Как снизить ставку по ипотеке Сбера на 4,1% на Домклик
Чтобы сэкономить на процентах и не переплачивать, важно оформить ипотеку на максимально выгодных условиях.
С помощью специальных акций и услуг Домклик вы можете снизить ставку при оформлении ипотеки и сэкономить до нескольких миллионов рублей.
Как максимально снизить ставку по ипотеке на 4,1%
Удобнее всего рассчитать свою экономию в ипотечном калькуляторе. Там вы наглядно увидите, как снижается сумма ежемесячного платежа и проценты по ипотеке при выборе услуг.
Предложения суммируются, поэтому в итоге можно уменьшить процентную ставку Сбера до 4,1%, если знать следующие условия.
✔️ 0,3% при покупке недвижимости на Домклик
Снизить ставку на 0,3% можно на покупку жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке в ипотеку СберБанка.
Это может быть квартира, комната, дом или часть дома, апартаменты или земельный участок. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%».
✔️ 0,3% при электронной регистрации сделки
При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет ниже на 0,3%, и оформление ипотечной сделки пройдет быстрее.
Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик. В среднем регистрация в электронном виде занимает 2 дня, это в 2 раза быстрее по сравнению с обычным способом.
Стоимость услуги — от 8 600 рублей, и её можно включить в сумму ипотеки. При этом ваша экономия за счет снижения ставки составит до 170 тысяч рублей (при сумме кредита 5 млн рублей на срок 15 лет).
✔️ 1% для зарплатных клиентов СберБанка
Дисконт по ипотеке для зарплатных клиентов распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Для получения льготной ставки достаточно стать участником зарплатного проекта Сбера и 3 месяца получать зарплату на карту банка.
Ещё один бонус для зарплатных клиентов — для заполнения заявки на Домклик достаточно авторизоваться через СберБанк Онлайн, все данные подтянутся автоматически.
✔️ 1% при страховании жизни и здоровья
Страхование жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» позволяет снизить ставку по кредиту на 1%. Помимо сниженной ставки по ипотеке, полис выполняет основную задачу — страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая.
Стоимость полиса страхования — от 12 тысяч рублей в год (при сумме кредита 5 млн рублей), зато сэкономить получится более 500 тысяч рублей. Опять же, стоимость услуги можно включить в сумму ипотечного кредита.
✔️1,5% при выборе опции «Своя ставка»
Вы можете снизить процентную ставку по ипотеке СберБанка — скидка до 1,5% действует при единоразовом платеже. Снижение ставки доступно при покупке квартиры на вторичном рынке.
Платеж за снижение ставки зависит от суммы и срока кредита, оплачивается один раз. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 0,6% от суммы кредита. Подробнее об опции читайте в статье: «Снижение своей ставки: как получить скидку по ипотеке до 1,5% при единоразовом платеже».
Расчет ипотечной ставки на сайте Домклик является предварительным. Окончательное решение по размеру ставки принимается ПАО Сбербанк.