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Главное за неделю с 8 по 12 апреля 2024 года

Новости
Дата публикации: 12 апр 2024
7K
Главное за неделю с 8 по 12 апреля 2024 года
Содержание

1. Клиенты Сбера могут вернуть до 5% стоимости квартиры бонусами

Сбер запустил акцию для покупателей квартир в новостройках. По ее условиям, бонусами СберСпасибо можно вернуть до 5% стоимости недвижимости, купленной у застройщиков — партнеров банка в ипотеку.

Они будут начисляться частями в течение шести месяцев. Бонусы можно потратить у партнеров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.

Мы в Домклик всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия для решения квартирного вопроса и рады представить повторный запуск акции «Спасибо за квартиру».

Благодаря ей тысячи наших пользователей по всей стране смогут приобрести недвижимость и получить привлекательный кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за товары и услуги у партнеров программы лояльности.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Впервые акцию «Спасибо за квартиру» мы совместно с Домклик провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жилье, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо.

Потратить их можно у партнеров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Все это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами.

Фото эксперта
Екатерина Звонова
генеральный директор программы лояльности СберСпасибо

2. «Семейную ипотеку» в некоторых регионах могут распространить на «вторичку»

Правительство России обсудит вопрос о предоставлении льготной ипотеки на покупку «вторички» семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья.

Кроме этого, власти рассмотрят возможность предоставления квартир молодым и многодетным семьям, которые трудятся на территориях опережающего развития. Предложения по результатам обсуждений кабинет министров подготовит до 30 июля.

Узнать больше о получении льготной ипотеки в 2024 году>>

3. Домклик подсчитал, что выгоднее: аренда или ипотека

Аренда жилья в среднем по России обходится дешевле, чем обслуживание ипотеки. В первом случае расходы на стандартную квартиру в месяц составляют 24,1 тыс. руб., во втором — 30,5 тыс. руб. и 30,4 тыс. руб. на первичном и вторичном рынках соответственно. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно).

Несмотря на повсеместный рост арендных ставок, разрыв между арендой и ипотекой при покупке жилья на первичном рынке остается значительным в большинстве крупных регионов. Мы полагаем, что дальнейшие ограничения льготной ипотеки и ужесточение требований к заемщикам будут усиливать приток спроса в сегмент долгосрочной аренды. А значит, потенциал для дальнейшего роста цен на рынке аренды пока не исчерпан.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читать все исследование>>

4. ЦБ предлагает увеличить сумму возмещения по эскроу до 20 млн рублей

В Центробанке России считают нужным повысить лимит страхового возмещения по эскроу-счетам с 10 млн руб. до 20 млн руб.

Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто не покрывает стоимость квартиры. Поэтому мы предлагаем вместе обсудить его увеличение вдвое, до 20 млн руб.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
председатель Банка России

Узнать подробнее об эскроу-счетах>>

5. Домклик назвал регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте

Больше всего льготных ипотечных кредитов в марте Сбербанк выдал в Московской области и Краснодарском крае. На эти регионы пришлось около 1,6 тыс. и 1,3 тыс. сделок соответственно.

Лидировать по спросу среди льготных программ продолжает «Господдержка». В марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране. На втором месте «Семейная ипотека», на третьем — «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Читать исследование полностью>>

6. Покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей

С 1 апреля 2024 года на Домклик появилась возможность приглашать в кабинет участника ипотечной сделки людей с новой ролью — «Представитель покупателя».

Представитель покупателя — это надежный помощник, который будет сопровождать его на всех этапах подготовки к сделке. К примеру, им может быть родственник, юрист или доверенное лицо.

Узнать, как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик>>

7. Домклик рассказал, как изменился портрет заемщика «Семейной ипотеки»

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в первом квартале 2023 и 2024 года и выяснили, как изменился портрет заемщика «Семейной ипотеки».

По данным экспертов, возраст потребителя по-прежнему составляет 35 лет. Между тем выросла доля женщин-заемщиков, а число многодетных сократилось. Кроме того, вырос доход заемщиков — с 55 тыс. руб. до 99 тыс. руб. за год.

Читать все исследование>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии6
М
Марсель Г.
08 мая 2024

Добрый день, как получить кешбек сбер спасибо от ежемесячной уплаты иппотеки

Домклик
13 мая 2024

Марсель Г.здравствуйте. Бонусы «СберСпасибо» начисляются, если вы участвовали в акции, о которой подробнее мы рассказывали в новости: https://blog.domclick.ru/novosti/post/spasibo-za-kvartiru-na-domklik

За обычную оплату ежемесячных платежей по ипотеке бонусы не начисляются.

Б
Баир Х.
16 апр 2024

Здравствуйте, можно ли получить бонусы за квартиру, при покупке её на дом клике, в октябре 23. По семейной ипотеке.

Домклик
16 апр 2024

Здравствуйте! Если вы имеете в виду акцию «Спасибо за квартиру», то нет. Акция началась 11 апреля 2024 года.

Г
Грант А.
14 апр 2024

Особое спасибо за таблички!)

Домклик
16 апр 2024

Пожалуйста ☺️

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