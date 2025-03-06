Domclick Digital Day в Казани: отвечаем на вопросы аудитории
В конце февраля в Казани прошла масштабная конференция Domclick Digital Day. Программа получилась насыщенной — обсудили тренды и будущее рынка недвижимости, развитие искусственного интеллекта, цифровые технологии и новый ипотечный стандарт.
Во время онлайн-трансляции участники задавали нашим экспертам и другие, более точечные и предметные вопросы. Мы собрали самые частые и острые и попросили ответить на них директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи.
Видите ли вы рост интереса к ИЖС после того как механизм эскроу заработал и в этом сегменте?
Мы ожидаем, что ИЖС сохранит свои позиции по объему вводимого жилья — буст дадут введение 186-ФЗ с 1 марта, а с 1 апреля отменят НДС по договорам подряда с эскроу. Государственные программы продолжат существовать для сегмента ИЖС, что говорит о высоком спросе на этот сегмент строительства.
Обязательное использование эскроу предъявляет повышенные требования к подрядчикам. Произойдет «обеление» рынка, и уйдут обманутые клиенты, как когда-то ушли обманутые дольщики после введения эскроу-счетов в 214-ФЗ. Это позволит покупателям жилья защитить свои интересы до ввода дома в эксплуатацию и повысит спрос на продукт.
На текущий момент более 3,5 тыс. семей строят свои дома с использованием эскроу-счетов Сбера. Кроме того, более 90% сделок в сегменте ИЖС проходят через этот безопасный механизма взаиморасчётов между покупателем и подрядчиком.
Как вы взаимодействуете с властью в части КРТ?
В этом смысле взаимодействие чаще происходит между подрядчиками, застройщиками и властью. Банк же выступает гарантом финансирования для подрядчика на осуществление строительства проекта, и для клиента на покупку объекта.
Не раскрыли ИЖС и 214-ФЗ. Вы берете на проектное финансирование ИЖС?
Посмотрев на многоквартирные дома, мы запустили сервисы, которые были разработаны и сделаны именно для сегмента ИЖС. А это означает, что абсолютно всё — гарантия постройки дома, сервисы, которые необходимы для того, чтобы провести сделку, в принципе общий подход к одобрению сделок и выдачам ипотечных кредитов, а также сопровождению сделок полностью применены именно с 214-ФЗ в многоквартирном строительстве.
Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ и льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.
В рамках этого запуска Домклик вместе с ДОМ.РФ также перезапустили возможность кредитования подрядчиков.
Кредитование проходит под 1% именно для этого переходного периода. Чтобы дать нашим строителям больше возможностей, и они могли бы не просто получить деньги и рассчитывая на них строить объекты недвижимости, но использовать кредитные средства в полном объёме. И те, кто предоставляет сервис на высоком уровне, те, кто востребован нашими клиентами, могли бы действительно очень активно развиваться на этом рынке.
Сохранится ли ставка кредитования подрядчиков в 1%?
Российские подрядчики могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счета. Кредит доступен для любых компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер ставки составляет от 6%. При этом подрядчики, которые соответствуют условиям совместной программы Сбера и ДОМ.РФ, по-прежнему могут взять кредит под 1%.
Компаниям также доступна отсрочка по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до шести месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, а в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности.
Будет ли господдержка на вторичную недвижимость?
Правительство России планирует распространить льготную программу «Семейная ипотека» на покупку вторичной недвижимости в регионах, где нет новостроек, уже этой весной. В соответствии с поручением президента доклад должен быть представлен 15 апреля 2025 года.
Согласно опросу экспертов, который провел журнал Домклик, важно, чтобы условия «Семейной ипотеки» на вторичке учитывали потребности семей в регионах. В параметрах программы стоит прописать ограничения по площади квартир, например, в зависимости от количества детей, и таким образом стимулировать людей переезжать в более просторное и комфортное жильё.
В контексте этих обсуждений аналитики Домклик проанализировали, где потенциально может появиться семейная ипотека на вторичку. Для исследования эксперты взяли регионы с самой низкой долей выдач «Семейной ипотеки» и наименьшими объёмами строительства новостроек в 2024 году.
В числе возможных субъектов аналитики выделили следующие регионы:
- Республика Ингушетия;
- Республика Калмыкия;
- Новгородская область;
- Ивановская область;
- Костромская область;
- Республика Мордовия;
- Республика Карачаево-Черкесия;
- Тамбовская область;
- Псковская область;
- Ивановская область.
Средневзвешенная ставка по ИЖС действует для определенной категории граждан или она доступна для всех?
Средневзвешенная ставка по ИЖС доступна в рамках льготной программы «Семейная ипотека».
При сумме кредита от 14 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти минимальная ставка составит от 10%. В остальных регионах при сумме кредита от 7,1 млн рублей минимальная ставка составит от 10,3%.
- Видите ли вы рост интереса к ИЖС после того как механизм эскроу заработал и в этом сегменте?
- Как вы взаимодействуете с властью в части КРТ?
- Не раскрыли ИЖС и 214-ФЗ. Вы берете на проектное финансирование ИЖС?
- Сохранится ли ставка кредитования подрядчиков в 1%?
- Будет ли господдержка на вторичную недвижимость?
- Средневзвешенная ставка по ИЖС действует для определенной категории граждан или она доступна для всех?
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