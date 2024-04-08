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Исследование Домклик: аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году

Дата публикации: 08 апр 2024
Исследование Домклик: аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году
Содержание

Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.

Арендная ставка и ипотечный платёж в крупнейших регионах страны

Слева: стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м (тыс. рублей). Справа: ежемесячный платёж по ипотеке на первичном и вторичном рынках (в тыс. рублей) Данные отсортированы по размеру арендной ставки. Данные Домклик и Сбера для крупнейших регионов РФ на начало марта 2024 года
Слева: стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м (тыс. рублей). Справа: ежемесячный платёж по ипотеке на первичном и вторичном рынках (в тыс. рублей) Данные отсортированы по размеру арендной ставки. Данные Домклик и Сбера для крупнейших регионов РФ на начало марта 2024 года

Краткие выводы:

1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.

Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.

2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).

3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).

Несмотря на повсеместный рост арендных ставок, разрыв между арендой и ипотекой при покупке жилья на первичном рынке остаётся значительным в большинстве крупных регионов. Мы полагаем, что дальнейшие ограничения льготной ипотеки и ужесточение требований к заёмщикам будут усиливать приток спроса в сегмент долгосрочной аренды. А значит, потенциал для дальнейшего роста цен на рынке аренды пока не исчерпан.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как изменились арендная ставка и ипотечный платёж в крупнейших регионах

Стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м (в тыс. рублей) в крупнейших регионах России в начале марта 2024 года. Медианный ежемесячный платёж по ипотеке (в тыс. рублей) по данным об ипотечных сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года. Изменение с сентября 2023 года. Данные отсортированы по стоимости аренды. Дополнительно приведены данные по РФ. Данные Домклик и Сбера
Стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м (в тыс. рублей) в крупнейших регионах России в начале марта 2024 года. Медианный ежемесячный платёж по ипотеке (в тыс. рублей) по данным об ипотечных сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года. Изменение с сентября 2023 года. Данные отсортированы по стоимости аренды. Дополнительно приведены данные по РФ. Данные Домклик и Сбера

Сравнение с данными сентября 2023 года показало следующее:

1. Высокий темп роста арендных ставок практически во всех крупнейших субъектах РФ (за исключением Краснодарского края). Прирост порядка 20% и более отмечается в Новосибирской (+23,9%), Нижегородской (+23,2%) и Ленинградской (+19,2%) областях. В Москве он также значителен — 14,2%. При этом в целом по стране стоимость аренды выросла на 3,4%.

2. Снижение размера ипотечного платежа на первичном рынке как в целом по России (-2%), так и в большинстве рассмотренных регионов. Больше всего платёж уменьшился в Нижегородской (-16,4%), Московской (-8,9%) и Воронежской (-6,5%) областях. Среди мегаполисов заметный прирост отмечен только в Челябинской области (+15,3%), Республике Татарстан (+11,1%), Самарской области (+10%) и Красноярском крае (+4,9%).

3. Темп роста ипотечного платежа на вторичном рынке также достаточно высокий. Хотя в среднем по России прирост составил 4%, в большинстве мегаполисов прирост более существенный. Лидерами по этому показателю стали Омская (+21,1%), Челябинская (+18,1%) и Самарская (+16,6%) области.

За последние полгода разница между стоимостью аренды и размером ежемесячного платежа по ипотеке при покупке квартиры на вторичном рынке существенно увеличилась в ряде крупнейших регионов. То есть несмотря на то, что арендные ставки выросли, темп удорожания ипотеки на рынке готового жилья оказался выше.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Эксперты Домклик добавляют, что наибольшее увеличение разрыва в стоимости аренды и ипотеки на вторичном рынке отмечается в Омской области, Краснодарском крае и Челябинской области. По мнению аналитиков, высокие темпы роста стоимости ипотеки на рынке вторичного жилья обусловлены прежде всего высокими ставками по базовым программам, а также динамикой стоимости вторичных квартир и более жёсткими требованиями к заемщикам.

Методология: как и что считали аналитики

Для крупнейших субъектов РФ (регионы, включающие в себя города с миллионным населением) эксперты сравнили следующие показатели.

Медианный ежемесячный платёж по ипотеке при покупке квартиры в новостройке. По данным о сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года.

Медианный ежемесячный платёж по ипотеке при покупке квартиры на вторичном рынке. По данным о сделках Сбера, заключённых в феврале 2024 года.

Стоимость аренды стандартной квартиры на месяц (площадью 35 кв. м). Формула расчёта: произведение медианной стоимости квадратного метра и 35 кв. м. Расчёт основан на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало марта 2024 года.

Эксперты также рассмотрели изменение стоимости ипотеки и аренды с сентября 2023 года.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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