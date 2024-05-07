Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
Приём заявок и выдача новых ипотечных кредитов по программе завершён в связи с окончанием её срока действия.
Программа «Господдержка» позволяет купить или построить новое жильё по сниженной ставке, часть процентов банку компенсирует государство.
Программа была запущена в апреле 2020 года как мера поддержки первичного рынка и распространялась только на покупку новостроек. В рамках программы кредит можно также взять на покупку и строительство дома своими силами или с помощью подрядчика.
«Господдержка» действует до 1 июля 2024 года. После этого срока оформить такую ипотеку не получится.
Условия льготной ипотеки в Сбере
Ставка по льготной ипотеке «Господдержка» — от 8%.
- Ставка от 8% годовых — на строительство жилого дома по договору подряда с юрлицом или ИП, а также на строительство своими силами при заключении договора страховании жизни и здоровья
- Ставка от 8% годовых — на покупку квартиры в новостройке или жилого дома у юрлица или ИП при страховании жизни и здоровья
Срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — до 6 млн рублей для всех регионов.
Первоначальный взнос по кредиту — от 30,1% стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Как использовать маткапитал при покупке квартиры в ипотеку
Кто может получить ипотеку с господдержкой
Требования к заемщикам у банка минимальные:
- Гражданство РФ
- Прописка на территории России
- Возраст от 18 до 75 лет на момент выплаты ипотеки
- Стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев
Также с 2022 года ипотеку с господдержкой могут оформить самозанятые. Для этой категории заёмщиков действуют те же условия госпрограмм, что и для граждан, работающих по найму.
С 1 января 2023 года, в рамках Постановления Правительства РФ №566 от 23.04.2020 г. заемщик или созаемщик может получить ипотеку с господдержкой один раз. При этом кредиты, полученные до 2023 г., не учитываются. То есть если заемщик или созаемщик уже получал кредит до 31 декабря 2022 года включительно, то с 1 января 2023 года они могут оформить только один кредит. Если заемщик оформляет кредит в первый раз, а созаемщик уже получил ипотеку с господдержкой после 1 января 2023 года, то кредитование возможно только в случае исключения созаемщика из заявки на ипотеку.
Также в в декабре 2023 года было введено правило однократности выдачи ипотеки по госпрограммам. Работает по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой вы являетесь заемщиком, созаемщиком или поручителем. Например, если ипотека по «Господдержке» оформлена позднее 23 декабря, Ипотекой для IT или любой другой программой воспользоваться в будущем не получится.
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
Какую недвижимость можно купить
Сниженные ставки действуют на покупку квартиры в новостройке, приобретение дома у юрлица или ИП, а также на строительство дома своими силами или с помощью подрядчика.
Обратите внимание, что с 11 января 2024 года выдача кредита по программе на покупку квартиры в новостройке проводится только с применением субсидирования от застройщиков–партнёров банка.
Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования, можно найти на странице поиска новостроек Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования».
При этом не важно, сколько стоит квартира — 3 млн, 10 млн или 20 млн — банк выдаст ипотеку на сумму не более 69,9% от стоимости жилья и максимум 6 млн рублей.
Например, если вы хотите купить квартиру в Краснодаре стоимостью 6 млн рублей, то ваш первоначальный взнос должен быть 1,806 млн рублей.
А вот для квартиры стоимостью 3 млн вам потребуется больше — 903 тысячи рублей (30,1%), остальную сумму — 2 097 000 рублей (69,9%) можно получить в кредит от банка.
Купить квартиру в готовом доме «на вторичке» по этой программе не получится, для этого есть другие: например, Ипотека на готовое жилье. По программе льготной ипотеки также нельзя купить долю в квартире, комнату или апартаменты.
Выбрать квартиру для покупки по льготной ставке
Какие документы нужны для заявки на ипотеку
Зарплатным клиентам банка
При авторизации с помощью Сбер ID данные на Домклик будут заполнены автоматически.
Если состоите в браке, может потребоваться свидетельство о браке.
Самозанятым
Необходимо зарегистрироваться в сервисе Сбера «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить свою платёжеспособность справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
Остальным клиентам
Надо также предоставить документы, подтверждающие занятость и доход. Однако тут тоже все просто — трудовая книжка не нужна, просто укажите номер СНИЛС, чтобы банк заказал выписку из СФР.
Подробнее о том, как правильно подтвердить свой доход и занятость для банка
Сколько времени занимает оформление льготной ипотеки
Рассчитать сумму первого взноса, ежемесячные платежи и ставку по льготной ипотеке в Сбере поможет ипотечный калькулятор. Он же покажет график платежей.
В среднем клиенты Домклик получают решение банка через 2 минуты после подачи заявки. Поэтому самый быстрый и простой способ узнать свой бюджет на квартиру или дом — подать заявку на Домклик.
Согласование выбранной квартиры с банком занимает от нескольких часов до суток — ведь банк ее уже фактически одобрил при аккредитации новостройки. Если решение будет положительным, можно сразу же назначить дату сделки.
В банк нужно будет приехать только один раз — на подписание документов.