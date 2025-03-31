Что меняется в законах о недвижимости и ипотеке с 1 апреля
Рассказываем о важных изменениях в сфере недвижимости и ипотеки с 1 апреля 2025 года.
Запускается «Семейная ипотека» на вторичное жилье
С 1 апреля семьи с детьми смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 6% годовых в рамках «Семейной ипотеки». Сбербанк уже открыл прием заявок, решения клиенты получат в день старта программы.
Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз. Она должна находиться в многоквартирном доме, расположенном в населенном пункте, где строят не больше двух домов. Населенный пункт должен иметь статус города, а дом не может быть старше 20 лет и в аварийном состоянии.
Мы собрали список городов, где можно будет купить квартиру на вторичке по льготной ставке. Ищите нужный в статье. Откройте выпадающий список, нажав на стрелочку рядом с выделенным текстом «Города, где можно купить готовое жилье по "Семейной ипотеке"».
Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Напомним, что изменения не распространяются на города Подмосковья и Ленобласти.
Завершится срок подачи декларации о доходах за 2024 год
Физлицам нужно до 30 апреля 2025 года подать декларацию о доходах, полученных в 2024 году. Это важно сделать тем, кто продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, или сдавал ее в аренду.
Речь о декларации по форме 3-НДФЛ. Документ позволяет отчитаться о полученных доходах за год и заявить на налоговые вычеты.
Инструкция: Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика
Оплатить исчисленный НДФЛ нужно до 15 июля 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налогов грозят штрафы и пени.
Сдать декларацию 3-НДФЛ должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы с частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Работы строительных подрядчиков освободят от НДС
С 1 апреля подрядчики, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, не будут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Для покупателей это значит снижение себестоимости строительства частных домов.
Таким образом подрядные организации теперь в равных условиях с застройщиками многоквартирных домов, чья деятельность тоже не облагается НДС.
Напомним, что механизм строительства жилых домов по договору подряда с эскроу-счетом запустился в России 1 марта. Теперь, как и при покупке квартиры в новостройке по договору долевого участия (ДДУ), деньги покупателя блокируются на специальном счете до момента завершения строительства и оформления права собственности на жилой дом.
Раньше покупатели могли приобрести в рамках ДДУ только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь на Домклик можно купить дом и участок по договорам долевого участия и уступки прав требования у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.
Центробанк получит право ограничивать выдачи рискованной ипотеки
Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций (МФО) макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании по новому закону.
Лимиты позволят Центробанку сдержать рост закредитованности граждан и снизить риски для банков и МФО.
К рискованными выдачам в ипотеке относятся: кредиты заемщикам, которые взяли его с низким первоначальным взносом и тратят больше половины своих доходов на погашение ипотеки. Также мера коснется ипотечных кредитов сроком свыше 30 лет. Как пояснял регулятор, на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не могут оценить в момент выдачи кредита.
В России проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. В социальные пенсии входят пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсия детям, о родителях которых неизвестно.
Выплаты индексируют ежегодно. Коэффициент рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Также с 1 апреля на 14,75% повысят размер государственного пенсионного обеспечения отдельных граждан: военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны; граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»; лётчиков-испытателей и космонавтов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.
В целом повышение пенсий затронет почти 4,2 млн человек.
Понижение ставки
Для меня сейчас актуально жилье, т.е дочка живет и учится в др городе, снять норм жилье проблема, везде эти риэлторы, которые за один звонок хотят 6 тыс рублей. Весь рынок заполонили, а хозяйка квартиры не хочет ремонтировать душ, машинку.
Ирина Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Доброе утро , кроме первого взноса 20,1 процент еще надо банку деньги ? Из денег то что банк мне дает , какой то процент наличкой ?
Алёна Т.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%. Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.