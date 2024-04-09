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Теперь покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей

Дата публикации: 09 апр 2024
Теперь покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей
Содержание

С 1 апреля 2024 года на Домклик появилась возможность приглашать в кабинет участника ипотечной сделки людей с новой ролью — «Представитель покупателя».

Кто такой представитель покупателя

Это надёжный помощник, который будет сопровождать покупателя на всех этапах подготовки к сделке. К примеру, представителем может быть родственник, юрист или доверенное лицо.

Какие возможности даёт новая роль

  • Приглашать других участников в сделку
  • Выбирать ипотечную программу и менять условия
  • Добавлять недвижимость и удалять её из сделки
  • Загружать и просматривать документы
  • Общаться в чате с менеджером и другими участниками
  • Заказывать и оплачивать услуги для сделки
  • Выбирать дату и время для проведения сделки на финальном этапе

Обратите внимание, что для риелторов и представителей застройщика есть соответвующие роли: «Риелтор покупателя», «Риелтор продавца» и «Представитель застройщика».

Читайте также: Как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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