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Недвижимость
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Государственная жилищная инспекция

Дата публикации: 31 янв 2025
Государственная жилищная инспекция

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ, Госжилинспекция) — это государственный исполнительный орган жилищного надзора за деятельностью ТСЖ и управляющих организаций ЖКХ в субъектах Российской Федерации‍.

Госжилинспекция: чем занимается

Госжилинспекция ведет государственный надзор за уборкой и санитарно-гигиенической очисткой помещений общего пользования, а также земельных участков, входящих в состав общего имущества. Следит за сбором и вывозом жидких бытовых отходов, за пожарной безопасностью, за мероприятиями по озеленению и благоустройству дворов.

По требованию главы 19 Жилищного Кодекса, «Государственная жилищная инспекция» — выдаёт разрешение (лицензию) управляющим организациям в сфере ЖКХ.

По жалобе граждан осуществляет внеплановые выездные проверки, объявляет предостережения и выдаёт предписания управляющим организациям об устранении нарушений, в судебном порядке лишает лицензии.

Коммунальные услуги
Оплата ЖКХ
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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