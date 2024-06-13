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Новости
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Многодетным семьям на семь лет продлили выплату на погашение ипотеки

Дата публикации: 13 июн 2024
Многодетным семьям на семь лет продлили выплату на погашение ипотеки

У семей с тремя и более детьми останется возможность получать 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Действие этой выплаты должно было завершиться 1 июля 2024 года, но ее решили сохранить до 1 июля 2031 года. То есть до этой даты нужно заключить кредитный договор.

При этом ранее льгота была предусмотрена для семей, у которых родился третий ребенок или последующие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го. Теперь срок увеличился до 31 декабря 2030 года.

Читайте также: Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края

Новости
Курс недвижимости
Многодетным семьям
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии58
Е
Евгения Ч.
04 сен 2024

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сказать дом клик?

Домклик
05 сен 2024

Евгения Ч.здравствуйте! Уточните, пожалуйста, свой вопрос.

К
Курбан Д.
02 сен 2024

А почему не рассматривают банк 12 августа я документы сдал и не списали уже 22 дня прошло.

Домклик
02 сен 2024

Курбан Д.здравствуйте! Если вы подавали документы в личном кабинете Домклик, для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

К
Курбан Д.
03 сен 2024

Домкликя подавал документы Сбербанк 12 августа и с тех пор никакой изменений

Домклик
03 сен 2024

Курбан Д.здравствуйте! Сроки могут быть увеличены в связи с необходимостью дополнительных запросов. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться в организацию, которая занимается выдачей субсидии.

К
Курбан Д.
25 авг 2024

Сколько по времени рассматривают документы на погошение 450 тысяч субсидии после подачи документов в банк?

Домклик
26 авг 2024

Курбан Д.здравствуйте! Банк проверяет и отправляет документы в ДОМ.РФ в течение 7 рабочих дней. 

ДОМ.РФ тоже должен рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней и, если все в порядке, перечислить деньги в течение 5 рабочих дней.

Уточним, сроки могут быть увеличены в связи с необходимостью дополнительных запросов.

Е
Елена К.
12 авг 2024

Здравствуйте. статус многодетной семьи не имею. в 2021 году родился 3 ребёнок. имею ли я право на 450тр для погашения ипотеки? дети 2000, 2016 и 2021 года рождения

Домклик
12 авг 2024

Елена К.здравствуйте! Выплату 450 тысяч рублей могут получить семьи в связи с рождением третьего или последующего ребенка. Подробнее можно почитать в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam

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