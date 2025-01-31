Государственная жилищная инспекция
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ, Госжилинспекция) — это государственный исполнительный орган жилищного надзора за деятельностью ТСЖ и управляющих организаций ЖКХ в субъектах Российской Федерации.
Госжилинспекция: чем занимается
Госжилинспекция ведет государственный надзор за уборкой и санитарно-гигиенической очисткой помещений общего пользования, а также земельных участков, входящих в состав общего имущества. Следит за сбором и вывозом жидких бытовых отходов, за пожарной безопасностью, за мероприятиями по озеленению и благоустройству дворов.
По требованию главы 19 Жилищного Кодекса, «Государственная жилищная инспекция» — выдаёт разрешение (лицензию) управляющим организациям в сфере ЖКХ.
По жалобе граждан осуществляет внеплановые выездные проверки, объявляет предостережения и выдаёт предписания управляющим организациям об устранении нарушений, в судебном порядке лишает лицензии.
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