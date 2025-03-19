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Домклик подарит пакет размещений и продвижений объявлений за 1 рубль

Дата публикации: 19 мар 2025
Домклик подарит пакет размещений и продвижений объявлений за 1 рубль

С 20 марта по 30 апреля 2025 года Домклик проводит акцию, в рамках которой агентства недвижимости могут получить пакеты размещений и продвижений своих объявлений всего за 1 рубль.

Суть акции

За каждую сделку с сервисом «Регистрация и расчёты» на Домклик можно получить бонусный пакет из 15 размещений и 5 продвиженийза 1 рубль. 1 сделка = 1 бонусный пакет за 1 рубль.

Сервис «Регистрация и расчёты» позволяет безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между покупателем и продавцом.

Как провести сделку с сервисом «Регистрация и расчёты»:

  1. Запишите клиента на сделку в личном кабинете Домклик PRO.
  2. Закажите сервис «Регистрация и расчёты».
  3. Зарегистрируйте переход права собственности и проведите расчёты между сторонами в рамках одной услуги.

Условия начисления размещений и продвижений

  • Акция распространяется на сделки с ипотекой и без.
  • В сделке для регистрации и оплаты должен использоваться только один сервис — «Регистрация и расчёты».
  • Период проведения сделок с 20 марта по 30 апреля 2025 года.
  • Сотрудник агентства недвижимости должен самостоятельно оформить заявку на сделку.
  • Предложение доступно в Волгоградской, Астраханской, Омской областях и в Алтайском крае.

Когда начисляется бонусный пакет

Бонусный пакет размещений и продвижений будет начисляться на неделе, следующей за неделей проведения сделок. Это можно проверить в личном кабинете партнёра.

Например

Вы провели сделки с сервисом «Регистрация и расчёты» на неделе с 31 марта по 4 апреля. Размещения и продвижения начислим на неделе с 7 по 11 апреля.

Дарим welcome-бонус!

В первый день проведения акции, 20 марта, дарим 1 совершенно бесплатный бонусный пакет партнерам, которые провели хотя бы одну сделку с сервисом «Регистрация и расчёты» в последние 6 месяцев.

Как активировать бонусный пакет

Бонусный пакет за 1 рубль активируется после оплаты.

Оплатить можно только с кошелька в личном кабинете Домклик PRO, в течение 3 месяцев с момента начисления бонусов.

После активации пакет размещений и продвижений будет действовать стандартно — 30 дней.

Плюсы продвижений на Домклик

В рамках акции за одну сделку можно получить бонусный пакет, в составе которого 5 бесплатных продвижений: 1 продвижение по тарифу «Топ», 2 продвижения по тарифу «Премиум» и ещё 2 продвижения по тарифу «Экспресс».

Тариф «Топ»

  • Ваше объявление будет выше объявлений с тарифами «Обычный», «Экспресс» и «Премиум»
  • Объявление выделяется цветом на карте 
  • Большая карточка объявления
  • Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска

Тариф «Премиум»

  • Объявление вашего агентства будет выше, чем бесплатные публикации и объявления с тарифом «Экспресс»
  • Большая карточка объявления
  • Галерея с возможностью листать фото в ленте выдачи поиска

Тариф «Экспресс» с поднятием

  • Такое объявление будет выше в поиске, чем все бесплатные объявления

Партнеры
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
А вы пользуетесь возможностями продвижения объявлений на Домклик?
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