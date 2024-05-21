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Новости
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В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

Дата публикации: 21 мая 2024
В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

Депутаты разрабатывают законопроект об индексации выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми. Об этом говорится в обращении первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой к главе Минфина Антону Силуанову.

Такая мера поддержки предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие. Ранее власти решили продлить ее действие до 2030 года.

«Мной разрабатываются изменения в федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год», — цитирует «РИА Новости» письмо Лантратовой.

Она отметила, что инфляция растет с каждым годом, и эти цифры нужно заложить в размер выплаты, чтобы поддержка многодетным была наиболее эффективной.

Зампред также попросила Силуанова изучить инициативу и предоставить позицию Минфина по этому вопросу.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии14
А
Александр Н.
12 июн 2024

Добрый день, есть ли возможность получить выплату если все трое несовершеннолетних детей родились до 1го января 2019го года. Возможно есть какие то дополнительные условия.

Домклик
14 июн 2024

Александр Н.добрый день! Увы, нет. В таком случае можно получить выплату, если вы планируете следующего ребенка — он должен родиться до 31 декабря 2030 года.

В
Виктор Т.
19 нояб 2024

Александр Н.родить 4го.

Домклик
19 нояб 2024

Виктор Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
22 мая 2024

Надеюсь не примут такую ерунду. Я как налогоплательщик против поддержки многодетных!

К
Кристина П.
22 мая 2024

Пользовательда что ты говоришь а я как многодетный налогоплательщик , ЗА.

Е
Елена С.
22 мая 2024

Здравствуйте у меня родился третий ребенок в 2024 году магу ли я расчитывать на 450 тысяч на погашения ипотечного кредита

Домклик
22 мая 2024

Елена С.здравствуйте. Субсидию можно получить, если выполняются все условия и требования. Читайте о них в нашей статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam

А
Азизбек К.
21 мая 2024

Здравствуйте! У меня дети 2015, 2016 и 2024 года рождения мы можем получать 450 тр ипотека брали 2023 года, если можно куда нам обращаться, спасибо за ответ

Домклик
21 мая 2024

Азизбек К.здравствуйте. Об условиях и требованиях программы субсидирования, порядке ее получения читайте в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam

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