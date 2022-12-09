Снижение цен на апартаменты, упрощение ипотеки ИЖС — что случилось за неделю
1. Сбер улучшил условия получения ипотеки на ИЖС
Сбер улучшил процесс получения ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Так, клиентам Сбера больше не нужно направлять в банк уведомление о начале строительства. Кроме того, на ипотеку ИЖС теперь применяется опция «Своя ставка».
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2. Дальневосточная ипотека продлена до 2030 года
Правительство России продлило действие льготной программы Дальневосточная ипотекадо 2030 года.На ее реализацию в 2023–2025 годах выделят порядка 70 млрд рублей.
По программе жители России могут купить или построить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. В Сбере ставки по Дальневосточной ипотеке начинаются от 1,5% годовых.
Как получить Дальневосточную ипотеку Сбербанка
3. Ипотеку от застройщиков под 0,1% могут заменить программами со ставками 3-5%
Застройщиков просят заменить ипотеку под 0,1% на другие программы — с более рыночными ставками. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
По его словам, ведомство работает в этом направлении совместно с девелоперами. Планируется, что застройщики постепенно перейдут на ипотеку со ставками 3-5%.
Ранее Центробанк выступил против околонулевой ипотеки от застройщиков. Регулятор намерен ввести меры по ее ограничению уже в 2023 году.
4. Цены на апартаменты снижаются в Москве
Аналитики Домклик зафиксировали снижение стоимости апартаментов в Москве.
По предварительным итогам ноября, средняя стоимость кв. м в апартаментах составила 269 тыс. рублей — это минимальное значение с июля 2021 года. А общая средняя стоимость апартаментов, по данным о заключенных сделках в Сбере, составляет — 5,4 млн руб., тогда как в 2021 году — 5,5 млн руб.
Востребованность апартаментов не снижается: среднее количество сделок с ними за месяц в 2022 году выросло на 4% по сравнению с прошлым годом.
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5. Россияне активно берут ипотеку по госпрограммам
Популярность ипотеки по госпрограммам в Сбере динамично растет. Особенно востребованы «Семейная ипотека»и«Господдержка».
По данным аналитиков Домклик, в ноябре по семейной ипотеке люди оформили 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Это больше, чем в октябре, на 21%. По программе «Господдержка» в ноябре граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей — на 19% больше, чем в октябре.
Россияне сейчас стремятся брать ипотеку по максимуму. Так люди, прежде всего, хотят сохранить свои сбережения, заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.