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Недвижимость
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Тренды в загородном строительстве 2024: интервью с экспертом

Дата публикации: 17 мая 2024
Тренды в загородном строительстве 2024: интервью с экспертом
Содержание

В 2024 году индивидуальное жилищное строительство по-прежнему остаётся популярным направлением. Многие стремятся иметь собственный частный дом, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и провести время с семьёй и друзьями.

При этом стили, материалы и технологии строительства также имеют общий вектор — современные тенденции направлены на создание функционального и экологичного пространства без излишеств и вычурных элементов.

Узнали у эксперта, какие дома строят россияне в 2024 году и почему минималистичные архитектурные решения сегодня пользуются особой популярностью.

Денис Парандюк, руководитель регионального представительства, строительная компания IZBURG

Фото эксперта
рассказал об основных трендах в строительстве домов, актуальных в 2024 году

Одноэтажность и уменьшение площади дома и участка

По какой причине тренд на уменьшение пространства стал актуальным в загородном строительстве только в последнее время?

Тренд на одноэтажные дома появился после пандемии коронавируса. Именно тогда на загородном рынке случился резкий скачок спроса, который отразился на стоимости строительных материалов и земельных участков.

Чтобы уложиться в бюджет, люди стали подходить к строительству более рационально. Дома стали меньше, а планировки — удобнее и функциональнее.

Сколько сейчас составляет средняя площадь частного дома? 

Сейчас средняя площадь одноэтажного дома среди наших заказчиков составляет 120–150 квадратных метров. Этого вполне достаточно для комфортной жизни семьи с несколькими детьми. 

Примеры популярных проектов одноэтажных домов:

  • LV123 — площадь 100 кв. метров
  • LV130 — площадь 112 кв. метров
  • LV145  площадь 108 кв. метров

В планировке какого проекта предусмотрены 3 спальни, 2 санузла и веранда.

Тенденция на сокращение площади будет продолжаться или мода на «дворцы» всё же вернется?

Мода на «дворцы» не вернётся. Этот этап уже пройден. Спрос на большие дома еще сохраняется в сегменте бизнес-класса и элитного жилья, но он тоже будет снижаться. 

Дома «под ключ»

Что включает в себя дом «под ключ»? Как часто ваши клиенты выбирают такую опцию?

Как правило, под этим термином понимается дом с полным набором инженерных коммуникаций и чистовой отделкой по дизайн-проекту заказчика. Всё, что остается владельцу, — это расставить мебель и подключить бытовую технику. 

Популярность комплектации «под ключ» неуклонно растёт. Клиентам хочется как можно быстрее переехать в свой дом, не растягивая процесс строительства на годы.

Катализатором спроса стало активное развитие льготной ипотеки. В нашей компании доля объектов, которые строятся при помощи кредитов, составляет около 80%. Люди стараются извлечь из ипотеки максимум, и поэтому всё чаще строят дома именно «под ключ». 

Энергоэффективность и естественное освещение

Как этот тренд реализуется на практике?

Культура загородной жизни не стоит на месте. Если раньше при выборе дома люди обращали внимание только на материалы, которые используются в строительстве, то сегодня фокус сместился на стоимость обслуживания. 

За последние годы степень энергоэффективности наших домов значительно увеличилась. Если ещё 5 лет назад толщина утеплителя в стенах была 150 миллиметров, а в стропилах — 200 миллиметров, то сегодня это уже 225 и 300 миллиметров соответственно. Всё это положительно сказывается на стоимости эксплуатации. Сейчас затраты на дом площадью 150 квадратных метров, который отапливается электричеством, сопоставимы с затратами на обслуживание трёхкомнатной квартиры. 

Увеличивается и площадь остекления. Особой популярностью пользуются окна в пол. Опыт жителей скандинавских стран доказывает: чем больше естественного света попадает внутрь, тем выше комфорт проживания и лучше самочувствие жильцов. 

Простые архитектурные решения

Какие стили загородного строительства пользуются наибольшей популярностью? Так ли востребованы сегодня барнхаусы, дома в стиле A-frame или Хай-тек с плоской кровлей и насколько они удобны для постоянного проживания или это просто дань моде?

Барнхаусы и дома в стиле A-frame чаще всего рассматриваются не для постоянного, а для временного или сезонного проживания. Например, как дача выходного дня. Форма и стиль этих домов обусловлены минимизацией строительных материалов.  

Бум на дома с плоской кровлей действительно был, но оказался кратковременным. Причиной послужили сложность и стоимость устройства такой конструкции. Даже несмотря на дорогие и продуманные решения, риск протечки исключить полностью нельзя. 

Стабильный тренд — это скандинавская классическая архитектура. У шведов есть понятие «лагом» — необходимая достаточность. Этот принцип сейчас повсеместно применяется в проектировании, строительстве, инженерном оснащении домов и внутренней отделке.

Экологичные материалы

Как изменились предпочтения заказчиков в части выбора материалов для строительства и отделки?

Вопрос экологической безопасности материалов, которые используются в строительстве и отделке, всегда волновал заказчиков. Этот тренд был, есть и будет всегда. И это логично, ведь мы переезжаем за город, в том числе, в поисках более благоприятных условий для здоровья. 

Из новых трендов также можно выделить увеличение количества санузлов на количество спален и рост числа зон хранения. Это важные элементы, которые позволяют существенно повысить комфорт проживания.

В целом, дальнейшие тренды загородного рынка недвижимости будут зависеть от развития и доступности ипотечных программ. Для клиента важна сумма, которую он может получить на строительство и отделку, и размер ежемесячного платежа. Именно финансовые возможности заказчиков диктуют направление, в котором будет двигаться рынок, так как покупательская способность напрямую влияет на площадь домов, архитектуру, размер земельных участков. 

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ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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