомовые нужды:

  1. Регулярно проверяйте, нет ли незаконных подключений к внутридомовым сетям, в том числе обращая внимание на нежилые помещения. Если чье-то потребление ресурсов идет мимо счетчика, оно распределяется на всех собственников в виде ОДН.
  2. Контролируйте работу управляющей компании по содержанию общего имущества, в частности, инженерных коммуникаций. Плохое состояние труб и электропроводки ведет к потерям ресурсов, которые входят в общедомовые нужды.
  3. Проверьте общую площадь всех квартир и нежилых помещений в МКД, а также площадь общедомового имущества, поскольку эти данные лежат в основе расчета платы за ОДН.
  4. Регулярно передавайте показания счетчиков и побуждайте к этому соседей. Для наиболее корректного подсчета данные с общего прибора учета и индивидуальных должны сниматься в один день.
  5. Установите энергосберегающее оборудование — датчики движения, энергосберегающие и светодиодные лампы. Благодаря этому можно сэкономить на электричестве.
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Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Коммунальные услуги
ЖКУ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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