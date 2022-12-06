Клиенты Сбера стали чаще брать ипотеку по госпрограммам
Ипотека по госпрограммам в Сбере демонстрирует высокий рост. Чаще всего люди приобретают недвижимость по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка».
По данным аналитиков Домклик, в ноябре по семейной ипотеке люди оформили 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Это больше, чем в октябре, в количественном выражении — на 21%, в денежном — на 19% (тогда было выдано 5,2 тыс. кредитов на 23 млрд рублей).
По программе «Господдержка» в ноябре этого года граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей (в октябре — 54 млрд рублей, рост на 19%).
Аналитики Домклик отмечают, что за всё время действия программы с апреля 2020 года банк выдал 479 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей. На протяжении почти трех лет ипотека с господдержкой остаётся одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера. Напомним, что программа действует до конца 2022 года — решение о ее продлении на текущий момент не принято.
В связи с высокой встребованностью льготных программ Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Так, взять ипотеку по программе «Господдержка» в Сбере можно по ставке от 6,3% (на строительство жилого дома) и от 6,7% (приобретение готового или строящегося жилья). По «Семейной ипотеке» ставка от 5,3% годовых на строительство жилого дома и от 5,7% на приобретение готового или строящегося жилья.
Общий объем выдач ипотеки Сбера и регионы-лидеры
В ноябре 2022 года Сбер выдал 82,6 тыс. ипотек на общую сумму 259 млрд рублей (в октябре — 251 млрд).
Регионами-лидерами по объемам выдач стали Москва (34,7 млрд рублей), Московская область (23,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (17 млрд рублей), Тюменская область (14,4 млрд рублей) и Краснодарский край (14,2 млрд рублей).
Всего за неполный год — с января по ноябрь — Сбер выдал 708,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 2,18 трлн рублей. Аналитики Домклик ожидают, что по итогам года клиенты банка оформят ипотеку на 2,45 трлн рублей.
Ранее Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует увеличить портфель ипотечных кредитов в 2022 году почти на 16%, а в 2023 году — на 9,3% — с учетом отмены льготной госпрограммы.
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