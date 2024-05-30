Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Минфин предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми

Дата публикации: 30 мая 2024
Минфин предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми

Семьям при рождении второго или последующих детей могут дать право на отсрочку выплат по ипотеке на 18 месяцев. Такой законопроект разработало Министерство финансов России.

На ипотечные каникулы (до шести месяцев) могут рассчитывать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их перечень прописан в законе «О потребительском кредите». Минфин предлагает включить в этот список рождение второго или последующих детей.

Разработанный режим кредитных каникул будет совпадать с действующим механизмом, но с рядом особенностей.

Предполагается, что ипотечные каникулы для таких семей будут составлять до 18 месяцев. При этом с седьмого по 18-й месяц банк сможет начислять проценты по кредиту.

За отсрочкой по ипотеке они вправе обратиться только один раз за время действия кредитного договора — в течение 180 дней с момента рождения второго или последующих детей.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
А
Альбина В.
03 июн 2024

Скажите это только предложение?

Домклик
03 июн 2024

Альбина В.здравствуйте, да.

П
Пользователь
31 мая 2024

Раз уж каникулы вводите, то и экзамены для них вводит - пусть многодетные проходят аттестацию на право иметь льготы каждый месяц!

Рекомендуем
Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил
98K
Как рефинансировать ипотеку
332K
В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным семьям
5K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал