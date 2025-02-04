Аналитики Домклик составили портрет покупателя готовых квартир в ипотеку
За последние полтора года на рынке вторичной недвижимости в России произошло множество изменений. Вместе с Аналитическим центром Домклик разбираемся, как сегодня выглядит портрет покупателя квартиры на вторичном рынке в различных округах страны.
Ключевые характеристики покупателя квартиры на вторичном рынке
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбербанка, заключенные за ноябрь 2024-январь 2025 года — период после последнего повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, что 25 октября ключевая ставка была повышена сразу на 200 б.п. до 21% годовых.
Согласно данным экспертов, сегодня покупатель готовой квартиры выглядит следующим образом.
• Медианный возраст заемщика по России составляет 38 лет. Возраст для различных округов примерно одинаков — 37-39 лет. Выделяется лишь СКФО, где возраст заемщика ниже — 35 лет.
• Чуть более половины всех выдач (55%) приходится на заемщиков-женщин. Данное значение практически не поменялось по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Во всех федеральных округах отмечаются близкие значения: как правило, доля женщин-заемщиков лежит в пределах 53-56%. Наибольшие показатели отмечаются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: здесь процент приближается к 60%.
• Медианный доход покупателя — 168 тыс. рублей. В результате роста процентных ставок и увеличения стоимости недвижимости по отношению к прошлому году показатель вырос в два раза (с 84 тыс. рублей). Как и ожидалось, сегодня самые высокие доходы зафиксированы в ЦФО и СЗФО — округа, где расположены столичные регионы. В ЦФО медианный доход составляет 243 тыс. рублей, а в СЗФО — 179 тыс. Однако и цены на готовую недвижимость здесь значительно выше, чем по РФ в целом.
Доходы ниже общероссийского уровня отмечены в УФО (140 тыс. рублей), СФО (137 тыс. рублей), ПФО (124 тыс. рублей) и СКФО (90 тыс. рублей).
• 58% заемщиков состоит в браке. Прошлогоднее значение — 57%. Наибольший процент заемщиков, состоящих в браке, также зафиксирован в южной части России. Так, в СКФО доля семейных заемщиков составляет 63%, в ЮФО — 61%.
Напротив, наибольшее количество заемщиков, не состоящих в официальном браке, отмечено в ДФО — на них приходится 46%.
• Большинство заемщиков (около 80%) не имеет детей. При этом на долю малодетных заемщиков (1-2 ребенка) в общем количестве выдач приходится порядка 19%. Доля многодетных семей — около 1,1%.
Наибольший процент многодетных семей отмечен в СКФО (1,6%), ДФО (1,4%) и УФО (1,4%).
Эксперты Домклик отметили, что лидерство СКФО по ряду параметров — относительно низкий возраст заемщиков, доля семейных заемщиков и доля многодетных семей — вполне ожидаемо: в регионах Северного Кавказа вопросам создания семьи традиционно уделяется большое внимание.
Где больше всего покупают готовые квартиры
Анализ показал, что значительная часть заемщиков сконцентрирована в Центральном (25,7%) и Приволжском (24,5%) федеральных округах. В рассмотренный период (ноябрь 2024-январь 2025) на долю этих округов пришлось более половины всех выдач в сегменте готовых квартир. Аналогичная картина отмечалась в начале 2024 года на всем рынке вторичного жилья, включая загородную недвижимость.
Доля Сибирского, Северо-Западного и Уральского округов находится на близком уровне — около 11%. Наименьшее количество сделок на рынке готовых квартир зафиксировано в Дальневосточном и в Северо-Кавказском федеральных округах: на них приходится по ~5% от общего количества сделок по стране.
Эксперты отмечают, что относительно низкий спрос на готовые квартиры в ДФО объясняется довольно жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки»: по программе можно приобрести готовые квартиры лишь на территории сельского населенного пункта или моногорода, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, а также в Магаданской области и Чукотском АО.
Сравнительно низкий процент в СКФО эксперты связывают с особенностями рынка предложения: в регионах округа многоквартирные дома распространены в значительно меньшей степени, чем загородная недвижимость. Так, по данным сайта Домклик, на сегодняшний день на готовые квартиры и жилье в новостройках приходится 18% и 22% рынка предложения соответственно. В то время как доля загородных домов заметно выше — 43%.
Что касается рейтинга регионов, то несмотря на высокий уровень цен, большинство сделок по-прежнему заключается в крупнейших регионах. В лидерах — Московская область (7,7% сделок), Москва (5,0%), Свердловская область (4,3%), республики Башкортостан (4,2%) и Татарстан (5,8%).
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