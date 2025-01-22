Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
8 мин
5K

Как меняются цены на новостройки и вторичное жильё — исследование Домклик и Центра финансовой аналитики

Дата публикации: 22 янв 2025
Как меняются цены на новостройки и вторичное жильё — исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
Содержание

В новом исследовании эксперты Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера рассказали о ситуации на рынке жилой недвижимости, о ценах на новостройки и вторичку и о том, что ждет рынок в ближайшем будущем.

Согласно данным Центра финансовой аналитики (ЦФА) по статистике ипотечных сделок, в декабре средняя стоимость кв. м. на первичном рынке РФ составила 170,4 тыс. руб.

Среди крупнейших регионов РФ самые высокие цены на новостройки вновь зафиксированы в столичных регионах: в Москве и Санкт-Петербурге стоимость кв. м. составила 348,5 тыс. руб. и 247,8 тыс. руб. соответственно. В пятерку регионов, лидирующих по стоимости сделок, также вошли Московская область, Республика Татарстан и Ленинградская область. Ранее вместо Ленинградской области в пятерку лидеров входил Краснодарский край.

Наименьшие цены среди рассмотренных крупнейших регионов зафиксированы в Волгоградской (113,4 тыс. руб.), Челябинской (116,7 тыс. руб.), Воронежской (119,6 тыс. руб.) и Самарской областях (126,1 тыс. руб.). Полученные данные хорошо согласуются с результатами предыдущих отчетов.

Сравнение данных Центра финансовой аналитики (ЦФА) и Домклик показало, что в декабре различие между ценой кв. м. в сделках и объявлениях на первичном рынке РФ составило 10,9%. Причем в ряде крупнейших субъектов разница гораздо более значительная. Так, в Республике Башкортостан разница между ценой предложения и спроса составила 23,8%, в Москве – 18,7%, Нижегородской области – 17,9%, в Краснодарском крае – 12%.

Наименьшая разница (в пределах 3%) отмечена в Воронежской, Самарской и Волгоградской областях.

Как с ноября изменилась стоимость первичной недвижимости

Согласно данным ЦФА, средняя стоимость кв. м. (по сделкам) по стране увеличилась на 0,3% до 170,4 тыс. рублей.

Причем в большинстве крупнейших регионов прирост оказался более выраженным. В лидерах — Омская (+4,5%), Ленинградская (+3,6%), Самарская (+2,9%), Челябинская (+2,6%) области и Республика Татарстан (+2,1%). Отметим, что Омская и Ленинградская области находятся в лидерах по темпам роста стоимости новостроек на протяжении последних месяцев.

Темп роста стоимости ниже общероссийского отмечен в Красноярском крае (+0,3%) и в Волгоградской области (+0,2%). Санкт-Петербург – единственный регион из рассмотренных, где было отмечено снижение (-0,1%).

Эксперты отмечают, что тенденция роста цен на новостройки является устойчивой в большинстве крупнейших регионов. В 14 регионах из рассмотренных 18 тренд сохраняется на протяжении трех последних месяцев и более. При этом в шести субъектах увеличение цены в сделках фиксируется уже более полугода. 

Наиболее продолжительный рост отмечен в Волгоградской (21 мес.), Ростовской (18 мес.), Самарской (17 мес.), Воронежской (15 мес.) областях, а также в Пермском крае (9 мес.).

Что будет происходить с ценами на первичном рынке

Несмотря на то, что цены на первичное жильё выросли за год (с декабря по декабрь) на 9%, с августа по декабрь (когда наблюдалось снижение продаж первички) рост составил всего 0,4%.

Разрыв между ценой предложения и ценой сделки незначительно увеличился после того, как два месяца подряд обновлял минимальный уровень за весь период наблюдения. При этом скорость продаж строящегося жилья пятый месяц подряд ниже 2%. Последний раз такой результат фиксировался в сентябре 2022 года. Такое сочетание этих факторов может свидетельствовать о скором снижении цен, как это и произошло после осени 2022 года.

1 из 2

В Москве после длительного периода сокращения разрыва между ценами предложения и сделки в ноябре-декабре произошел разворот тенденции, что в итоге привело к росту цен в последний месяц года.

В Петербурге по итогам ноября тоже начинал расти разрыв между ценами предложения и сделки,  однако в декабре этот показатель стал сокращаться и цена метра по фактическим сделкам, поднявшись в ноябре, потом снова снизилась.

