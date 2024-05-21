В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным семьям
Депутаты разрабатывают законопроект об индексации выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми. Об этом говорится в обращении первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой к главе Минфина Антону Силуанову.
Такая мера поддержки предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие. Ранее власти решили продлить ее действие до 2030 года.
«Мной разрабатываются изменения в федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год», — цитирует «РИА Новости» письмо Лантратовой.
Она отметила, что инфляция растет с каждым годом, и эти цифры нужно заложить в размер выплаты, чтобы поддержка многодетным была наиболее эффективной.
Зампред также попросила Силуанова изучить инициативу и предоставить позицию Минфина по этому вопросу.
Добрый день, есть ли возможность получить выплату если все трое несовершеннолетних детей родились до 1го января 2019го года. Возможно есть какие то дополнительные условия.
Александр Н.добрый день! Увы, нет. В таком случае можно получить выплату, если вы планируете следующего ребенка — он должен родиться до 31 декабря 2030 года.
Александр Н.родить 4го.
Виктор Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Надеюсь не примут такую ерунду. Я как налогоплательщик против поддержки многодетных!
Пользовательда что ты говоришь а я как многодетный налогоплательщик , ЗА.
Здравствуйте у меня родился третий ребенок в 2024 году магу ли я расчитывать на 450 тысяч на погашения ипотечного кредита
Елена С.здравствуйте. Субсидию можно получить, если выполняются все условия и требования. Читайте о них в нашей статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam
Здравствуйте! У меня дети 2015, 2016 и 2024 года рождения мы можем получать 450 тр ипотека брали 2023 года, если можно куда нам обращаться, спасибо за ответ
Азизбек К.здравствуйте. Об условиях и требованиях программы субсидирования, порядке ее получения читайте в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam