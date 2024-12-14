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Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить

Дата публикации: 14 дек 2024
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить

Депутаты предлагают запретить судебным приставам списывать в счет погашения долга деньги, полученные в качестве компенсации за аварийное жилье. Такой законопроект внесен в Госдуму.

По закону, если дом признали аварийным и подлежащим сносу (и при этом он включен в региональную программу расселения), собственник имеет право на другое жилье или выкуп старого. Если здание не включено в такую программу, то только на выкуп, то есть на денежную компенсацию.

Если у властей нет свободных жилых помещений для переселения, гражданину также предлагают единственный вариант — выкупить квартиру, отмечают авторы законопроекта.

«Проект подготовлен в связи с необходимостью защитить конституционные права на жилище граждан, имеющих исполнительные производства по кредитным обязательствам и являющихся собственниками единственного жилья, которое, в свою очередь, признано аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством порядке», — говорится в пояснительной записке.

Изменения вносятся в статью 101 закона «Об исполнительном производстве». В ней прописаны виды доходов, которые нельзя взыскать по исполнительному документу (например, решению суда).

Депутаты предлагают дополнить ее, включив в этот перечень деньги, полученные за аварийное и подлежащее сносу жилье. При этом оно должно находиться в собственности у должника и быть единственным у него и членов его семьи.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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