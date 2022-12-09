Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%
Застройщикам нужно заменить ипотеку с околонулевыми ставками другими программами — с более рыночными ставками. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
«Околонулевые ставки плохо, это правда. Мы предлагали и писали это в Центральный банк. <...> С застройщиками потихонечку выйдем на немного другие ставки, как раз 3-5%», — сказал Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту.
Участники конференции выразили мнение, что подобные программы стоит ограничить ставкой в 50% от ключевой и ограничить их срок 10-летним периодом.
Центробанк против ипотеки со ставками под 0,1%
Ранее в Центробанке сообщали, что ипотека с субсидией от застройщика по низким ставкам может нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы.По мнению ЦБ, экстремально низкие ставки по программам «льготной ипотеки от застройщика» вплоть до 0,01% достигаются за счет следующих факторов:
- Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов
- Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии
- Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами)
В планах регулятора — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи.
Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ипотекой от застройщиков с минимальными ставками и заявила, что регулятор намерен ввести меры уже с 2023 года.