Домклик подарит пакет размещений и продвижений объявлений за 1 рубль
С 20 марта по 30 апреля 2025 года Домклик проводит акцию, в рамках которой агентства недвижимости могут получить пакеты размещений и продвижений своих объявлений всего за 1 рубль.
Суть акции
За каждую сделку с сервисом «Регистрация и расчёты» на Домклик можно получить бонусный пакет из 15 размещений и 5 продвижений — за 1 рубль. 1 сделка = 1 бонусный пакет за 1 рубль.
Сервис «Регистрация и расчёты» позволяет безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между покупателем и продавцом.
Как провести сделку с сервисом «Регистрация и расчёты»:
- Запишите клиента на сделку в личном кабинете Домклик PRO.
- Закажите сервис «Регистрация и расчёты».
- Зарегистрируйте переход права собственности и проведите расчёты между сторонами в рамках одной услуги.
Условия начисления размещений и продвижений
- Акция распространяется на сделки с ипотекой и без.
- В сделке для регистрации и оплаты должен использоваться только один сервис — «Регистрация и расчёты».
- Период проведения сделок с 20 марта по 30 апреля 2025 года.
- Сотрудник агентства недвижимости должен самостоятельно оформить заявку на сделку.
- Предложение доступно в Волгоградской, Астраханской, Омской областях и в Алтайском крае.
Когда начисляется бонусный пакет
Бонусный пакет размещений и продвижений будет начисляться на неделе, следующей за неделей проведения сделок. Это можно проверить в личном кабинете партнёра.
Вы провели сделки с сервисом «Регистрация и расчёты» на неделе с 31 марта по 4 апреля. Размещения и продвижения начислим на неделе с 7 по 11 апреля.
Дарим welcome-бонус!
В первый день проведения акции, 20 марта, дарим 1 совершенно бесплатный бонусный пакет партнерам, которые провели хотя бы одну сделку с сервисом «Регистрация и расчёты» в последние 6 месяцев.
Как активировать бонусный пакет
Бонусный пакет за 1 рубль активируется после оплаты.
Оплатить можно только с кошелька в личном кабинете Домклик PRO, в течение 3 месяцев с момента начисления бонусов.
После активации пакет размещений и продвижений будет действовать стандартно — 30 дней.
Плюсы продвижений на Домклик
В рамках акции за одну сделку можно получить бонусный пакет, в составе которого 5 бесплатных продвижений: 1 продвижение по тарифу «Топ», 2 продвижения по тарифу «Премиум» и ещё 2 продвижения по тарифу «Экспресс».
Тариф «Топ»
- Ваше объявление будет выше объявлений с тарифами «Обычный», «Экспресс» и «Премиум»
- Объявление выделяется цветом на карте
- Большая карточка объявления
- Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска
Тариф «Премиум»
- Объявление вашего агентства будет выше, чем бесплатные публикации и объявления с тарифом «Экспресс»
- Большая карточка объявления
- Галерея с возможностью листать фото в ленте выдачи поиска
Тариф «Экспресс» с поднятием
- Такое объявление будет выше в поиске, чем все бесплатные объявления
Вы можете оставить первый.