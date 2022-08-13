Как найти и купить недвижимость на Домклик: инструкция с видео
- Как найти квартиру на вторичке для покупки или аренды
- Как найти дом или участок для покупки или аренды
- Как найти квартиру для посуточной аренды
- Как найти квартиру в новостройке для покупки
- Как забронировать квартиру в новостройке со скидкой до 0,5% на ипотеку
- Как узнать стоимость проданных квартиры и историю сделок в доме
- Как узнать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно
Если вы решили самостоятельно найти недвижимость для покупки или аренды, то для максимальной эффективности поиска рекомендуем тщательно изучить все площадки недвижимости. В статье расскажем, как найти подходящее жилье на сайте Домклик — новостройку, квартиру на вторичке, участок или дом — всё это можно купить или снять в аренду.
Как найти квартиру на вторичке для покупки или аренды
1. На сайте или в приложении Домклик укажите тип недвижимости и что вы хотите: купить ее или снять. Далее можете указать более точные характеристики — количество комнат, площадь, этаж, ремонт, наличие скидок.
На Домклик есть фильтры, которые позволяют найти квартиры со скидкой от застройщиков и со скидкой на ипотеку.
Снизить ставку на 0,3% или на 0,7% можно на покупку жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке в ипотеку СберБанка.
Это может быть квартира, комната, дом или часть дома, апартаменты или земельный участок. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%» или «Скидка 0,7%».
2. После настройки поиска нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления.
Для удобства вы также можете уточнить радиус поиска. Для этого укажите адрес или прямо нарисуйте область поиска на карте. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.
Сохраните свой поиск — как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление. Домклик будет автоматически искать все новые объявления по нужным параметрам, а вы будете получать уведомления с новыми объектами и просматривать их в удобное время.
Как найти дом или участок для покупки или аренды
Найти дома и участки для покупки или аренды можно по такому же принципу так же, как и квартиры.
- На сайте или в приложении Домклик укажите тип недвижимости.
- Нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления.
- Также можно сузить радиус поиска. Для этого укажите адрес или нарисуйте область поиска на карте.
Напомним, недвижимость на Домклик можно купить в ипотеку. Квартиру, дом, участок, апартементы, комнату, гараж или парковочное место — любую недвижимость можно найти и купить в ипотеку от Сбера. Подать заявку на ипотеку и узнать предварительный расчет платежей и условия можно онлайн, не выходя из дома, в банк ехать не нужно.
Как найти квартиру для посуточной аренды
Найти подходящее жилье для посуточной аренды можно на отдельной странице Домклик и в мобильном приложении Домклик.
Посуточная аренда жилья — совместный проект Домклик и сервиса Суточно.ру. Это значит, что на Домклик можно забронировать квартиру, дом или гостиницу по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями.
Подробности читайте в статье: Как снять жилье в аренду посуточно на Домклик.
Как найти квартиру в новостройке для покупки
Если вы планируете купить квартиру в новостройке, Домклик поможет вам выбрать подходящую квартиру, даст объективную оценку и возьмёт на себя все заботы по сделке — это бесплатно. Забронировать выбранную квартиру у застройщика можно со скидкой.
Все застройщики на Домклик прошли аккредитацию СберБанка.
Как забронировать квартиру в новостройке со скидкой до 0,5% на ипотеку
Для онлайн-бронирования со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера (размер скидки зависит от застройщика) доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
Чтобы забронировать квартиру в новостройке, выберите ее из доступных вариантов на Домклик и нажмите «Забронировать». После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.
Срок бронирования составляет до 10 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель может принять взвешенное решение о покупке квартиры и получить решение банка по ипотеке. Услуга бронирования бесплатна.
Как узнать стоимость проданных квартиры и историю сделок в доме
На Домклик продавцы, покупатели и агенты по недвижимости могут узнавать реальные суммы проведенных сделок в конкретных домах. История сделок показывает общую информацию о сделках купли-продажи квартир, оформленных через СберБанк.
Как найти историю сделок в конкретном доме, читайте в статье.
Как узнать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно
Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.
- Введите адрес квартиры
- Укажите количество комнат
- Укажите примерную площадь квартиры
Узнать стоимость квартиры бесплатно
Учитываются данные о самом доме, годе его строительства и ремонта, районе, инфраструктуре, и, что крайне важно, актуальная информация о ситуации на рынке недвижимости в конкретном городе.