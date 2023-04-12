Как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик
Подготовили для вас простые рекомендации, которые позволят ускорить выход на сделку даже в условиях высокой нагрузки на менеджеров.
Совет 1. Добавляйте объект недвижимости в сделку
На этапах «Поиск недвижимости» и «Сбор и загрузка документов» можно самостоятельно добавить приобретаемый объект недвижимости в сделку.
Для чего это нужно
- Чтобы появилась возможность предоставить выписку из ЕГРН, так как это возможно только при наличии адреса и кадастрового номера объекта
- Чтобы сформировать список документов, которые нужно будет загрузить участникам для проверки менеджерами
Добавить объект недвижимости в сделку в кабинете могут заёмщики, созаёмщики, риелторы и представитель застройщика.
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Совет 2. Загружайте 100% документов по сделке, которые просит «Опросник»
На этапе подготовки пакета документов по готовому жилью рекомендуем:
1. Обязательно пройти опросник по пакету документов, он сформирует папки документов, которые нужно будет загрузить. Синхронизация перечня с банком позволит вам системно подойти к процессу подготовки и быстрее собрать полный пакет документов.
Рекомендация заёмщикам: добавляйте в кабинет сделки продавца или его представителя, чтобы они могли ответить на вопросы о недвижимости и загрузить документы, требующиеся от них. Это можно сделать в разделе «Участники сделки» (подробнее в совете №5).
2. После прохождения опросника нужно разместить все документы в папки по типу. Загрузка документов в соответствующие папки снизит риск того, что вы что-то пропустили, а также поможет сотруднику банка быстрее сориентироваться в условиях сделки и убедиться в полноте предоставленных документов.
Как следствие — меньше возвратов и дополнительных запросов. При загрузке документов в папке значок «молнии» поменяет цвет на зелёный, а счётчик документов зафиксирует, сколько папок из скольки заполнено. При 100% заполнении система фиксирует, что пакет документов собран.
3. Заказать звонок. Если в заявке предоставлен полный пакет и заказан звонок, система понимает, что участники готовы к выходу на сделку, и автоматически поднимает приоритет взятия в работу. Заказ звонка без полного пакета документов не приоритизирует заявку у менеджера.
Совет 3. Заранее продумайте способ предоставления выписки из ЕГРН
Для одобрения объекта нужна выписка из ЕГРН с раскрытыми данными продавца. Владельцу недвижимости необходимо подтвердить право собственности на объект. Это требование закона, который вступил в силу с марта 2023 года.
Срок действия выписки (документа, который подтверждает право собственности) составляет 30 дней. В выписке ЕГРН должны присутствовать ФИО всех собственников.
Поэтому важно заранее либо подготовить саму выписку, либо дать банку разрешение на запрос сведений из ЕГРН.
Как подтвердить владение недвижимостью
1. Онлайн на Домклик через учётную запись Госуслуг
Ссылка для продавца появится в папке «Выписка из ЕГРН» и будет направлена в чат, как только в сделке появится адрес и кадастровый номер приобретаемого заёмщиком объекта. Продавцу необходимо пройти по ссылке и следовать инструкции. Поэтому важно как можно раньше добавить в сделку адрес выбранного объекта недвижимости, а также своевременно помочь продавцу пройти по ссылке и выполнить все необходимые действия.
Преимущества подтверждения права собственности через Домклик:
- Можно сделать в режиме онлайн — клиент в любое время и в любом месте может дать свое согласие
- Услуга предоставляется бесплатно
- Данные и персональная информация надёжно защищены — к ним будут иметь доступ только Домклик и Сбербанк
- Подтверждение будет загружено автоматически, что позволит быстро перейти к следующему этапу сделки или оказанию услуги
2. Лично в МФЦ
Продавцу нужно прийти в отделение, заказать платную выписку из ЕГРН и самостоятельно загрузить документы в кабинете в папку «Выписка из ЕГРН».
Важно! Этот способ не подойдёт, если заказана юридическая проверка квартиры для получения сертификата гарантии.
3. Самостоятельно на Госуслугах
Продавец может получить онлайн-выписку и самостоятельно загрузить документы на в кабинете в папку «Выписка из ЕГРН».
Важно! Потребуется загрузить 3 файла: pdf онлайн выписки, sigфайл к pdf и технический документ xml. Только при наличии трёх файлов на объект онлайн-выписка будет принята успешно.
Совет 4. Самостоятельно записывайтесь на сделку
Риелторы или заёмщики могут самостоятельно записаться на сделку в кабинете, выбрав удобный офис и свободное время.
После самостоятельной записи на звонке с менеджером сверяется корректность принятого решения, основные параметры, формируется кредитная документация, и пакет передаётся на выдачу в выбранный офис банка.
Совет 5. Добавляйте участников в сделку
Чтобы все участники видели всю информацию и могли загружать документы, заёмщики и их риелторы могут приглашать участников в сделку. Это позволит:
- Видеть всю информацию по сделке
- Пройти опрос для формирования списка необходимых документов для одобрения сделки
- Загрузить документы и видеть, кто и когда добавил остальные документы
- Записаться на сделку самостоятельно без звонков и чата
- Видеть чат по сделке и общаться в нём с остальными участниками
Всё это дает возможность корректно подготовиться к сделке, в том числе сверить параметры, ознакомиться с документами — без дополнительного контакта с менеджером банка через звонок или чат.
Как добавлять участников
1. Добавить участника может заёмщик
Заёмщик в своем личном кабинете, в разделе «Участники» может добавить в сделку участника со следующими ролями: риелтор покупателя, риелтор продавца, представитель застройщика и продавец.
Приглашённому участнику будет направлено СМС с кодом подтверждения и/или ссылкой на Домклик, приглашение нужно будет подтвердить, после чего он станет участником сделки.
2. Риелтор или представитель застройщика может сам добавить себя в сделку с обязательным подтверждением заёмщиком
В личном кабинете партнёра, в разделе «Мои клиенты» через поиск нужно найти сделку по имени и последним четырём цифрам телефона заёмщика (по фамилии поиск не работает), нажать на найденную сделку и на кнопку «Стать участником».
Заёмщик получит СМС с кодом подтверждения. Он может принять запрос также в интерфейсе кабинета Домклик. Клиенту нужно отправить код в ответном СМС или зайти в кабинет для принятия запроса в разделе «Участники», после чего партнёру будет доступен чат и информация по сделке.
3. Риелтор или представитель застройщика может добавить в сделку других участников с обязательным подтверждением заёмщиком
Риелтор или представитель застройщика может добавить в сделку риелтора продавца или продавца.
Внутри сделки в разделе «Участники» нужно нажать «Добавить участника», после этого заёмщик получит СМС для подтверждения данной операции. Заёмщик должен отреагировать на СМС или зайти в кабинет в раздел «Участники», чтобы участник добавился и смог работать со сделкой, быть в чате и видеть информацию.
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