Набиуллина предложила увеличить сумму возмещения по эскроу до 20 млн рублей
В Центробанке России считают нужным повысить лимит страхового возмещения по эскроу-счетам с 10 млн руб. до 20 млн руб. Такое предложение озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто не покрывает стоимость квартиры. Поэтому мы предлагаем вместе обсудить его увеличение вдвое, до 20 млн руб.», — сказала она, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2023 год.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Деньги первого замораживаются на нем до тех пор, пока девелопер не сдаст дом. Только после этого застройщик может получить оплату за квартиру.
Средства, размещенные на счетах эскроу, страхуются Агентством по страхованию вкладов. При наступлении страхового случая покупателю выплачивается вся сумма, находящаяся на этом счете, но не более 10 млн руб.
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