Минфин предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми
Семьям при рождении второго или последующих детей могут дать право на отсрочку выплат по ипотеке на 18 месяцев. Такой законопроект разработало Министерство финансов России.
На ипотечные каникулы (до шести месяцев) могут рассчитывать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их перечень прописан в законе «О потребительском кредите». Минфин предлагает включить в этот список рождение второго или последующих детей.
Разработанный режим кредитных каникул будет совпадать с действующим механизмом, но с рядом особенностей.
Предполагается, что ипотечные каникулы для таких семей будут составлять до 18 месяцев. При этом с седьмого по 18-й месяц банк сможет начислять проценты по кредиту.
За отсрочкой по ипотеке они вправе обратиться только один раз за время действия кредитного договора — в течение 180 дней с момента рождения второго или последующих детей.
Скажите это только предложение?
Альбина В.здравствуйте, да.
Раз уж каникулы вводите, то и экзамены для них вводит - пусть многодетные проходят аттестацию на право иметь льготы каждый месяц!