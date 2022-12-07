Аналитики Домклик зафиксировали снижение цен на апартаменты в Москве
Аналитический центр Домклик подготовил краткий обзор московского рынка апартаментов, основываясь на данных о заключенных сделках в Сбербанке. В исследовании приводится рейтинг округов Москвы по количеству продаж с указанием средней стоимости и площади этого типа недвижимости.
Для наиболее востребованных округов определены популярные комплексы апартаментов. Кроме того, эксперты рассказали о динамике стоимости квадратного метра в апармементах по сравнению с квартирами в новостройках и на вторичном рынке.
Несмотря на юридические ограничения, востребованность апартаментов не снижается: среднее количество таких сделок за месяц в 2022 году превышает значение прошлого года на 4%. Вместе с тем этот рынок, как и остальные, подвержен существенным ценовым колебаниям. Тем не менее с августа этого года мы наблюдаем нисходящий тренд: по предварительным итогам ноября средняя стоимость квадратного метра в апартаментах составила 269 тыс. рублей — это минимальное значение начиная с июля 2021 года.
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Какие апартаменты пользуются спросом в Москве в 2022 году
Из таблицы видно, что покупаются, в основном, небольшие апартаменты. Средняя площадь купленных апартаментов по Москве в 2022 году составляет 18,3 кв. м. Отметим, что в 2021 году среднее значение площади проданных объектов было примерно таким же — 18,6 кв. Как следствие, стоимость апартаментов также невелика: средняя стоимость сегодня — 5,4 млн руб., в 2021 году — 5,5 млн руб.
Согласно данным о заключенных сделках в Сбербанке, наиболее востребованными по покупке апартаментов в ипотеку являются следующие округа Москвы:
- Северо-Восточный. Доля проданных объектов — 21%. Среди покупателей особенно популярны «Лофт-студии на Гостиничном 8» и Комплекс «Шереметьевская 85».
- Северный. Доля проданных объектов — 17%. Больше всего сделок было заключено по покупке апартаментов в Бизнес-парке «Социум-Сокол» и «Aquiver».
- Восточный. Доля проданных объектов — 13%. Здесь по популярности выделяются апартаменты «Comfort Life» и ЖК Лофт-студий «Вольная 25».
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Цены на апартаменты и на квартиры в новостройках
На графиках ниже представлено сравнение динамики стоимости кв. м на московском рынке апартаментов и на рынке первичного жилья. Данные также основываются на ипотечных сделках Сбера. По предварительным цифрам за ноябрь, сегодня на рынке уникальная ситуация — стоимость кв. м на рынке апартаментов на 3% ниже, чем на рынке новостроек.
Цены на апартаменты и на квартиры во вторичке
Похожая ситуация наблюдается при сравнении стоимости кв. м на рынке апартаментов и вторичного жилья. За исключением резкого изменения цены во II квартале 2022 года, на протяжении 2021-2022 гг. наблюдается разрыв в цене на уровне 10-20%. По предварительным данным за ноябрь, текущая стоимость кв. м на рынке апартаментов сегодня минимальна с середины 2021 года. Разница в стоимости кв. м на рынке апартаментов и на рынке вторичного жилья также невелика относительно 2021-2022 года и составляет 8%.
Как узнать рыночную цену квартиры
Стоимость недвижимости для многих людей остается ключевым фактором в сделках с недвижимостью, цена играет важную роль в принятии решений о покупке и продаже жилья. Сейчас особенно важно анализировать рынок и проверять, не завышена и не занижена ли цена на квартиру или апартаменты.