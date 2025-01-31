Главное за неделю с 27 по 31 января 2025 года
- Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей
- «Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в некоторых городах уже весной
- Названы регионы, где будет актуальна «Семейная ипотека» на готовое жилье
- В Минстрое подготовили минимальные требования к отделке жилья
- Домклик выяснил, сколько россиян планируют начать ремонт в 2025 году
- Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить
- Хостелы в жилых домах не будут запрещать полностью
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей
Материнский капитал, а также ряд других социальных выплат, пособий и компенсаций увеличат в России на 9,5% с 1 февраля 2025 года.
Увеличится размер материнского капитала: на первого ребенка — до 690,3 тыс. руб., на второго и последующих детей — до 912,2 тыс. руб. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток.
Также, например, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка — до 26,9 тыс. руб.
Среди других индексируемых пособий — ежемесячные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.
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«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в некоторых городах уже весной
Правительство России должно распространить «Семейную ипотеку» на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье, и подготовить доклад по этому вопросу до 15 апреля.
С учетом ранее данных поручений установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита на приобретение на вторичном рынке готового жилья, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме, разработав и установив критерии определения соответствующих населенных пунктов. Доклад — до 15 апреля 2025 г.
Такой кредит смогут получить семьи с детьми до шести лет включительно, ставка составит не более 6% годовых.
Читать об условиях «Семейной ипотеки»>>
Названы регионы, где будет актуальна «Семейная ипотека» на готовое жилье
Особенно востребована «Семейная ипотека» на вторичку была бы в Ингушетии, Калмыкии и Новгородской области. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
Вписок вошли Костромская область и Мордовия. Также на включение готового жилья в «Семейную ипотеку» могли бы претендовать Карачаево-Черкесия, Тамбовская, Псковская и Ивановская области.
Расширение программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья поможет семьям с детьми решить жилищный вопрос там, где новое строительство пока не покрывает спрос. В этих регионах темпы возведения новой недвижимости значительно отстают от средних показателей по стране — примерно в 5-6 раз. Поэтому сейчас включение вторичного жилья в программу станет важной мерой поддержки для семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Смотреть весь список регионов с потенциалом расширения «Семейной ипотеки»>>
В Минстрое подготовили минимальные требования к отделке жилья
Минстрой России разработал минимальные требования к отделке квартир в новостройках, в том числе к качеству отштукатуренных стен, покраски поверхностей и поклейки обоев.
Так, например, отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на 8 мм при высоте до 3 м, более чем на 12 мм при высоте 3-6 м. На 4 кв. м поверхности может приходиться не больше трех неровностей глубиной до 5 мм.
Полосы, подтеки, следы от кисти или валика и другие подобные недочеты допустимы, если их не видно с расстояния от 2 м. Если в квартире поклеены обои, то на них не может быть пузырей, пятен, других неровностей и повреждений, изменений текстуры, цвета, а также отслоений при осмотре с расстояния не менее 2 м.
Подробнее о требованиях Минстроя к отделке квартир>>
Домклик выяснил, сколько россиян планируют начать ремонт в 2025 году
Почти треть (30%) опрошенных россиян собираются начать ремонт в этом году, еще 28% намерены его продолжить. Таковы результаты исследования Домклик и сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Остальные 42% делать ремонт в 2025 году не планируют.
Среди тех, кто собирается делать ремонт в 2025 году, 14% планируют приступить к нему менее чем через месяц. 13% опрошенных намерены начать ремонтные работы в течение одного-трех месяцев, а чуть меньший процент (12%) отложили их на четыре-шесть месяцев. Большинство же участников исследования (61%) запланировали ремонт более чем через шесть месяцев.
Как выяснили эксперты, респонденты отложили ремонт в основном из-за финансового вопроса (59%) и нехватки времени (41%).
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Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить
Ответственность для собственников жилых и общественных помещений, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, хотят ужесточить, увеличив штрафы за такое нарушение с 500-1 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Соответствующий законопроект готовят в Госдуме.
Как заявил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, небольшие штрафы, предусмотренные в КоАП, не помогают бороться с собственниками, которые разводят беспорядок в квартирах, а между тем такие жалобы от граждан поступают регулярно.
В том числе в связи с этим наказание хотят увеличить в десятки раз. Максимально штрафы для граждан могут составить до 25 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.
Читать о новых штрафах для собственников в 2025 году>>
Хостелы в жилых домах не будут запрещать полностью
Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, запрещающий открывать хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов.
По закону хостелы и гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов, при этом правило не распространяется на нежилые объекты на первых этажах.
В свою очередь, ряд депутатов ГД предложили наложить полный запрет, прописав в Жилищном кодексе положение о недопустимости использования любых помещений в МКД для размещения хостелов, гостиниц и иных объектов для временного проживания. 29 января этот законопроект отклонили, однако его планируют внести в Госдуму еще раз.
Здравствуйте подскажите я могу купить дом на вторичном рынке у собственника под семейную ипотеку? Забайкальский край г Борзя у нас нет новостроек!
Любовь Ш.здравствуйте! Купить вторичную недвижимость у физлица могут семьи с ребёнком-инвалидом младше 18 лет только в Ненецком или Чукотском автономных округах.
Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
А почему семейная ипотека не распространяется на одиноких родителей им гораздо труднее чем семьям в плане оплаты это несправедливо
Анна А.здравствуйте! Заёмщиком может быть один родитель — необязательно состоять в браке.
здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Добрый день. Семейная ипотека на вторичное жилье должна идти в станицы, поселки , где действительно нет застройщиков, где нет нового жилья, которое подходит под Сельскую ипотеку. А есть много домов 60-х годов, которые под льготы никак не попадают! А зарплата не превышает 60-100 тыс!
Евгения С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Семейная ипотека на вторичное жилье должна распространяться не по регионам а по городам где нет новостроек у нас в г Десногорск нет ни одной новостройки ,регион Смоленской области !!!!!!
Андрей Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.