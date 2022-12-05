Меньше документов и со своей ставкой: Сбер улучшил условия получения ипотеки на ИЖС
Получить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) Сбера стало ещё проще — больше не нужно направлять в банк уведомление о начале строительства. Кроме того, теперь на ипотеку для строительства дома распространяется опция «Своя ставка».
Меньше документов
Нововведение касается всех профильных программ Сбера:
- Строительство жилого дома
- Загородная недвижимость
- Семейная ипотека
- Господдержка
- Дальневосточная ипотека
- ИТ-ипотека
- Сельская ипотека
Теперь документ («Уведомление о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и возможности размещения недвижимости на земельном участке») не требуется в обязательном порядке для получения ипотеки на ИЖС Сбера. Исключение — строительство на землях крестьянско-фермерских хозяйств.
Своя ставка
Более того, теперь на программу распространяется выгодная опция от Домклик «Своя ставка», которая позволяет снизить процентную ставку по ипотеке при единоразовом платеже.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее сообщить об этом менеджеру банка. Человек сам выбирает, на сколько снизится ставка по ипотеке, исходя из размера платежа (максимум — до 6%).
Минимальный платёж — 0,6% от суммы кредита. Нужную сумму банк спишет автоматически в момент выдачи ипотеки. Рассчитать свою выгоду можно калькуляторе Домклик.
«Индивидуальное жилищное строительство — приоритет для нас. Мы понимаем, что жить в частном доме хотят миллионы россиян, и стремимся устранить все бюрократические препятствия, которые этому мешают. Поэтому мы продолжаем упрощать клиентский путь для тех, кто хочет построить свой дом и нуждается в заёмных средствах. Мы сократили пакет документов, снизили минимальный первоначальный взнос, распространили возможность получения такой ипотеки частями и на госпрограммы. Востребованность ипотеки для ИЖС в Сбере продолжает расти. По данным аналитиков Домклик, в ноябре банк выдал 2,5 тыс. таких кредитов на 10,9 млрд рублей. 97% из них — по госпрограммам».
Всего, по данным Домклик, за 11 месяцев 2022 года выдано 20,7 тыс. ипотек на 84,7 млрд рублей (по госпрограммам — 92%). Для сравнения: в 2021 году россияне оформили всего 8 тыс. ипотечных кредитов для ИЖС на 24,3 млрд рублей.