Как расторгнуть договор подряда при строительстве дома
Если вы решили строить дом с привлечением подрядной организации, важно предусмотреть все нюансы такого сотрудничества, включая возможное расторжение договора.
Рассказываем, в каких случаях можно досрочно разорвать договор с подрядчиком.
Что такое договор строительного подряда
Это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный срок построить дом по заданию заказчика, а последний, в свою очередь, должен создать условия, необходимые для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную договором цену.
При заключении договора подряда на строительство дома предметом такого соглашения является само строение, которое будет возводиться. В договоре указываются основные характеристики и параметры будущего дома, технические условия, требования к материалам, а также адрес строительной площадки.
Что должно быть указано в договоре подряда
- Дата и место заключения договора
- Предмет договора
- Стоимость подрядных работ (смета), порядок и способ оплаты
- Срок выполнения работ (план-график)
- Порядок приемки работ
- Гарантии
- Права и обязанности сторон
- Ответственность сторон за нарушение договоренностей
- Обстоятельства непреодолимой силы, условия расторжения договора, особые и прочие условия
- Условия прекращения договора
- Реквизиты и подписи сторон
Скачать образец договора подряда
В каких случаях можно расторгнуть договор с подрядчиком
В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса РФ заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
При этом заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Отказаться от услуг подрядчика можно без объяснения причин, если иное не предусмотрено договором подряда, поэтому рекомендуем прямо включить в договор безусловное право заказчика на отказ от договора в одностороннем внесудебном порядке.
Сообщить подрядчику о расторжении договора нужно в письменном виде — отправить уведомление заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Так, в случае судебных разбирательств вы сможете доказать, что исполнитель был вовремя предупреждён о прекращении действия соглашения.
Такой же порядок действует и в тех случаях, если у заказчика закончились деньги. Нужно уведомить подрядчика об одностороннем отказе отдоговора и полностью рассчитаться за уже проделанную работу.
Если подрядчик срывает сроки
В соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса РФ заказчик имеет право расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к исполнению или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным.
Кроме того, если во время проведения строительных работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, вы вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении этого требования вы можете отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Когда договор может быть расторгнут по инициативе подрядчика
Условия, нарушение которых может служить основанием для расторжения соглашения по инициативе подрядной организации, должны быть прописаны в договоре.
Так, подрядчик может отказаться от выполнения работ и потребовать возмещения причиненных прекращением договора убытков, если заказчик не внёс оплату, не заменил непригодные или некачественные материалы или оборудование.
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