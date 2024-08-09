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Как узнать собственника квартиры: все способы
Дата публикации: 09 авг 2024
Содержание
- Зачем проверять, кому принадлежит квартира
- Можно ли узнать ФИО владельца только по адресу или кадастровому номеру
- Как проверить, кому принадлежит квартира
- Какие сведения о собственнике должны вызвать подозрение
- Какие документы надо запросить у продавца квартиры: видео
- Как связаться с собственником
- На какие ещё данные при покупке квартиры обращать внимание
- Как узнать собственника квартиры: заключение
Покупка жилья на вторичном рынке несёт в себе долю риска. Квартирой до вас уже владели, а значит, возможны непредвиденные ситуации. Перед тем, как подписать договор купли-продажи жилья, уточните информацию о правообладателе.
В статье разберём, зачем это нужно, как проверить собственника и какие данные о продавце должны насторожить.
Зачем проверять, кому принадлежит квартира
Информация о собственнике квартиры нужна, если недвижимость продаётся по доверенности (например, собственник находится в другом городе) или когда нужно связаться с владельцем жилья.
Недостоверная информация о правообладателе влияет на сделку, оттягивает сроки регистрации недвижимости и может привести к расторжению договорённостей.
Можно ли узнать ФИО владельца только по адресу или кадастровому номеру
Информацию об объекте недвижимости покупатель может получить в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Но с 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Теперь получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.
Право получить выписку в прежнем формате могут только:
- собственник объекта или его представитель, супруг
- собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)
- наследник объекта недвижимости
- залогодержатель недвижимости
- арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот
- владелец смежного земельного участка
- кадастровый инженер
- органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг
- нотариус
- арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность
- ряд других должностных лиц
Остальные лица могут получить выписку с данными о правообладателе только с его разрешения или через нотариуса. Предполагается, что мера сократит случаи мошенничества. Владелец квартиры может подать заявление в Росреестр на предоставление выписки, получить уведомление о том, что от него получено согласие на предоставление своих данных. Если он не подавал такое заявление, он сможет его отозвать. Кроме того, владельцы квартир могут подать заявление в Росреестр на раскрытие своих данных в выписке, но в этом случае информация будет доступна всем.
Для проведения сделок продавцам квартир нужно подтверждать владение недвижимостью. Чтобы сделки с жильём оставались быстрыми, а процесс удобным, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик могут подтверждать владение недвижимостью в упрощённом порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.
При подготовке к сделке на Домклик, после того, как будет указана информация о недвижимости, продавец получит по СМС ссылку для подтверждения владения недвижимостью. Далее нужно следовать понятной инструкции. Это займёт всего несколько минут, а данные о недвижимости будут доступны только Сбербанку и Домклик.
Как проверить, кому принадлежит квартира
Есть несколько способов, как узнать собственника квартиры:
Через портал госуслуг или МФЦ
Попросите собственника показать вам выписку, заказанную на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы».
У нотариуса
Нотариус вправе бесплатно запросить выписку из ЕГРН при удостоверении сделки или совершении других действий.
Через БТИ
В бюро технической инвентаризации можно получить сведения о правах на недвижимость, оформленных до 1998 года. Учтите, БТИ предоставляет информацию только владельцам жилья или в случае судебного разбирательства. Этот способ больше подойдёт для собственников долей, желающих узнать обо всех правообладателях квартиры или дома.
Через налоговую
В налоговой инспекции есть актуальная база собственников. Но посторонним эту информацию ФНС без веской причины не выдаёт.
Какие сведения о собственнике должны вызвать подозрение
- Данные в выписке расходятся с информацией, полученной от продавца. Есть риск стать жертвой мошенничества.
- Квартира находится в общей долевой собственности, но продавец утверждает, что он единственный собственник.
- Среди собственников есть несовершеннолетние. Сделка затянется, так как органы опеки должны выдать разрешение. Как правило, выдаётся оно при условии одновременной регистрации за несовершеннолетними владельцами другой жилой площади.
- Наличие ареста или другого обременения (например, ипотеки). Орган регистрации приостановит сделку до момента снятия ограничений. Когда они будут сняты, не сможет точно определить никто.
Какие документы надо запросить у продавца квартиры: видео
Эксперт Домклик рассказал о самых частых ошибках при покупке квартиры на вторичном рынке и о том, какие документы надо запросить у продавца недвижимости.
Чтобы максимально обезопасить себя и свои деньги при покупке квартиры на вторичном рынке, закажите юридическую проверку недвижимости в Домклик.
Как связаться с собственником
Если у вас нет контактов владельца квартиры, попробуйте следующие способы для связи с ним:
- Прийти по адресу жилья. Самый очевидный и простой путь, ведь большинство собственников живут в своих квартирах.
- Соседи. Способ хорош для старого фонда, где соседи знают друг друга и передадут вашу просьбу о встрече собственнику.
- Социальные сети. Если вы знаете фамилию, имя и отчество владельца жилья, поищите его аккаунт в социальных сетях.
- Полиция. Не самый удачный путь для знакомства с продавцом, поэтому используйте его в крайнем случае.
На какие ещё данные при покупке квартиры обращать внимание
Выписка из ЕГРН содержит информацию не только о собственнике жилья, но и об объекте недвижимости, а также другие сведения, предусмотренные законом. Что ещё нужно сделать до подписания договора о покупке квартиры:
- Сверить площадь, адрес объекта и другие характеристики с теми, что указаны в выписке.
- Сверить описание и реквизиты документа, на основании которого возникло право собственности владельца жилья.
- Проверить ограничения в отношении квартиры (арест или ипотека). Наличие обременений — однозначный стоп-фактор для сделки. Арест снимается тем же органом, который его наложил. Росреестр вносит в ЕГРН сведения, которые направляет соответствующий правоохранительный орган. Ипотека погашается по заявлению банка.
- Проверить, есть ли отметка о запрете проведения государственной регистрации без личного участия собственника. Если от имени продавца действует представитель по доверенности, обязательно проверьте этот пункт. Иначе регистрирующий орган вернёт документы без рассмотрения.
- Уточнить, проводятся ли регистрационные действия в момент выдачи выписки. Галочка в пункте «сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений» — тоже повод насторожиться.
Как узнать собственника квартиры: заключение
- Актуальная и достоверная информация об объекте недвижимости и его собственниках содержится в выписке из ЕГРН.
- Если выписка нужна только для получения данных о владельце жилья, попросите его заказать выписку через МФЦ или «Госуслуги». А при проведении сделки на Домклик владелец квартиры может подтвердить, что является собственником, бесплатно и онлайн — ему не придётся никуда идти и ждать несколько дней. Если потребуется бумажный экземпляр, ему нужно будет обратиться в МФЦ.
- Чтобы исключить риски, любые расчёты по квартире производите после тщательного изучения выписки из ЕГРН.
- Обязательно сверьте данные по квартире из выписки с фактическими данными жилья.
Как грамотно купить жилье
Карина Камалова
Автор статьи
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