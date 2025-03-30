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Россияне назвали цвета в интерьере, позволяющие расслабиться

Дата публикации: 30 мар 2025
Россияне назвали цвета в интерьере, позволяющие расслабиться

Большинство опрошенных россиян (69%) считают пастельные и природные оттенки лучшим выбором для помещений, предназначенных для релаксации. Таковы результаты исследования компании «Рокфон».

40,7% из них назвали оптимальным решением пастельные тона, 28,3% — природные оттенки, такие как дерево, камень и так далее. Для 10,6% респондентов цветами, позволяющими расслабиться, оказались черно-белые, для 7,3% — сине-зеленые.

Эти же цвета, причем в той же последовательности по популярности, опрошенные выбрали для интерьера рабочего пространства как повышающие продуктивность. 29,4% отдали голос природным оттенкам, 27% — пастельным тонам, 14% — черно-белым, 12% — сине-зеленым.

Что касается раздражающей цветовой гаммы, первое место заняли красно-оранжевые оттенки (35,3%), второе — желтые (19%). Еще 16,7% респондентов не нравятся черно-белые интерьеры.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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