Как построить дом в ипотеку СберБанка
На протяжении последних лет спрос на загородное строительство рос высокими темпами. Согласно данным аналитиков Домклик, в 2023 году общий объём выдач Сбербанка на кредитование ИЖС достиг 477 млрд рублей — это в 4,8 раз больше, чем в 2022 году, и почти в 20 раз, чем в 2021.
В июне 2024-го, в преддверии окончания массовой льготной ипотеки, спрос на ИЖС поднялся до рекордного уровня: количество выдач достигло 21 тыс. Доля сегмента в выдачах Сбера составила порядка 20%. Разумеется, сейчас рынок индивидуального строительства трансформируется под влиянием новых условий, однако высокий интерес населения к этому типу недвижимости сохраняется.
Как получить кредит на строительство дома и покупку земельного участка в СберБанке — рассказываем в статье.
1. Рассчитайте условия кредита
По базовой программе взять ипотеку можно как на строительство дома или его завершение на имеющемся или арендованном земельном участке, так и получить деньги на одновременное приобретение земли и строительство на ней дома. Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — это вид разрешенного использования земли. На таком участке можно построить дом для постоянного проживания, получить прописку, разбить сад и огород. Также разместить жилой дом можно на садовых или дачных участках, но не на всех — есть ограничения.
Кредит предоставляется частями по заявлению, вы платите проценты только за использованную сумму. При положительном решении банк одобрит вам максимально возможный лимит кредита.
2. Отправьте заявку в банк
Если предварительный расчет ипотеки на калькуляторе вас устраивает, нужно получить одобрение этих условий от банка.
В личном кабинете Домклик заполните анкету и загрузите документы, следуя подсказкам сервиса.
Большинство клиентов получают одобрение в день отправки заявки в течение 5 минут, но иногда банк берет себе больше времени для уточнения нюансов — до 3 дней.
Решение банка вы получите в СМС, по электронной почте и в личном кабинете Домклик.
Рассчитать ипотеку
3. Подготовьте документы по строительству
После одобрения заявки на ипотечный кредит у вас будет 3 месяца на дальнейшее оформление документов.
Менеджер банка свяжется с вами, расскажет, какие документы нужно предоставить, и поможет заказать отчет об оценке земельного участка.
Смета на строительство не требуется, также не является обязательным и предоставление уведомления о начале строительства. Исключение — строительство на участке крестьянско-фермерского хозяйства, здесь уведомление о начале строительства требуется для получения ипотеки.
Специальных требований к дому у банка нет. Главное, чтобы он был признан жилым, то есть соответствовал санитарным и строительным нормам, а также требованиям пожарной безопасности.
Документы везти в банк не нужно — вы загружаете их в личном кабинете Домклик. На проверку уйдет 2-4 дня.
Посмотреть список документов
4. Подготовьтесь к сделке
Строить дом можно как своими силами (то есть самостоятельно), так и с привлечением подрядчика — без аккредитации и других условий, главное, чтобы подрядчик был зарегистрирован на территории РФ как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Если строить ваш дом будет подрядчик, подпишите договор подряда и предоставьте его в банк. При самостоятельном строительстве этого не потребуется.
Для получения денег от банка вам нужно будет зарегистрировать залог на земельный участок, на котором планируется строительство, или любую другую недвижимость.
Если залоговая стоимость земельного участка под строительство менее суммы кредита, то на период строительства (до подтверждения залога банка на построенный жилой дом) необходимо будет предоставить дополнительное обеспечение в виде поручительства платежеспособного физлица или залога иной недвижимости.
Это обеспечение кредита — своего рода гарантия возврата средств для банка. Как только банк подтвердит залог на построенный дом, дополнительное обеспечение будет «отпущено».
Также в Сбере появилась возможность взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки. С условиями выдачи кредита в упрощённом порядке можно ознакомиться здесь.
Если перед сделкой будет нужен страховой полис, менеджер вас предупредит и поможет всё оформить онлайн.
5. Подпишите документы
Менеджер заранее обсудит с вами удобное время сделки.
Подписание кредитной документации проходит за 1 визит в банк.
6. Получите деньги
Средства на строительство перечисляются на личный счёт заёмщика частями (траншами). Каждый последующий транш переводится после подтверждения хода строительных работ фотоматериалами.
Берите столько денег, сколько нужно для каждого этапа строительства и сэкономьте на процентах: платить проценты нужно только с той суммы, которую вы взяли.
Кредит предоставляется частями (траншами) на следующих условиях:
- 1 транш — на покупку земельного участка (если он приобретается в ипотеку). Максимальная сумма рассчитывается как стоимость земли по договору купли-продажи за вычетом части первоначального взноса, направляемого на покупку участка.
- 2 транш — на подготовительные работы и возведение фундамента в размере не более 35% от суммы кредита за вычетом 1-го транша на покупку участка при его наличии.
- 3 транш — на возведение стен, тёплого контура, кровли, заведение коммуникаций и иные работы в размере не более 55% от суммы кредита за вычетом 1-го транша (при покупке участка в кредит).
- 4 транш — на финальные работы в сумме не более остатка от суммы кредита.
Для получения денег от банка вам нужно будет зарегистрировать залог на земельный участок, на котором планируется строительство, или любую другую недвижимость. Это обеспечение кредита — своего рода гарантия возврата средств для банка.
Срок выдачи траншей — не более 2 лет с даты заключения кредитного договора. По истечении этого срока обязательство банка по выдаче денег досрочно прекращается.
7. Подтвердите окончание строительства
Строительство дома нужно завершить в течение 3 лет. Если затянуть сроки, банк может начислить неустойку.
Когда дом будет построен, банку нужно сообщить о завершении работ и предоставить выписку из ЕГРН о постановке на кадастровый учет и регистрации собственности на построенный дом. Это нужно для подтверждения целевого использования кредита.
Для регистрации права собственности и ипотеки на построенный жилой дом подайте документы в Росреестр.
Также нужно застраховать дом и сделать отчет об оценке стоимости дома и земли — это всё можно заказать онлайн в личном кабинете сопровождения ипотеки на Домклик.
Решить все вопросы по строительству дома теперь можно в одном месте — в разделе «Построить дом» на Домклик, где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
Здравствуйте, если взяли ипотеку год назад, и дом не успели сдать в эксплуатацию как указано в договоре ( в течении 1 года должны были ). Сказали что ежемесячный платеж увеличивается в этом случае, и вместо 30 тысяч мы будем платить 60 тысяч. Эта сумма теперь будет весь период ( 19 лет ) или до момента пока дом не будет сдан в эксплуатацию ?
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, подскажите сейчас возобновилась выдача ипотеки на строительство дома своими силами без привлечение подрядной строительной компании.
Евгения И.здравствуйте! Приём заявок и выдача новых ипотечных кредитов по программе завершены в связи с окончанием её срока действия.
С актуальными программами ипотеки на строительство дома можете ознакомиться в статье.
Здравствуйте! Подскажите, когда возобновится выдача ДВ ипотеки на строительство ижс?
Яна С.здравствуйте! В статье представлены актуальные условия программы. Информации по возобновлению строительства пока нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не успели зарегистрировать дом за 12 месяцев по программе ипотечного кредитования с господдержкой, в силу различных обстоятельств, в связи с этим увеличена процентная ставка по ипотеке. Возможно что то сделать для уменьшения ставки до уровня при заключении договора?
Надежда Е.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, можно ли по дальневосточной ипотеке , построить дом на земельном участке ЛПХ?
Екатерина Р.здравствуйте! Актуальные условия программы можно посмотреть здесь.