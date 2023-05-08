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Ипотека
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Сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку

Дата публикации: 08 мая 2023
Сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку
Содержание

Есть мнение, что для получения ипотеки нужна огромная зарплата. Это не так. Как узнать, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку? Считаем вместе.

Используйте ипотечный калькулятор

Рассчитать ежемесячные платежи, узнать первоначальный взнос и увидеть, какой нужен доход для получения ипотеки, можно в ипотечном калькуляторе на Domсlick.ru. Калькулятор ипотеки — бесплатный сервис и создан для того, чтобы любой желающий мог заранее ознакомиться с условиями ипотечного кредита.

Расчеты на ипотечном калькуляторе — предварительные. Цифры отражают реальное положение дел, но окончательные условия по ипотеке будут доступны после одобрения банком недвижимости, которую вы решили купить.

Какой нужен доход для ипотеки: считаем на примерах

Рассмотрим покупку квартиры в новостройке за 4,3 млн рублей. Если покупать квартиру по программе «Господдержка», нужен первоначальный взнос 645 000 рублей (15% от стоимости жилья). Срок кредита — 20 лет. Ставка по программе составит 7,7% годовых. Ежемесячный платеж — 29 тысяч 893 рубля.

Калькулятор сразу показывает, каким должен быть минимальный доход. В нашем случае это 45 900 рублей. Понятное дело, что чем он больше, тем лучше. Руководствуйтесь здравым смыслом. Лучше всего, если платеж по ипотеке составит не больше половины вашего дохода.

Попробуйте сами рассчитать условия ипотеки с помощью калькулятора ↓

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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