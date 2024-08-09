Как узнать собственника квартиры: все способы

На какие ещё данные при покупке квартиры обращать внимание

Можно ли узнать ФИО владельца только по адресу или кадастровому номеру

Покупка жилья на вторичном рынке несёт в себе долю риска. Квартирой до вас уже владели, а значит, возможны непредвиденные ситуации. Перед тем, как подписать договор купли-продажи жилья, уточните информацию о правообладателе.

В статье разберём, зачем это нужно, как проверить собственника и какие данные о продавце должны насторожить.

Зачем проверять, кому принадлежит квартира

Информация о собственнике квартиры нужна, если недвижимость продаётся по доверенности (например, собственник находится в другом городе) или когда нужно связаться с владельцем жилья.

Недостоверная информация о правообладателе влияет на сделку, оттягивает сроки регистрации недвижимости и может привести к расторжению договорённостей.

Можно ли узнать ФИО владельца только по адресу или кадастровому номеру

Информацию об объекте недвижимости покупатель может получить в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Но с 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Теперь получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.

Право получить выписку в прежнем формате могут только:

собственник объекта или его представитель, супруг

собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)

наследник объекта недвижимости

залогодержатель недвижимости

арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот

владелец смежного земельного участка

кадастровый инженер

органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг

нотариус

арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность

ряд других должностных лиц

Остальные лица могут получить выписку с данными о правообладателе только с его разрешения или через нотариуса. Предполагается, что мера сократит случаи мошенничества. Владелец квартиры может подать заявление в Росреестр на предоставление выписки, получить уведомление о том, что от него получено согласие на предоставление своих данных. Если он не подавал такое заявление, он сможет его отозвать. Кроме того, владельцы квартир могут подать заявление в Росреестр на раскрытие своих данных в выписке, но в этом случае информация будет доступна всем.

Для проведения сделок продавцам квартир нужно подтверждать владение недвижимостью. Чтобы сделки с жильём оставались быстрыми, а процесс удобным, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик могут подтверждать владение недвижимостью в упрощённом порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.

При подготовке к сделке на Домклик, после того, как будет указана информация о недвижимости, продавец получит по СМС ссылку для подтверждения владения недвижимостью. Далее нужно следовать понятной инструкции. Это займёт всего несколько минут, а данные о недвижимости будут доступны только Сбербанку и Домклик.

Как проверить, кому принадлежит квартира

Есть несколько способов, как узнать собственника квартиры:

Через портал госуслуг или МФЦ

Попросите собственника показать вам выписку, заказанную на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы».

У нотариуса

Нотариус вправе бесплатно запросить выписку из ЕГРН при удостоверении сделки или совершении других действий.

Через БТИ

В бюро технической инвентаризации можно получить сведения о правах на недвижимость, оформленных до 1998 года. Учтите, БТИ предоставляет информацию только владельцам жилья или в случае судебного разбирательства. Этот способ больше подойдёт для собственников долей, желающих узнать обо всех правообладателях квартиры или дома.

Через налоговую

В налоговой инспекции есть актуальная база собственников. Но посторонним эту информацию ФНС без веской причины не выдаёт.

Какие сведения о собственнике должны вызвать подозрение

Данные в выписке расходятся с информацией, полученной от продавца. Есть риск стать жертвой мошенничества.

Квартира находится в общей долевой собственности, но продавец утверждает, что он единственный собственник.

Среди собственников есть несовершеннолетние. Сделка затянется, так как органы опеки должны выдать разрешение. Как правило, выдаётся оно при условии одновременной регистрации за несовершеннолетними владельцами другой жилой площади.

Наличие ареста или другого обременения (например, ипотеки). Орган регистрации приостановит сделку до момента снятия ограничений. Когда они будут сняты, не сможет точно определить никто.

Какие документы надо запросить у продавца квартиры: видео

Эксперт Домклик рассказал о самых частых ошибках при покупке квартиры на вторичном рынке и о том, какие документы надо запросить у продавца недвижимости.

Чтобы максимально обезопасить себя и свои деньги при покупке квартиры на вторичном рынке, закажите юридическую проверку недвижимости в Домклик.

Как связаться с собственником

Если у вас нет контактов владельца квартиры, попробуйте следующие способы для связи с ним:

Прийти по адресу жилья. Самый очевидный и простой путь, ведь большинство собственников живут в своих квартирах.

Соседи. Способ хорош для старого фонда, где соседи знают друг друга и передадут вашу просьбу о встрече собственнику.

Социальные сети. Если вы знаете фамилию, имя и отчество владельца жилья, поищите его аккаунт в социальных сетях.

Полиция. Не самый удачный путь для знакомства с продавцом, поэтому используйте его в крайнем случае.

На какие ещё данные при покупке квартиры обращать внимание

Выписка из ЕГРН содержит информацию не только о собственнике жилья, но и об объекте недвижимости, а также другие сведения, предусмотренные законом. Что ещё нужно сделать до подписания договора о покупке квартиры:

Сверить площадь, адрес объекта и другие характеристики с теми, что указаны в выписке.

Сверить описание и реквизиты документа, на основании которого возникло право собственности владельца жилья.

Проверить ограничения в отношении квартиры (арест или ипотека). Наличие обременений — однозначный стоп-фактор для сделки. Арест снимается тем же органом, который его наложил. Росреестр вносит в ЕГРН сведения, которые направляет соответствующий правоохранительный орган. Ипотека погашается по заявлению банка.

Проверить, есть ли отметка о запрете проведения государственной регистрации без личного участия собственника. Если от имени продавца действует представитель по доверенности, обязательно проверьте этот пункт. Иначе регистрирующий орган вернёт документы без рассмотрения.

Уточнить, проводятся ли регистрационные действия в момент выдачи выписки. Галочка в пункте «сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений» — тоже повод насторожиться.

Как узнать собственника квартиры: заключение

Актуальная и достоверная информация об объекте недвижимости и его собственниках содержится в выписке из ЕГРН.

Если выписка нужна только для получения данных о владельце жилья, попросите его заказать выписку через МФЦ или «Госуслуги». А при проведении сделки на Домклик владелец квартиры может подтвердить, что является собственником, бесплатно и онлайн — ему не придётся никуда идти и ждать несколько дней. Если потребуется бумажный экземпляр, ему нужно будет обратиться в МФЦ.

Чтобы исключить риски, любые расчёты по квартире производите после тщательного изучения выписки из ЕГРН.

Обязательно сверьте данные по квартире из выписки с фактическими данными жилья.