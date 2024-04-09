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Теперь покупатели могут добавлять в ипотечные сделки на Домклик своих представителей
Дата публикации: 09 апр 2024
С 1 апреля 2024 года на Домклик появилась возможность приглашать в кабинет участника ипотечной сделки людей с новой ролью — «Представитель покупателя».
Кто такой представитель покупателя
Это надёжный помощник, который будет сопровождать покупателя на всех этапах подготовки к сделке. К примеру, представителем может быть родственник, юрист или доверенное лицо.
Какие возможности даёт новая роль
- Приглашать других участников в сделку
- Выбирать ипотечную программу и менять условия
- Добавлять недвижимость и удалять её из сделки
- Загружать и просматривать документы
- Общаться в чате с менеджером и другими участниками
- Заказывать и оплачивать услуги для сделки
- Выбирать дату и время для проведения сделки на финальном этапе
Обратите внимание, что для риелторов и представителей застройщика есть соответвующие роли: «Риелтор покупателя», «Риелтор продавца» и «Представитель застройщика».
Читайте также: Как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик
Юля Тихонова
Автор статьи
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