Большинству россиян нравятся их города
Подавляющее большинство (87%) опрошенных жителей России довольны местом своего проживания. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.
Так, 44% респондентов ответили, что им очень нравится город, в котором они живут. 43% выбрали вариант «Скорее нравится». Вместе с тем 8% скорее не устраивает их место жительства, 4% оно очень не нравится, 1% затруднился ответить.
Больше всего довольных своим населенным пунктом оказалось среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (94%) и городов с населением 100-500 тыс. человек (91%), а меньше всего — среди жителей сел (81%) и крупных городов с населением 500-999 тыс. человек (83%).
Участники исследования также рассказали, почему им нравится их место жительства: 47% отметили, что там живут их семья и друзья, 39% — что это их малая родина. 33% респондентов объяснили свой ответ хорошей экологией и природой, 21% — комфортной инфраструктурой и дорогами, 18% — приятной атмосферой и людьми, еще столько же — большим количеством мест для отдыха. Кроме этого, 14% нравится их город, потому что он красивый, столько же опрошенных привлекает в нем ритм и стиль жизни.
Основными причинами, по которым россиян не устраивает их место жительства, стали неудовлетворительный уровень здравоохранения, социальной поддержки (49%) и недостаток инфраструктуры, дорог (39%). Еще 27% отметили отсутствие хорошей работы, 26% — плохую экологию, 22% — маленькое количество мест отдыха, 15% — неприятную атмосферу, людей и ощущение небезопасности.
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