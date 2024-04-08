Исследование Домклик: аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году
Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.
Арендная ставка и ипотечный платёж в крупнейших регионах страны
Краткие выводы:
1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.
2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).
3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).
Несмотря на повсеместный рост арендных ставок, разрыв между арендой и ипотекой при покупке жилья на первичном рынке остаётся значительным в большинстве крупных регионов. Мы полагаем, что дальнейшие ограничения льготной ипотеки и ужесточение требований к заёмщикам будут усиливать приток спроса в сегмент долгосрочной аренды. А значит, потенциал для дальнейшего роста цен на рынке аренды пока не исчерпан.
Как изменились арендная ставка и ипотечный платёж в крупнейших регионах
Сравнение с данными сентября 2023 года показало следующее:
1. Высокий темп роста арендных ставок практически во всех крупнейших субъектах РФ (за исключением Краснодарского края). Прирост порядка 20% и более отмечается в Новосибирской (+23,9%), Нижегородской (+23,2%) и Ленинградской (+19,2%) областях. В Москве он также значителен — 14,2%. При этом в целом по стране стоимость аренды выросла на 3,4%.
2. Снижение размера ипотечного платежа на первичном рынке как в целом по России (-2%), так и в большинстве рассмотренных регионов. Больше всего платёж уменьшился в Нижегородской (-16,4%), Московской (-8,9%) и Воронежской (-6,5%) областях. Среди мегаполисов заметный прирост отмечен только в Челябинской области (+15,3%), Республике Татарстан (+11,1%), Самарской области (+10%) и Красноярском крае (+4,9%).
3. Темп роста ипотечного платежа на вторичном рынке также достаточно высокий. Хотя в среднем по России прирост составил 4%, в большинстве мегаполисов прирост более существенный. Лидерами по этому показателю стали Омская (+21,1%), Челябинская (+18,1%) и Самарская (+16,6%) области.
За последние полгода разница между стоимостью аренды и размером ежемесячного платежа по ипотеке при покупке квартиры на вторичном рынке существенно увеличилась в ряде крупнейших регионов. То есть несмотря на то, что арендные ставки выросли, темп удорожания ипотеки на рынке готового жилья оказался выше.
Эксперты Домклик добавляют, что наибольшее увеличение разрыва в стоимости аренды и ипотеки на вторичном рынке отмечается в Омской области, Краснодарском крае и Челябинской области. По мнению аналитиков, высокие темпы роста стоимости ипотеки на рынке вторичного жилья обусловлены прежде всего высокими ставками по базовым программам, а также динамикой стоимости вторичных квартир и более жёсткими требованиями к заемщикам.
Методология: как и что считали аналитики
Для крупнейших субъектов РФ (регионы, включающие в себя города с миллионным населением) эксперты сравнили следующие показатели.
Медианный ежемесячный платёж по ипотеке при покупке квартиры в новостройке. По данным о сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года.
Медианный ежемесячный платёж по ипотеке при покупке квартиры на вторичном рынке. По данным о сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года.
Стоимость аренды стандартной квартиры на месяц (площадью 35 кв. м). Формула расчёта: произведение медианной стоимости квадратного метра и 35 кв. м. Расчёт основан на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало марта 2024 года.
Эксперты также рассмотрели изменение стоимости ипотеки и аренды с сентября 2023 года.
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