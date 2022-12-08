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Новости
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Правительство России продлило Дальневосточную ипотеку до 2030 года

Дата публикации: 08 дек 2022
Правительство России продлило Дальневосточную ипотеку до 2030 года

Правительство России продлило действие льготной программы Дальневосточная ипотека до 2030 года. 

«Правительство реализует широкий комплекс мер, чтобы создать для людей все условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. И конечно, самое главное для них — обеспечение хорошим жильем», — заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На реализацию программы в 2023–2025 годах предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд рублей — выделят в 2023-м году.

По данным правительства, за 3 года с момента запуска программы жителям выдали свыше 55 тыс. кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

Что такое Дальневосточная ипотека

Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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