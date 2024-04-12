Главное за неделю с 8 по 12 апреля 2024 года
- Клиенты Сбера могут вернуть до 5% стоимости квартиры бонусами
- «Семейную ипотеку» в некоторых регионах могут распространить на «вторичку»
- Домклик подсчитал, что выгоднее: аренда или ипотека
- ЦБ предлагает увеличить сумму возмещения по эскроу до 20 млн рублей
- Домклик назвал регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте
- Покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей
- Домклик рассказал, как изменился портрет заемщика «Семейной ипотеки»
1. Клиенты Сбера могут вернуть до 5% стоимости квартиры бонусами
Сбер запустил акцию для покупателей квартир в новостройках. По ее условиям, бонусами СберСпасибо можно вернуть до 5% стоимости недвижимости, купленной у застройщиков — партнеров банка в ипотеку.
Они будут начисляться частями в течение шести месяцев. Бонусы можно потратить у партнеров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.
Мы в Домклик всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия для решения квартирного вопроса и рады представить повторный запуск акции «Спасибо за квартиру».
Благодаря ей тысячи наших пользователей по всей стране смогут приобрести недвижимость и получить привлекательный кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за товары и услуги у партнеров программы лояльности.
Впервые акцию «Спасибо за квартиру» мы совместно с Домклик провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жилье, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо.
Потратить их можно у партнеров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Все это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами.
2. «Семейную ипотеку» в некоторых регионах могут распространить на «вторичку»
Правительство России обсудит вопрос о предоставлении льготной ипотеки на покупку «вторички» семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья.
Кроме этого, власти рассмотрят возможность предоставления квартир молодым и многодетным семьям, которые трудятся на территориях опережающего развития. Предложения по результатам обсуждений кабинет министров подготовит до 30 июля.
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3. Домклик подсчитал, что выгоднее: аренда или ипотека
Аренда жилья в среднем по России обходится дешевле, чем обслуживание ипотеки. В первом случае расходы на стандартную квартиру в месяц составляют 24,1 тыс. руб., во втором — 30,5 тыс. руб. и 30,4 тыс. руб. на первичном и вторичном рынках соответственно. К таким выводам пришли аналитики Домклик.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно).
Несмотря на повсеместный рост арендных ставок, разрыв между арендой и ипотекой при покупке жилья на первичном рынке остается значительным в большинстве крупных регионов. Мы полагаем, что дальнейшие ограничения льготной ипотеки и ужесточение требований к заемщикам будут усиливать приток спроса в сегмент долгосрочной аренды. А значит, потенциал для дальнейшего роста цен на рынке аренды пока не исчерпан.
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4. ЦБ предлагает увеличить сумму возмещения по эскроу до 20 млн рублей
В Центробанке России считают нужным повысить лимит страхового возмещения по эскроу-счетам с 10 млн руб. до 20 млн руб.
Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто не покрывает стоимость квартиры. Поэтому мы предлагаем вместе обсудить его увеличение вдвое, до 20 млн руб.
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5. Домклик назвал регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте
Больше всего льготных ипотечных кредитов в марте Сбербанк выдал в Московской области и Краснодарском крае. На эти регионы пришлось около 1,6 тыс. и 1,3 тыс. сделок соответственно.
Лидировать по спросу среди льготных программ продолжает «Господдержка». В марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране. На втором месте «Семейная ипотека», на третьем — «Дальневосточная и арктическая ипотека».
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6. Покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей
С 1 апреля 2024 года на Домклик появилась возможность приглашать в кабинет участника ипотечной сделки людей с новой ролью — «Представитель покупателя».
Представитель покупателя — это надежный помощник, который будет сопровождать его на всех этапах подготовки к сделке. К примеру, им может быть родственник, юрист или доверенное лицо.
Узнать, как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик>>
7. Домклик рассказал, как изменился портрет заемщика «Семейной ипотеки»
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в первом квартале 2023 и 2024 года и выяснили, как изменился портрет заемщика «Семейной ипотеки».
По данным экспертов, возраст потребителя по-прежнему составляет 35 лет. Между тем выросла доля женщин-заемщиков, а число многодетных сократилось. Кроме того, вырос доход заемщиков — с 55 тыс. руб. до 99 тыс. руб. за год.
Добрый день, как получить кешбек сбер спасибо от ежемесячной уплаты иппотеки
Марсель Г.здравствуйте. Бонусы «СберСпасибо» начисляются, если вы участвовали в акции, о которой подробнее мы рассказывали в новости: https://blog.domclick.ru/novosti/post/spasibo-za-kvartiru-na-domklik
За обычную оплату ежемесячных платежей по ипотеке бонусы не начисляются.
Здравствуйте, можно ли получить бонусы за квартиру, при покупке её на дом клике, в октябре 23. По семейной ипотеке.
Здравствуйте! Если вы имеете в виду акцию «Спасибо за квартиру», то нет. Акция началась 11 апреля 2024 года.
Особое спасибо за таблички!)
Пожалуйста ☺️