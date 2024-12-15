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Почти 2 млрд руб. получили жители Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике»
Дата публикации: 15 дек 2024
Выплаты на покупку и строительство дома в Мурманской области в рамках программы «Свой дом в Арктике» превысили 1,8 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Уже более двух лет реализуем уникальную программу "Свой дом в Арктике". За это время выдали 1 419 сертификатов на сумму более 1,8 млрд руб. Только в 2024 году из них выдано 740 сертификатов», — написал он в Telegram-канале.
По словам Чибиса, более 75% участников программы уже воспользовались сертификатами и построили или купили 911 домов в Мурманской области.
Программу «Свой дом в Арктике» запустили в 2022 году. Она позволяет получить выплату 1-1,5 млн руб. на строительство или покупку дома, а также домокомплекта.
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Юля Тихонова
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