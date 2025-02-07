Домклик назвал регионы со снижением стоимости однушек на вторичном рынке за год
Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр однокомнатных квартир на вторичном рынке. В лидерах — Пермский край и Свердловская область.
Наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксировано в Пермском крае. По сравнению с февралем 2024 года стоимость квадратного метра снизилась на 4,8% и составила около 82 тыс. рублей.
На втором месте с небольшим отставанием расположилась Свердловская область. Там квадратный метр вторичной однокомнатной квартиры подешевел на 4,7% до 104 тыс. рублей за кв. м.
Третье место в рейтинге занял Красноярский край (-4,2% до 109 тыс. рублей за кв. м).
В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 88 тыс. рублей, сократившись на 2,6% по отношению к февралю прошлого года.
В Ленинградской и Московской областях квадратный метр готовых квартир подешевел на 2,5% (до 142 тыс. руб.) и на 2,3% (до 166 тыс. руб.) соответственно.
Наименьшее cнижение стоимости квадратного метра зафиксировано в Республике Башкортостан — на 0,3% до 89 тыс. рублей.
Рейтинг регионов с наибольшим снижением цены кв. м однушек на вторичном рынке жилья
Методология
Аналитики вычислили медианную стоимость квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке, проанализировав объявления на сайте Домклик актуальные на начало февраля 2024 и февраля 2025 года.
На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.
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