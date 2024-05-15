Как выбрать аккредитованного подрядчика на Домклик
На Домклик можно выбрать подрядчика, аккредитованного в Сбере, для строительства дома в ипотеку или за свои средства. В каталоге представлено более 2 000 компаний, и этот список постоянно обновляется.
Рассказываем подробнее, как выбрать подрядчика на Домклик и в чём заключаются основные преимущества такого сотрудничества.
Как найти строительную компанию на Домклик
- Перейдите в каталог подрядчиков
- Укажите регион строительства
- Отфильтруйте компании по рейтингу или количеству ипотечных сделок в Сбере
В карточке подрядчика указан рейтинг организации, который формируется на основании оценок и отзывов реальных клиентов.
Если вы хотите найти подрядную организацию, которая строит дом по определённой технологии (например, из бруса или пенобетона), то для поиска лучше воспользоваться каталогом проектов домов.
Здесь можно настроить фильтры, исходя из параметров будущего дома. В итоге вы получите список проектов, подходящих под ваши запросы, с указанием названий подрядных организаций. Здесь также можно ознакомиться с отзывами реальных клиентов и посмотреть фотографии уже построенных домов.
На что обратить внимание при выборе подрядчика
1. Стоит выяснить, сколько лет подрядная организация работает на рынке и с кем сотрудничает. Не забудьте проверить наличие разрешительных документов, сертификатов и лицензии на строительство.
2. Запросите у компании типовой договор подряда. В документе должно быть указано, какие гарантийные обязательства берёт на себя подрядчик, как происходит процесс приёмки каждого этапа строительства и объекта в целом.
3. Если вы определились с подрядной организацией, рекомендуем изучить отзывы о компании, по возможности, вживую посмотреть на уже построенные объекты, пообщаться с заказчиками, которые живут в этих домах.
Добросовестный подрядчик не будет препятствовать такому желанию — в интересах компании убедить вас в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок.
Преимущества строительства с подрядчиком, аккредитованным в Сбере
В целом, строительство дома с подрядчиком может быть более удобным и эффективным способом реализации вашего проекта.
Основные плюсы привлечения подрядных организаций:
- Экономия денег. Подрядчики имеют доступ к оптовым поставкам материалов и могут предложить более выгодные цены, чем если бы вы закупали всё необходимое самостоятельно.
- Гарантия качества. Строительные компании предоставляют гарантии на свою работу, что обеспечивает вас защитой от возможных проблем с домом в будущем.
- Удобство. Работа с подрядчиком освобождает вас от необходимости заниматься поиском и координированием различных специалистов.
- Профессионализм. Надёжные подрядчики обладают опытом и знаниями в области строительства. В таких компаниях есть внутренние подразделения контроля качества выполненных работ.
А если вы строите дом с подрядчиком, который аккредитован в Сбере, у вас также есть возможность оформить ипотеку на ИЖС. Какие программы кредитования доступны:
- Ипотека с господдержкой
- Семейная ипотека
- Ипотека для IT
- Дальневосточная и Арктическая ипотека
- Строительство дома
- Загородная недвижимость и земля
Кроме того, при строительстве дома с подрядчиком из списка рекомендованных банком ипотеку можно оформить без предоставления дополнительного обеспечения — кредит выдаётся только под залог участка.
А если подрядчик, аккредитованный банком не только не исполняет свои обязательства, но и отказывается возвращать денежные средства даже в судебном порядке, заемщику банк грозится поднять процент по ипотеке, что же делать в этом случае?
Наталья Д.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Наталья Д.здравствуйте !удалось решить вопрос с подрядчиком?
Евгений Д.ещё нет. Идёт следствие, возбуждено уголовное дело.
Наталья Д.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Надеемся, что ваша ситуация благополучно разрешится 💚
Спасибо, что поделились своим мнением.
Как оформить сделаку с подрядчиком, который не аккредитован в вашем банке?
Мы с ним построили уже много разных объектов и уверены в его надежности, но в вашем списке его нет.
Юлия Л.здравствуйте! В рамках программы "Ипотека на загородную недвижимость и землю" можно купить дачу (садовый дом) с земельным участком или только участок, а также построить садовый дом как на своей земле, так и с ее приобретением. Строительство можно вести как самостоятельно, так и с привлечением любого подрядчика. Подробнее о программе рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/rossiyane-hotyat-zhit-v-chastnyh-domah-kakaya-ipoteka-dostupnee.
А если подрядчик аккредитованный банком не исполняет свои обязательства , банк может в отношении него применить какие то меры воздействия ?
Пользовательздравствуйте! В соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса РФ заказчик имеет право расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к исполнению или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным.
Если во время проведения строительных работ очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, вы вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении этого требования вы можете отказаться от договора подряда или поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Подробнее о расторжении договора подряда рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-rastorgnut-dogovor-podryada-pri-stroitelstve-doma?ysclid=lzsc7d23al58482382
"Кроме того, при строительстве дома с подрядчиком из списка рекомендованных банком ипотеку можно оформить без предоставления дополнительного обеспечения — кредит выдаётся только под залог участка."
Расскажите поподробнее пожалуйста, этот момент непонятен.