Аналитики Домклик: средняя величина скидки на вторичке по России составляет 6%
Аналитический центр Домклик рассказал, насколько сегодня распространены скидки на готовые квартиры и какой дисконт, в среднем, предлагают собственники при продаже жилья. Кроме того, эксперты рассмотрели динамику изменения величины торга за последние полгода – период после отмены массовой льготной ипотеки.
Среди крупнейших регионов самые значительные скидки предлагаются в Воронежской области (11,4%), Краснодарском крае (11,3%) и Волгоградской области (7,6%).
Распространенность и размер скидок на вторичном рынке в крупнейших регионах России
Согласно данным о приобретенных квартирах через Домклик, в декабре 2024 года – январе 2025 года средний размер скидки на вторичном рынке РФ составил ровно 6%. То есть сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн рублей покупатель может выторговать, в среднем, около 300 тыс. рублей.
Самые большие скидки предлагаются собственниками в Воронежской области (11,4%), Краснодарском крае (11,3%) и в Волгоградской области (7,6%).
Однако в ряде крупных мегаполисов продавцы готовых квартир менее уступчивы. Так, примерно в половине из рассмотренных регионов разница между ценой квартиры в объявлении и на этапе заключения ипотечной сделки ниже. Минимальный размер дисконта отмечен в Санкт-Петербурге (3,3%), Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Сравнительно низкая уступчивость продавцов также отмечена в Московском регионе: в самой столице и в области средняя величина скидки на вторичном рынке составила 4,1% и 4,5% соответственно.
Аналитики Домклик полагают, что причина уступчивости продавцов в столичных регионах кроется в восстановлении конкуренции между различными типами жилья: из-за более жестких ограничений в сегменте льготной ипотеки к середине второго полугодия спрос на готовые квартиры заметно увеличился.
Эксперты также выяснили, что в конце 2024 года – начале 2025 года около четверти (25,1%) собственников, которые вели продажу через сайт Домклик, снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки.
Между тем во всех рассмотренных регионах скидки в процессе продажи готовых квартир распространены значительно шире. Так, наибольший процент квартир, реализованных через Домклик с дисконтом, отмечается в Республике Татарстан (52,5%), Воронежской области (51,9%) и Москве (51,2%).
Среди рассмотренных регионов реже всего дисконт предоставляется в Краснодарском крае (33,5%), Санкт-Петербурге (37,1%) и Челябинской области (39,7%)
Как менялись скидки на квартиры последние полгода
Аналитики Домклик также изучили динамику изменения дисконта по РФ с июня 2024 года – последний месяц действия массовой льготной ипотеки.
Расчеты показали, что в целом по России величина дисконта осталась практически без изменений: на уровне 6%. По отношению к июню прошлого года снижение составило всего 0,2 п.п.
Между тем в большинстве крупнейших регионов величина дисконта, напротив, увеличилась. Сильнее всего размер скидок на вторичном рынке вырос в Воронежской области (на 3,5 п.п. до 11,4%) и Краснодарском крае (на 2,4 п.п. до 11,3%).
К регионам, где уступчивость продавцов, напротив, снизилась, относятся Новосибирская область (на 1,7 п.п. до 3,9%), Красноярский край (на 1,7 п.п. до 4%) и Самарская область (на 1 п.п. до 5,4%). В других крупнейших регионах изменения не столь значительны: в пределах 1 п.п.
Несмотря на то, что ключевая ставка находится на заградительном уровене с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался довольно стабильным вплоть до ноября 2024 года. Отсюда – отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость кв м изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 п.п.
Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику.
Аналитики Домклик уточнили, что в ноябре количество сделок Сбера на рынке готового жилья снизилось сразу на 38%, а в декабре – еще на 19%.
Методика расчета
В рамках исследования были рассмотрены квартиры на вторичном рынке, приобретенные в ипотеку Сбера через Домклик.
Величина скидки (дисконт, величина торга) рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека (данные Сбербанка), и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении перед продажей (данные витрины Домклик).
Далее проводилось усреднение (определялось среднее арифметическое) по выбранному региону. При усреднении учитывались только положительные значения дисконта.
Параметр отражает, насколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки или насколько они готовы идти на уступки. Чем больше значение, тем больше выгода покупателя.
Распространенность скидок на вторичном рынке рассчитывалась как отношение количества квартир, приобретенных с положительной скидкой, к общему количеству квартир, приобретенных через витрину Домклик.
В исследовании рассмотрен период декабрь 2024 – начало января 2025. Приводится статистика для крупнейших регионов и для РФ в целом. Также в исследовании представлена динамика изменения величины скидки с июня 2024.
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