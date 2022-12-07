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Аналитики Домклик зафиксировали снижение цен на апартаменты в Москве

Дата публикации: 07 дек 2022
Аналитики Домклик зафиксировали снижение цен на апартаменты в Москве
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Аналитический центр Домклик подготовил краткий обзор московского рынка апартаментов, основываясь на данных о заключенных сделках в Сбербанке. В исследовании приводится рейтинг округов Москвы по количеству продаж с указанием средней стоимости и площади этого типа недвижимости.

Для наиболее востребованных округов определены популярные комплексы апартаментов. Кроме того, эксперты рассказали о динамике стоимости квадратного метра в апармементах по сравнению с квартирами в новостройках и на вторичном рынке.

Несмотря на юридические ограничения, востребованность апартаментов не снижается: среднее количество таких сделок за месяц в 2022 году превышает значение прошлого года на 4%. Вместе с тем этот рынок, как и остальные, подвержен существенным ценовым колебаниям. Тем не менее с августа этого года мы наблюдаем нисходящий тренд: по предварительным итогам ноября средняя стоимость квадратного метра в апартаментах составила 269 тыс. рублей — это минимальное значение начиная с июля 2021 года.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

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Какие апартаменты пользуются спросом в Москве в 2022 году

Рейтинг округов Москвы по доле ипотечных сделок Сбера от общего количества сделок по Москве за 2022 год. Для каждого района рассчитаны медианная площадь и медианная стоимость проданных объектов.
Рейтинг округов Москвы по доле ипотечных сделок Сбера от общего количества сделок по Москве за 2022 год. Для каждого района рассчитаны медианная площадь и медианная стоимость проданных объектов.

Из таблицы видно, что покупаются, в основном, небольшие апартаменты. Средняя площадь купленных апартаментов по Москве в 2022 году составляет 18,3 кв. м. Отметим, что в 2021 году среднее значение площади проданных объектов было примерно таким же — 18,6 кв. Как следствие, стоимость апартаментов также невелика: средняя стоимость сегодня — 5,4 млн руб., в 2021 году — 5,5 млн руб.

Согласно данным о заключенных сделках в Сбербанке, наиболее востребованными по покупке апартаментов в ипотеку являются следующие округа Москвы:

  • Северо-Восточный. Доля проданных объектов — 21%. Среди покупателей особенно популярны «Лофт-студии на Гостиничном 8» и Комплекс «Шереметьевская 85».
  • Северный. Доля проданных объектов — 17%. Больше всего сделок было заключено по покупке апартаментов в Бизнес-парке «Социум-Сокол» и «Aquiver».
  • Восточный. Доля проданных объектов — 13%. Здесь по популярности выделяются апартаменты «Comfort Life» и ЖК Лофт-студий «Вольная 25».

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Цены на апартаменты и на квартиры в новостройках

На графиках ниже представлено сравнение динамики стоимости кв. м на московском рынке апартаментов и на рынке первичного жилья. Данные также основываются на ипотечных сделках Сбера. По предварительным цифрам за ноябрь, сегодня на рынке уникальная ситуация — стоимость кв. м на рынке апартаментов на 3% ниже, чем на рынке новостроек. 

Динамика стоимости кв. м по ипотечным сделкам в Сбербанке: зеленым обозначена медианная стоимость первичного жилья, синим — апартаментов. Розовым обозначена разница в стоимости относительно стоимости первичного жилья. На графике также представлены предварительные данные за ноябрь 2022.
Динамика стоимости кв. м по ипотечным сделкам в Сбербанке: зеленым обозначена медианная стоимость первичного жилья, синим — апартаментов. Розовым обозначена разница в стоимости относительно стоимости первичного жилья. На графике также представлены предварительные данные за ноябрь 2022.

Цены на апартаменты и на квартиры во вторичке

Похожая ситуация наблюдается при сравнении стоимости кв. м на рынке апартаментов и вторичного жилья. За исключением резкого изменения цены во II квартале 2022 года, на протяжении 2021-2022 гг. наблюдается разрыв в цене на уровне 10-20%. По предварительным данным за ноябрь, текущая стоимость кв. м на рынке апартаментов сегодня минимальна с середины 2021 года. Разница в стоимости кв. м на рынке апартаментов и на рынке вторичного жилья также невелика относительно 2021-2022 года и составляет 8%.

Динамика стоимости кв. м по ипотечным сделкам в Сбербанке: фиолетовым обозначена медианная стоимость вторичного жилья, синим — апартаментов. Розовым обозначена разница в стоимости относительно стоимости вторичного жилья. На графике также представлены предварительные данные за ноябрь 2022.
Динамика стоимости кв. м по ипотечным сделкам в Сбербанке: фиолетовым обозначена медианная стоимость вторичного жилья, синим — апартаментов. Розовым обозначена разница в стоимости относительно стоимости вторичного жилья. На графике также представлены предварительные данные за ноябрь 2022.

Как узнать рыночную цену квартиры

Стоимость недвижимости для многих людей остается ключевым фактором в сделках с недвижимостью, цена играет важную роль в принятии решений о покупке и продаже жилья. Сейчас особенно важно анализировать рынок и проверять, не завышена и не занижена ли цена на квартиру или апартаменты.

Исследование Домклик: обзор московского рынка апартаментов №1

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Москва
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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