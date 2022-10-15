Клиенты Сбера поделились советами, как сэкономить при покупке квартиры
Ипотечные клиенты Сбера рассказали, как сэкономить при покупке квартиры, не упустить скидки и выгодные предложения.
Увеличьте сумму первоначального взноса
Ирина К., г. Тула«Несколько лет мы с мужем копили, открыли накопительный счет. Потом, когда уже присмотрели подходящий вариант квартиры, стали считать кредит.
Хотелось как можно больше внести своих денег, чтобы меньше потом платить банку. Увидели в калькуляторе, что даже 30 дополнительных тысяч рублей первого взноса уменьшают платеж. Родственники ещё добавили нам денег. Платеж по ипотеке получился 26 тысяч рублей в месяц, примерно за такую же сумму мы и снимали квартиру, а теперь платим за свою. С родственниками рассчитаемся, свои люди».
Подробнее про первоначальный взнос по ипотеке
Обратите внимание на скидки от банков и застройщиков
Инна П., г. Сергиев Посад
«Мы всегда следим за скидками и распродажами, ищем промокоды и акции. Так и с ипотекой — мы заранее узнали про все скидки на ставку и все их подключили при расчете на калькуляторе.
За какие-то услуги пришлось заплатить — за страховку, за онлайн-регистрацию. Да, это дополнительные расходы, но в перспективе — экономия в сотнях тысяч рублей».
Подробнее обо всех скидках на ипотеку Сбера на Домклик
Пользуйтесь государственной поддержкой
Анжелика Я., г. Брянск
«Государство даёт поддержку — решили воспользоваться. Есть ограничения, например, квартира только в новостройке, вторичку нельзя. Кредит можно взять только до 6 млн рублей, но нам в Брянске хватило на квартиру от застройщика. Зато жилье новое, кухня просторная, да и сам дом по последнему слову техники построен».
Подробнее о льготных ставках по господдержке
Узнайте о льготах и субсидиях
Александр и Евгения К., г. Волгоград
«500 тысяч мы добавили на квартиру из маткапитала, ещё столько же внесли из своих. В итоге у банка взяли 4 миллиона: платеж посильный, скоро выплатим весь кредит.
Приходится экономить, но квартира с детской комнатой того стоит. Ни разу не пожалели о своём решении».
Подробнее про субсидии и льготы на покупку жилья от государства
Торгуйтесь
Антон П., г. Санкт-Петербург
«Мы нашли хорошую квартиру, но честно сказали продавцу, что нам не хватает 400 тысяч. Может быть, нам повезло, и продавец пошёл на уступки, может, он изначально более высокую цену назначил... Но за спрос денег не берут, и мы в итоге переехали в собственную двушку из съемной».
Подробнее: Как правильно торговаться с продавцоми Как получить скидку на квартиру от застройщика
Оформите налоговый вычет — до 650 тысяч рублей
Екатерина К., г. Москва
«Как только узнала о такой возможности, подала заявку на сайте налоговой службы. Сперва переживала, верно ли всё заполнила, но спустя месяц мне на карту зачислили 100 тысяч! Никаких специальных пометок, что это именно налоговый возврат не было, поэтому даже и не сразу поняла, откуда такое счастье. Буду возвращать ещё каждый год — это работает, рекомендую всем».
Узнайте, как получить налоговый вычет до 650 тысяч рублей после покупки квартиры в ипотеку
Следите за рынком и действуйте быстро
Илья К., г. Омск
«Смотрели предложения постоянно на разных сайтах, подключили все уведомления о новых объявлениях. Даже у соседей спрашивали. Нам нужна была квартира в определенном районе, так как ребенок ходит в школу, поэтому переехать далеко мы не можем.
Внезапно на Домклик появилось объявление о продаже квартиры в соседнем подъезде. Смутило, что уж слишком низкая цена за трешку — по цене двушки, даже несмотря на то, что первый этаж. Оказалось, что хозяева переезжают в другой город, продажа срочная. Мы поняли — судьба, и буквально за час решили, что берём».
Подробнее: Как найти квартиру на Домклик