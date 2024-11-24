Как правильно торговаться с продавцом
Эти правила помогут вам торговаться с продавцом квартиры — эффективно, спокойно, с достоинством и уважением.
Не торгуйтесь с порога
Никогда не начинайте торговаться по телефону или при первом же просмотре квартиры. Пусть продавец поймёт, что у вас серьёзные намерения.
Подготовьтесь к торгам
Изучите рынок недвижимости, позвоните в несколько агентств недвижимости и узнайте стоимость квартир в выбранном районе, посмотрите все понравившиеся вам варианты квартир.
Будьте вежливы и доброжелательны
Нельзя вести себя резко или высокомерно. Чтобы расположить к себе продавца, называйте его по имени. Сделайте комплимент, например, похвалите ремонт и мебель.
Не показывайте восторга
Даже если квартира очень понравилась, не показывайте своего восторга. Если продавец раньше времени поймёт, что его квартира — то, что вы так долго искали, можете не рассчитывать на скидку.
Будьте готовы уйти — это придаст вам ощущение уверенности. Помните, что деньги у вас, а это более ликвидный товар, чем недвижимость.
Занижайте цену
Спокойно озвучьте сумму ниже той, на которую внутренне согласны, давая возможность продавцу поднять цену.
Привлекайте третьих лиц
Обязательно возьмите с собой жену, родственника или друга. Пусть продавец поймёт, что решение о покупке зависит не только от вас.
Например, вас вроде всё устраивает, но жена начинает отговаривать из-за слишком высокой стоимости. Это может подтолкнуть продавца предложить скидку.
Найдите недостатки
Укажите положительные качества квартиры. Например, хороший район, планировка, большие окна. Потом мягко укажите на недостатки — например, на отсутствие балкона, вид из окна, необходимость замены сантехники. Но делайте это максимально деликатно — продавец здесь жил и любил свой дом.
При торгах нужно приводить не только конкретные аргументы, но и называть точные суммы. Например, если в квартире нет ремонта, скажите продавцу, что на ремонт вам понадобится 100 тысяч рублей — именно такую скидку вы хотите.
Придите на осмотр квартиры несколько раз
Дайте понять продавцу, что выбираете из нескольких вариантов в этом районе.
Найти похожие варианты жилья в выбранной локации вам поможет карта Домклик.
Используйте конкуренцию
Если вы нашли квартиру дешевле, сообщите это продавцу. Конкуренция сыграет вам на руку.
Предложите задаток
Скажите продавцу, что, как только договоритесь об окончательной стоимости, вы сразу готовы внести задаток за квартиру.
Как торговаться, если хочу выкупить последнюю комнату в квартире, цена у продавца заоблачная
Елена С.здравствуйте! Как правильно торговаться с продавцом, рассказали в статье.
Прекрасная статья. Спасибо Вам за Ваш труд! А если вот квартира в новостройке? Как с застройщиком торговаться?
Парвиз Э.здравствуйте! Рады помочь 💚 Благодарим за интересный вопрос для будущих материалов.
Парвиз Э.В наше время с застройщиком торговаться ещё проще! Приносите коммерческое предложение из соседнего ЖК и говорите что хотите купить там! И так повторяем по кругу до того пока не устроит скидка ;)
Александр В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.