Главное за неделю с 24 по 28 марта 2025 года
Сбер планирует снизить ставки по ипотеке
Сбербанк думает над очередным снижением ставок по базовым ипотечным программам. Соответствующее решение планируется принять в ближайшее время.
Сбер рассматривает возможность следующего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время. Ранее банк первым снизил ставки 4 марта по рыночным ипотечным кредитам на 1-1,5% на Домклик в зависимости от размера первоначального взноса.
Посмотреть ипотечные программы Сбера и их условия>>
Новые выплаты на погашение ипотеки хотят ввести для семей с детьми
Депутаты предлагают выплачивать до 1,8 млн руб. на погашение ипотеки семьям, в которых с 2024 года родились дети. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Как предполагается, семьи, в которых с 1 января 2024 года родился первый ребенок, смогут получить 500 тыс. руб., за второго ребенка выплатят 600 тыс. руб., за третьего — 700 тыс. руб. Таким образом, можно рассчитывать максимум на 1,8 млн руб.
Эти деньги предназначены для оплаты основного долга по ипотеке. Если же он меньше, средства будут направляться на погашение процентов по кредиту. Такую помощь можно будет получить только по одному ипотечному кредиту, оформленному до 1 января 2030 года.
Подробно о получении 450 тыс. рублей на погашение ипотеки>>
Домклик выяснил, в каких городах подешевели апартаменты
Сильнее всего цены на готовые апартаменты за полгода в России снизились в таких городах, как Нижний Новгород, Зеленоградск и Химки: на 21%, 13% и 9% соответственно. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
Эксперты изучили стоимость в объявлениях с сентября 2024 года по начало марта 2025 года. Так, квадратный метр апартаментов в Нижнем Новгороде с сентября подешевел до 232,8 тыс. руб., в Зеленоградске — до 400 тыс. руб., в Химках — до 183,3 тыс. руб.
В Казани стоимость упала на 5% — до 188,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 3% (до 256,4 тыс. руб.), а в Рязани — на 1%. Колебание цен (-0,2%) было отмечено в Омске, где квадратный метр теперь стоит 105,8 тыс. руб.
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Узнать о будущих соседях теперь можно на Домклик
Покупателям недвижимости на Домклик стала доступна информация о потенциальных соседях по многоквартирному дому. Она отображается в карточке объявления о продаже жилья на вторичном рынке.
- возраст, пол и средний доход
- наличие детей и животных
- размер платы за жилищно-коммунальные услуги
- наличие автомобиля
Узнать, на что обратить внимание при покупке вторички>>
Сделок за свои средства в Сбере стало в 3,5 раза больше
Доля сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки в Сбербанке выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу марта 2025 года. Больше всего такие сделки распространены в Карелии (66%), Санкт-Петербурге (64%) и Московской области (61%).
В диапазоне от 58% до 52% расположились следующие регионы: Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская области (52%).
Подробнее о динамике сделок без ипотеки>>
В России могут ввести ответственность за недопуск провайдеров в дома
Для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, могут ввести ответственность. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали. В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона.
Закон о свободном доступе интернет-провайдеров в МКД президент Владимир Путин подписал в апреле 2024 года. Согласно ему, оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один собственник. Управляющая компания обязана дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам.
Читать о том, куда жаловаться на управляющую компанию>>
Аналитики назвали города Ленобласти с самыми бюджетными домами
Самая недорогая загородная недвижимость в Ленинградской области продается в городах Бокситогорск, Тихвин и Кириши. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м. там составляет около 5 млн руб.
Относительно низкие цены в этих населенных пунктах прежде всего связаны с их значительной удаленностью от Санкт-Петербурга.
При этом самая дорогая загородная недвижимость в Ленинградской области, по данным Домклик на середину марта, сосредоточена вблизи Санкт-Петербурга. Лидером по стоимости является Всеволожск, расположенный всего в 20 км от города: стандартный дом площадью 150 кв. м обойдется в 15,2 млн руб. Высокие цены на дома наблюдаются и в удаленных городах Ленинградской области, таких как Приозерск (14,8 млн рублей) и Выборг (14,7 млн руб.).
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Эксперт рассказала, зачем нужен залог при аренде квартиры
Если вы собираетесь арендовать жилье, важно разобраться в вопросе залога. Объясняем в видео, что такое залог при аренде квартиры, зачем он нужен и в каких случаях можно снять квартиру без него.
Подробнее о залоге при аренде жилья читайте в статье.
- Сбер планирует снизить ставки по ипотеке
- Новые выплаты на погашение ипотеки хотят ввести для семей с детьми
- Домклик выяснил, в каких городах подешевели апартаменты
- Узнать о будущих соседях теперь можно на Домклик
- Сделок за свои средства в Сбере стало в 3,5 раза больше
- В России могут ввести ответственность за недопуск провайдеров в дома
- Аналитики назвали города Ленобласти с самыми бюджетными домами
- Эксперт рассказала, зачем нужен залог при аренде квартиры
А свой дом можно оформить по семейной ипотеке.
Константин Р.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Почему предварительно одобрена Они просят уже оформлять Как это так это если было бы 100% одобрили а там уже надо платить
Максим Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Депутаты предлагают выплачивать до 1,8 млн руб. на погашение ипотеки семьям, в которых с 2024 года родились дети. Такой законопроект внесен в Госдуму. Скажите пожалуйста а если мы получили 450 000 для мнагадетних ,можем и для этого подавать документы ?
Овсанна П.здравствуйте! Законопроект планируется внести в Госдуму. Если он будет принят, обязательно сообщим об условиях получения выплаты.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.