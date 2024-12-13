Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
- Состояние квартиры перед покупкой за маткапитал будут проверять
- Дарение недвижимости обязали заверять у нотариуса
- Домклик определил районы Москвы с наиболее доступной вторичкой
- Эксперты рассказали, что будет с «Семейной ипотекой»
- В Сбере взяли первую ипотеку со сниженным платежом
- Арест жилья за небольшие долги предлагают запретить
- В Минстрое обсуждают введение моратория на банкротство застройщиков
- Названы самые популярные города у россиян на Новый год
Состояние квартиры перед покупкой за маткапитал будут проверять
Для получения материнского капитала на покупку квартиры или дома нужно будет предоставить заключение об их пригодности для проживания. Такой закон приняла Госдума.
Выдавать эти документы будут муниципалитеты, срок их действия — один год.
Случалось так, что наши семьи обманывали, вводили в заблуждение или они по незнанию попадали в ситуации, в результате которых теряли материнский капитал.
В частности, семьям предлагали купить недвижимость, непригодную для проживания. И, чтобы защитить россиян и исключить такие случаи, парламентарии разработали и приняли поправки об обязательной оценке жилья перед приобретением за маткапитал.
Читать о том, что такое маткапитал и на что его можно потратить>>
Дарение недвижимости обязали заверять у нотариуса
Собственники будут обязаны оформлять договор дарения недвижимости через нотариуса. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс разработало Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. Сейчас удостоверение сделки дарения недвижимости у нотариуса является правом. С 13 января 2025 года заверение такого договора станет обязательным.
Закон поставит заслон мошенническим схемам по отъему жилья у граждан. Практика показывает, что в отдельных случаях люди плохо понимают суть сделки дарения и не осознают факт перехода собственности новому владельцу после ее заключения.
Особенно уязвимы в такой ситуации люди с зависимостями или пожилые одинокие граждане, которые не сильны в юридических вопросах или, например, имеют проблемы с ментальным здоровьем. В результате человек может, сам того не понимая, «подарить» свое единственное жилье и остаться на улице.
Узнать, как подарить квартиру>>
Домклик определил районы Москвы с наиболее доступной вторичкой
Дешевле всего недвижимость на вторичном рынке Москвы в ноябре стоила в Троицком административном округе — в районах Вороново, Краснопахорский и Бекасово. Квартиру площадью 35 кв. м там продавали за 4,7-5,8 млн руб.
Также жилье с наиболее низкими ценами выставляли в Зеленоградском и Новомосковском административных округах.
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Эксперты рассказали, что будет с «Семейной ипотекой»
С 15 декабря изменится механизм распределения лимитов по «Семейной ипотеке». Как предполагается, при наличии общего неиспользованного лимита банки смогут оформлять кредиты автоматически. Кроме того, общую квоту на программу на 2025 год увеличили до 8,65 трлн руб.
Разобрались, как именно будет работать новая схема распределения, а также спросили экспертов, хватит ли общего лимита на следующий год и могут ли измениться условия «Семейной ипотеки» ⬇️
Что будет с «Семейной ипотекой»>>
В Сбере взяли первую ипотеку со сниженным платежом
Сбербанк выдал первую ипотеку с подключением опции «Сниженный платеж», которая позволяет снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита.
С помощью опции клиенты могут уменьшить ежемесячный платеж на 13 месяцев. В течение этого времени они будут погашать только основной долг и 70% от начисленных процентов. А оставшиеся проценты равномерно распределятся на последующие платежи.
«Сниженный платеж» доступен при покупке квартиры, частного дома, гаража и строительстве дома и подключается при оформлении кредита.
Узнать больше об опции, уменьшающей платеж по ипотеке>>
Арест жилья за небольшие долги предлагают запретить
Депутаты разработали законопроект, согласно которому судебные приставы не смогут арестовать авто и недвижимость при задолженности менее 100 тыс. руб.
По закону арестовать имущество по исполнительному документу (это, например, решение суда) могут за долг в размере от 3 тыс. руб. При этом арест предполагает запрет распоряжаться собственностью. Изъять ее могут, только если человек не погасит задолженность в необходимый срок.
В законопроекте говорится, что арест автомобилей и недвижимого имущества должен происходить только в том случае, если сумма долга по исполнительному документу превышает 100 тыс. руб. Исключение — алименты и задолженность из обязательств, возникших вследствие причинения вреда здоровью.
Кроме этого, согласно законопроекту, судебные приставы будут обязаны отменить наложенные меры в течение двух дней с даты погашения долга.
Подробно о том, как снять арест с недвижимости>>
В Минстрое обсуждают введение моратория на банкротство застройщиков
Минстрой России прорабатывает меры поддержки для улучшения жилищных условий граждан и сохранения устойчивости застройщиков. В том числе ведомство думает над введением запрета на банкротство девелоперов.
В Минстрое напомнили, что за последние годы власти запустили ряд мер поддержки. Среди них, например, ипотечные программы с господдержкой и компенсация части затрат по кредитам для застройщиков.
Одной из задач введения мер поддержки являлось выполнение обязательств перед гражданами, в том числе участниками долевого строительства. Мораторий на банкротство застройщиков также помог стимулировать своевременное выполнение всех обязательств перед гражданами — участниками долевого строительства.
С учетом успешного опыта реализации этих мер прорабатываются новые, подчеркнули в министерстве.
Узнать, что делать при банкротстве застройщика>>
Названы самые популярные города у россиян на Новый год
Москва стала лидером по спросу на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники. На ее долю приходится почти 20% от всех забронированных квартир.
На втором месте рейтинга — Казань (16%). На третьем — Санкт-Петербург (14%).
Средняя стоимость посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тыс. руб. В Казани и Санкт-Петербурге — 5,8 тыс. руб.
На фоне роста внутреннего туризма в России рынок посуточной аренды продолжает динамично расти. Все больше путешественников отдают предпочтение краткосрочной аренде благодаря таким преимуществам, как выгодная стоимость, широкий выбор квартир и удобство бронирования. Исключением не стали и новогодние праздники.
Согласно данным сервиса Домклик24, медианная ставка посуточной аренды жилья в новогодние праздники составляет около 4,9 тыс. руб., а медианный срок аренды — 4 дня. Среди лидеров рейтинга выделяются как крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, так и популярные курорты вроде Кисловодска и Сочи.
Спасибо большое, за ценную, важную информацию. Очень полезные статьи.
Оксана М.здравствуйте! Рады помочь 💚