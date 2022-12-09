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Снижение цен на апартаменты, упрощение ипотеки ИЖС — что случилось за неделю

Дата публикации: 09 дек 2022
Снижение цен на апартаменты, упрощение ипотеки ИЖС — что случилось за неделю
Содержание

1. Сбер улучшил условия получения ипотеки на ИЖС

Сбер улучшил процесс получения ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Так, клиентам Сбера больше не нужно направлять в банк уведомление о начале строительства. Кроме того, на ипотеку ИЖС теперь применяется опция «Своя ставка».

Узнать, как построить дом в ипотеку Сбербанка

2. Дальневосточная ипотека продлена до 2030 года

Правительство России продлило действие льготной программы Дальневосточная ипотекадо 2030 года.На ее реализацию в 2023–2025 годах выделят порядка 70 млрд рублей.

По программе жители России могут купить или построить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. В Сбере ставки по Дальневосточной ипотеке начинаются от 1,5% годовых.

Как получить Дальневосточную ипотеку Сбербанка

3.  Ипотеку от застройщиков под 0,1% могут заменить программами со ставками 3-5%

Застройщиков просят заменить ипотеку под 0,1% на другие программы — с более рыночными ставками. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

По его словам, ведомство работает в этом направлении совместно с девелоперами. Планируется, что застройщики постепенно перейдут на ипотеку со ставками 3-5%.

Ранее Центробанк выступил против околонулевой ипотеки от застройщиков. Регулятор намерен ввести меры по ее ограничению уже в 2023 году.

4. Цены на апартаменты снижаются в Москве

Аналитики Домклик зафиксировали снижение стоимости апартаментов в Москве.

По предварительным итогам ноября, средняя стоимость кв. м в апартаментах составила 269 тыс. рублей — это минимальное значение с июля 2021 года. А общая средняя стоимость апартаментов, по данным о заключенных сделках в Сбере, составляет — 5,4 млн руб., тогда как в 2021 году — 5,5 млн руб. 

Востребованность апартаментов не снижается: среднее количество сделок с ними за месяц в 2022 году выросло на 4% по сравнению с прошлым годом.

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5. Россияне активно берут ипотеку по госпрограммам

Популярность ипотеки по госпрограммам в Сбере динамично растет. Особенно востребованы «Семейная ипотека»и«Господдержка».

По данным аналитиков Домклик, в ноябре по семейной ипотеке люди оформили 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Это больше, чем в октябре, на 21%. По программе «Господдержка» в ноябре граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей — на 19% больше, чем в октябре.

Россияне сейчас стремятся брать ипотеку по максимуму. Так люди, прежде всего, хотят сохранить свои сбережения, заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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