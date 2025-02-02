Число сделок с эскроу в Москве в 2024 году достигло рекордных 98%
На долю договоров долевого участия с открытием эскроу-счетов в Москве пришлось 97,6% от общего числа сделок на рынке новостроек в 2024 году. Это максимум с момента введения такого механизма в 2019-м. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости.
«По итогам 12 месяцев 2024 года доля сделок в новостройках с применением механизма проектного финансирования практически достигла 98%. По сравнению с рекордным 2023 годом, когда этот показатель составлял 93%, за год доля стала на 5 процентных пунктов выше», — цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.
Всего в прошлом году в Москве оформили 133,7 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов. Это на 13,6% меньше абсолютного рекорда 2023 года (154,7 тыс.), но на 29% больше по сравнению с 2022-м (103,6 тыс.).
В декабре 2024-го столичный Росреестр зарегистрировал 15,1 тыс. ДДУ с применением эскроу-счетов. Это на 32,2% больше, чем в ноябре (11,4 тыс.).
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