Стоимость вторичной недвижимости в крупнейших регионах: данные за декабрь 2024 года

Согласно данным ЦФА по статистике ипотечных сделок, в декабре средняя стоимость кв. м. на рынке вторичного жилья составила 111,5 тыс. рублей.

Как и ранее, среди крупнейших регионов наибольшая стоимость готовых квартир – в Москве и Санкт-Петербурге: согласно статистике выдач, стоимость кв. м. равна 297,4 тыс. рублей и 198,3 тыс. рублей. В пятерку лидеров по-прежнему входят Московская область (145,7 тыс. руб.), Краснодарский край (142,8 тыс. руб.) и Ленинградская область (126,7 тыс. руб.).

Наименьшие цены на готовые квартиры среди крупнейших регионов зафиксированы в Челябинской области, Пермском крае, Волгоградской области и Республике Башкортостан: по данным о заключенных ипотечных сделках, стоимость кв. м. составила до 80 тыс. руб. Эти результаты хорошо согласуются с рейтингами стоимости за прошлые месяцы.

Статистика объявлений на Домклик показала, что усредненная цена предложения на рынке вторичного жилья РФ заметно выше – 128,8 тыс. рублей. Различие между ценой кв. м. в сделках и объявлениях составляет 15,5%. Между тем за прошедший месяц разница сократилась на 1,2 п.п. По мнению экспертов Центра финансовой аналитики, сокращение разрыва между ценами предложения и реальных сделок может свидетельствовать о скором снижении цен.

В декабре наиболее высокая разница между ценой предложения и сделки на рынке готового жилья отмечена в Москве (20,7%), Республике Татарстан (19,1%), Волгоградской (17,6%) и Ростовской (17,1%) областях. В Пермском крае и Ленинградской области различия, напротив, минимальны (до 1,5%).

Как с ноября изменилась стоимость готовой недвижимости

Данные ЦФА (в основе – ипотечные сделки Сбера) показали, что в декабре тенденция медленного роста цен на готовое жилье сохранилась: по отношению к ноябрю стоимость кв. м. выросла на 0,4% до 111,5 тыс. руб.

В крупнейших регионах цены также меняются довольно слабо: во всех рассмотренных субъектах изменение не превышает 1%. Таким образом, можно говорить о стагнации цен на рынке вторичного жилья.

Наиболее выраженный прирост стоимости кв. м. отмечен в Ленинградской (+0,9%), Челябинской (+0,7%), Новосибирской (+0,6%) областях, а также в Республике Татарстан (0,6%). Притом тенденция роста является относительно устойчивой лишь для Челябинской и Новосибирской областей: увеличение стоимости кв. м фиксируется в течение последних четырех месяцев.

Между тем лидерами по снижению стоимости кв. м. из рассмотренных крупнейших регионов стали Красноярский край (-0,8%), Республика Башкортостан и Омская область (по 0,5%). Среди выделенных регионов тренд является относительно устойчивым лишь для Республики Башкортостан: снижение фиксируется на протяжении последних трех месяцев.

Что будет с ценами на вторичном рынке

На вторичном рынке помесячная динамика цены предложения и цены сделки продолжают меняться нестабильно, образуя «косичку». Однако продолжающееся снижение спроса на рынке готового жилья, скорее всего, приведёт к снижению цен.

Разрыв между ценой предложения и сделки остается на минимальных с начала 2022 года уровнях, что также говорит в пользу этого предположения.

1 из 2

Широта рынка

Ещё одним признаком возможного скорого снижения цен на вторичном рынке служит рост доли регионов с падением цен на протяжении последних трёх и более месяцев подряд. При этом в октябре и ноябре этот показатель падал.

В то же время продолжает сокращаться количество регионов, в которых устойчиво снижаются цены на новостройки. Напомним, что на рынке первичного жилья в декабре увеличился (хоть и совсем незначительно) разрыв между ценой предложения и ценой сделки. Вероятно, в январе-феврале станет понятно, удастся ли застройщикам поддерживать цены на комфортном для себя уровне.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Вторичное жилье
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Была ли статья полезной?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
П
Пользователь
5 дней назад

полезная информация

Д
Дмитрий И.
7 дней назад

Интересно 🤔💭

Домклик
6 дней назад

Дмитрий И.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Актуальное

Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах
вчера 16:10
155
Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья в 2024 году
вчера 11:20
305
Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить
вчера 09:51
189
В Росреестре рассказали, когда могут изъять неосвоенный участок
вчера 09:00
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости