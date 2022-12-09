Россияне стремятся брать ипотеку по максимуму
Россияне хотят максимально сохранить свои сбережения и поэтому берут ипотеку по максимуму, даже с низким первоначальным взносом: доля ипотечных кредитов с низким первым взносом в России за последний год выросла почти втрое. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.
«Если сравнивать осень прошлого года и вторую половину этого года, то в Сбербанке доля кредитов с первоначальным взносом в 15-20% выросла с 24 до 65%», — сказал Васёв на конференции Сбербанка по девелопменту.
По его словам, «люди сейчас максимально пытаются взять кредит, настолько, насколько это возможно», чтобы, прежде всего, сохранить свои сбережения.
Динамика выдачи ипотеки в Сбере
В ноябре 2022 года Сбер выдал 82,6 тыс. ипотек на общую сумму 259 млрд рублей (в октябре — 251 млрд). А за неполный год — с января по ноябрь — Сбер выдал 708,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 2,18 трлн рублей. Аналитики Домклик ожидают, что по итогам года клиенты банка оформят ипотеку на 2,45 трлн рублей.Регионы-лидеры по объемам выдач: Москва (34,7 млрд рублей), Московская область (23,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (17 млрд рублей), Тюменская область (14,4 млрд рублей) и Краснодарский край (14,2 млрд рублей).Заметный рост демонстрирует ипотека по госпрограммам. Чаще всего люди приобретают недвижимость по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка».