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Новости
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Число сделок с эскроу в Москве в 2024 году достигло рекордных 98%

Дата публикации: 02 фев 2025
Число сделок с эскроу в Москве в 2024 году достигло рекордных 98%

На долю договоров долевого участия с открытием эскроу-счетов в Москве пришлось 97,6% от общего числа сделок на рынке новостроек в 2024 году. Это максимум с момента введения такого механизма в 2019-м. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости.

«По итогам 12 месяцев 2024 года доля сделок в новостройках с применением механизма проектного финансирования практически достигла 98%. По сравнению с рекордным 2023 годом, когда этот показатель составлял 93%, за год доля стала на 5 процентных пунктов выше», — цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.

Всего в прошлом году в Москве оформили 133,7 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов. Это на 13,6% меньше абсолютного рекорда 2023 года (154,7 тыс.), но на 29% больше по сравнению с 2022-м (103,6 тыс.).

В декабре 2024-го столичный Росреестр зарегистрировал 15,1 тыс. ДДУ с применением эскроу-счетов. Это на 32,2% больше, чем в ноябре (11,4 тыс.).

Материалы по теме:

Эскроу-счет: как это работает и что нужно знать покупателю квартиры в новостройке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
А
Александра С.
день назад

Юлия, спасибо Вам, у Вас всегда интересные и полезные статьи.

Домклик
20 часов назад

Александра С.здравствуйте! Рады помочь 💚

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