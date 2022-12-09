Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
7K

Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%

Дата публикации: 09 дек 2022
Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%

Застройщикам нужно заменить ипотеку с околонулевыми ставками другими программами —  с более рыночными ставками. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

«Околонулевые ставки плохо, это правда. Мы предлагали и писали это в Центральный банк. <...> С застройщиками потихонечку выйдем на немного другие ставки, как раз 3-5%», — сказал Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту.

Участники конференции выразили мнение, что подобные программы стоит ограничить ставкой в 50% от ключевой и ограничить их срок 10-летним периодом.

Центробанк против ипотеки со ставками под 0,1%

Ранее в Центробанке сообщали, что ипотека с субсидией от застройщика по низким ставкам может нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы.По мнению ЦБ, экстремально низкие ставки по программам «льготной ипотеки от застройщика» вплоть до 0,01% достигаются за счет следующих факторов:

  • Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов
  • Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии
  • Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами)

В планах регулятора — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи.

Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ипотекой от застройщиков с минимальными ставками и заявила, что регулятор намерен ввести меры уже с 2023 года.

Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Российские банки стали заблаговременно повышать ставки по ипотеке от застройщиков
13K
Центробанк ужесточает правила для выдачи ипотеки в новостройках
16K
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
6M
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
42K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
12
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
812
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал